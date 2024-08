ŞİMDİLERDE frekansı zayıflasa da tepemizde RUSYA-UKRAYNA savaşı vardı. 7 Ekim'den sonra HAMAS'ın operasyonuyla İsrail'in orantısız karşılık vermesiyle bölge ateş topuna döndü.

Ve yarın kimse ne olacağını kestiremiyor.

Sınırlarımızın aşağısı karışık.

Suriyeli göçmenler üzerinden getirilen kartlar da terör de finansal sıkışıklık da kriz başlığı taşıyan parantezler!

Rusya'nın UKRAYNA'ya girmesi DENGE açısından AB'nin kendine gelmesi BAĞIMSIZ ORDU fikrinden uzaklaşması ve ABD şemsiyesinin kabul edilmesiyle sonuçlandı. Rusya yine dengenin ucundaki diğer önemli oyuncuydu... Putin meselesi Moskova meselesi bence yaşanan sıkıntıların ana kaynağı. Putin ve ülkesi yeni rolüne itiraz ediyor, İngiltere ve Çin ise KREMLİN'i etkili oyuncu olarak görmek istemiyordu!

Açalım...

Kissinger'ın Putin'le ilişkisi SIR değildi. İki isim çok kez bir araya geldi. ABD-RUSYAAB- ÇİN-İNGİLTERE üzerinden dünya dengesi konuşuluyordu. Putin'in 'eski dostu' Kissinger, bir keresinde Sergey Brilev ile 'Cumartesi Haberleri' programına katıldı.

"Ortak bir hedef olmalı. Aksi takdirde durum daha tehlikeli hale gelir. Bana kalırsa Rusya ve ABD dünyada kontrolün dışına çıkan bölgelerin olmasını, özellikle de küresel dengeyi tehdit eden bölgelerin olmasını istemiyor. Bu nedenle Rusya ve ABD daima diyalog kurmalı" dedi. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra üzerlerine aldıkları rolleri devam ettirmeleri gerektiğini söylüyordu. KAĞIT ÜZERİNDE İKİ DÜŞMAN GERGİNLİKLERE

BASA BASA BARIŞI KORUYORDU! Barışın korunması ABD'nin Londra'dan aldığı KÜRESEL İMPARATORLUĞUN devamı anlamına geliyordu.

İşte tam bu noktada medya görmese de yazmasa da İNGİLİZ DERİN DEVLETİ sahne alıyordu. Kremlin'i devredışı bırakarak ÇİN üzerinden dengeyi oluşturmak istiyordu. Bir anlamda ABD'nin karşısına geçecek olan kendisiydi. Bu vesile ile her fırsatta PUTİN'i tasfiye etmek istiyordu. Rus liderin uzun yıllar sonra çekilmesi, gitmesi, bırakması RUSYA içinde fırtınalı dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyordu.

İstihbarat raporlarında bunlar detaylı vardı. Bu teori satın alınmıştı.

Devam...

Şu an dünya medyasını izlediğinizde bizimki de dahil olmak üzere herkes RUSYA-ÇİN İTTİFAKINDAN söz etmekte. Ben hariç!

Kissinger yine bir söyleşide "Ukrayna savaşı sonrasında küresel jeopolitik durumda önemli değişikliler meydana gelecek. Çin ve Rusya'nın tüm öngörülebilir sorunlarda aynı çıkarlara sahip olması "doğal değil" dedi. İKİ ÜLKENİN ittifakının sürdürülebilir olmadığını aktardı. Moskova bu nedenle BATI'da savaşırken ordusunun büyük bölümünü DOĞU'da ÇİN'e karşı ayakta tutuyordu!

İşte bu muazzam dengenin dağılması yeniden kurulması için en aktif olan en akıllı davranan İNGİLTERE'ydi.

WAGNER'in patronu olan Prigojin'i ele geçirip askerleriyle birlikte Moskova'ya yürüten İngiliz istihbaratıydı. Konu çok konuşulmadı geçiştirildi.

Oysa Putin haftalarca Moskova'ya gelememişti. Kriz sanılanın çok ötesindeydi.

