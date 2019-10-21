ERMAN TOROĞLU

MAÇ yorumu için zor bir karşılaşma oynandı dün akşam. Önce köşe başlarını yazalım... Maç sabaha kadar oynansa Fenerbahçe yenerdi, yine sabaha kadar oynansa Denizlispor yenemezdi. Fenerbahçe kalesine top az geldi. Yenilen golde de kaleci Altay'ın yüzde 100 hatası vardı.

Vedat Muriqi'in direkten dönen kafa vuruşundan sonra Fenerbahçe'nin attığı ilk golde Muriqi, rakibine faul yapmıyor. Sarı-lacivertli takımın ikinci golünde ise Emre, rakibine önce vurup yere düşürüyor sonra topu al-ı yor ve Muriqi'e golü attırıyor. Yani pozisyonun başlangıcı net faul. Ama VAR bu arada ofsayt çizgisine baktı. Faule niye bakmadı, anlamak mümkün değil. Oyunun sonunda Gustavo'nun ceza sahası önünde Denizlisporlu Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket kesinlikle faul. Penaltı tartışmaları yapılıyor ama pozisyon dışarıda. Hakem burada faulü vermedi.

Maçın özeti şu; Fenerbahçeliler koştu, Denizlisporlular da koştu. Fenerbahçeli oyuncuların top tekniği Denizlispor'dan daha iyi olduğu için F.Bahçe maçı kazandı. Bakınız! Denizlispor, bu kadroyla ligde zorlanır. Fenerbahçe de bu oyunuyla şampiyonlukta zorlanır. Kaç hafta geride kaldı, Fenerbahçe'nin oyun sisteminde bir ileriye gitme, tempo artışı yok. Ama defansif yönde iyi mücadele yapıyorlar. Herkes rakibine basabiliyor, kimse oyundan kaçmıyor.

Emre Belözoğlu milli takımda kaburgasından sakatlanmıştı. O dönem "Uzun süre oynayamaz" deniyordu, bu maça 11'de çıkınca bazı kesimler tarafından eleştirildi. Arkadaşlar! Ben bu sakatlığı futbolculuk döneminde yaşadım. O zaman Eskişehirspor kaptanı Fethi ile çarpışmıştım. Üç kaburgam birden gitti. İlk başta çok ağr ı çekersiniz. Çünkü buraya cerrahi bir müdahale yapılmaz. Kalın bandajlarla o kaburgaları açarak ters tarafa doğru çekerek açarlar, akciğere zarar vermesin diye ve 15 gün zarfında da bir futbolcu oynayabilir. Yani "Milli maçtan kaçtı, Fenerbahçe maçında oynadı" yorumları ile haksızlık yapılıyor.