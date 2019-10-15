ERMAN TOROĞLU

Evet, Fransa ile berabere kaldık.

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük avantaj bir sağladık. Ama ey Şenol Güneş, kulüp takımında Burak'a sahip çıkabilirsin.

Ama senin A Milli Takım'da Burak Yımaz'a bu tarz ve bu şekilde 90 dakika tahammül ederek benim sinirimi bozmaya hakkın yok.

Ayıptır ya! Manevi çocuğunsa başka yerde kullan!

Bizim takımda dün gece maalesef, futbolcular üzerindeki yük eşit dağılmadı.

Bir tarafta Çağlar Söyüncü'ye, Merih Demiral'a ve İrfan Can'a bakıyorum...

Diğer tarafta Ozan Tufan ile Burak Yılmaz'a bakıyorum.

Ayıptır arkadaşlar!

Ama maç berabere bitti ya şimdi çıkıp herkes bırakın tenkit etmeyi, "Hepsi başarılı oldu" diyecek.

Ama böyle zamanlarda çıkıp hatayı söylemezsen devamında başarı gelmez.

Takımın en iyi adamı kalecimiz Mert Günok… O zaman bu neyi gösteriyor? Fransa bizden iyi oynadı. Peki biz pozisyon yakaladık mı, yakaladık.

Ama bazı futbolcular can-ı gönülden kanının son damlasına kadar mücadele ettiler, Burak gibileri de sahada gezdiler.

Kendini yere atıyor, hakeme dönüp yalvarıyor.

Türkiye'de bu işler oluyor ama Avrupa'da hakemler yemiyor. Allah var Alman hakem 80 dakika bizim aleyhimize hiç düdük çalmadı. Ama sonra adamı sinirlendirdik üst üste sarı kartlarla hakemi de aleyhimize çevirdik başarıyla… Hakan Çalhanoğlu'na Türkiye'de maalesef büyük haksızlık yapılıyor. Zaten bu kamuoyu baskısıyla Şenol Güneş de buna uydu ve Hakan Çalhanoğlu'nu gereksiz yere ilk 11'e koymadı.

Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu mu bu takımda oynar? Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan mı maça başlar? Bazı şeyleri tenkit ederken dikkat etmek lazım.

Allah'tan yediğimiz gole çabuk karşılık verdik.

Bir tarafta Burak Yılmaz, bir tarafta oynatmadığın Cenk.

Yahu zaten Burak Türkiye'de sakatlıktan yeni çıkmış, doğru dürüst de oynamıyor. Öteki adam İngiltere'de antrenman yapıyor. Beşiktaş'ta sakat olan oynamayan adam bir tarafta, İngiltere'de antrenmana çıkan adam diğer tarafta. Kesinlikle İngiltere'de antrenmana çıkan adamı tercih ederim.

Sahada gezen, mücadele etmeyen, arkadaşlarına omuz vermeyen futbolcuları bir kenara bırakıyorum.

Can-ı gönülden mücadele eden bütün futbolcuları tebrik ediyorum.

Şenol Güneş'e rağmen…