Acımasız yöntemleri nedeniyle "Suriye Kasabı" ve "General Kıyamet" gibi lakaplarla anılan General Surovikin, Ukrayna'daki Rus işgalinin ana komutanlarından biriydi.

Daha önce Prigojin, Surovikin'i desteklemiş ve ondan övgüyle bahsetmişti.

Ekim 2022'de Ukrayna'daki kuvvetlerin komutanlığına atanan Surovikin'in Herson ve Dinyeper'in batı yakasından çekilme emrini vermesi Moskova için küçük düşürücü bir adım olmuştu.

Atanmasından yalnızca üç ay sonra, bu göreve Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov getirilmişti. Prigojin ile birlikte hareket ettiği bilinen SUROVİKİN gibi çok sayıda üst rütbeli asker vardı! Rus ordusunu içinde güçlüydüler.

Putin'i devirmek istiyorlardı.

Bu isyanın ardından Prigojin'in uçağı patlatılıyordu.

Komutanlar da tasfiye ediliyordu. Bu KÜRESEL ANLAMDA RUSYA'nın devredışı kalması için atılan önemli adımdı. ABD'nin desteğiyle Putin bundan da kurtuldu. MI6 Başkanı Moore, açıkça Rusya'yı zayıflayan güç olarak görüyordu.

Cevap ise PUTİN'den geliyordu: İLİŞKİLERİ DAHA FAZLA BOZMA... İngiltere'de genelkurmay başkanı değişiyor ilk açıklama "ORDUYU RUSLARA KARŞI HAZIRLAMALIYIZ: SAVAŞ YAKIN..." oluyordu.

Aradan bir süre geçiyor Genelkurmay Başkanı Sanders, bu kez "Sivilleri de hazırlamalıyız. Bu zorunluluk" diyordu.

İngiltere ne zaman UKRAYNA üzerinden oyun kursa Ortadoğu'da ABD'yi dışlayıcı adımlar atsa ülkesinde TERÖRLE tanışıyordu. Geçtiğimiz hafta da bir ruh hastası küçük kız çocuklarına bıçakla saldırdı.

Dehşet saçtı. Bunun üzerine saldırganın GÖÇMEN olduğu ve ÜLKEYE YENİ GİRİŞ YAPTIĞI SÖYLENTİLERİ ÇIKARTILDI. Ülke KARIŞTI. Camiler, oteller, okullar, basıldı ateşe verildi. Londra'ya "Seni Müslümanlar'la kavga ettiririz" mesajı verildi.

Tansiyon düşmeyince TRUMP'ın destekçisi X'in patronu Elon Musk da sahne aldı.

Musk, Liverpool kentindeki ayaklanmaya ilişkin bir videonun altına "iç savaş kaçınılmaz" yorumu yaptı.

Başbakan topa girdi. Yeni yasadan düzenlemelerden söz edildi.

ABD DERİN DEVLETİ Rusya'yı kendi haline bırakıp ÇİN'in uzak karakolu olmasına razı değildi. Aksine AB-ÇİN-İNGİLTERE eksenini RUSYA üzerinden DOMİNE etmek istiyordu.

İngilizler itiraz ediyor ve bunu sahada gösteriyordu. Tüm bunlar Türkiye'nin attığı atacağı adımları belirliyordu.

2013'te ilan edilen İPEK YOLU burada samimi karşılık bulurken şimdi İNGİLTERE-ÇİN'in dışarıda tutulduğu HİNT-AVRUPA KORİDORU getirilmek isteniyordu. Rusya'nın itirazı yoktu! Hatta Putin, MODİ'ye AZİZ NİŞANI veriyordu!

Yani yaşadığımız her sancı KÜRESEL RİTMİN henüz belirlenmemiş olmasından kaynaklanıyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da muhtemelen bunu gördüğü için SAVAŞ'tan söz etmekteydi.

UKRAYNA ve GAZZE dünyanın göbeğindeki iki tuğlaydı. Birileri çekmek birileri ise uzanan elleri kesmek istiyordu. Biz de her şartta merkezdeydik..