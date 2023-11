ANKARA'DA rüzgarlar sert esmeye başladı. Esecek de... Daha da şiddetlenecek... Bunu görmek için, bilmek için gazeteci olmaya gerek yok! Peki neden? İŞTE BU SORU ÖNEMLİ.

CEVABI DA...

Takip edenler bilecektir ve boşlukları hemen dolduracaktır. 7 Ekim'de HAMAS, tarihinde hiç olmadığı bir yöntemle, güçle, akılla İSRAİL'e saldırıyor, TEL AVİV'i hiç alışık olmadığı şekilde korkutuyor şaşkınlığa itiyordu. Adeta nefessiz bırakıyordu. 7 Ekim'den bu yana hemen hemen her gün "Bu savaş asla ve kat'a İsrail'le HAMAS arasında değil" diye yazmaktayım. Konu derin, taraflar büyük mü büyük. Türkiye de BÖLGENİN BÜYÜK ABİ'si olduğu için öyle ya da böyle gelişmelerin, krizin merkezinde. KAÇIŞ YOK. Coğrafya kader yani.

Bu yazılarımda sıkça iki önemli NOT paylaştım. Bakın görürsünüz! "CAN ATALAY, OSMAN KAVALA ve SELAHATTİN DEMİRTAŞ serbest kalırsa TÜRKİYE, BATI İTTİFAKI İÇİNDE YERİNİ ALACAKTIR.

KONUMUNU DEĞİŞTİRECEKTİR.

KALMAZLARSA BATI KARŞISINDAKİ YERİNİ KORUYACAKTIR..."

Yine sık sık "Yakında ANKARA'da TEKTONİK HAREKETLER OLACAK. HEPİMİZ ŞAŞIRACAĞIZ" diye de ekledim... Doğru mu? Kesinlikle...

Alışkanlıklarımız aklımızın çok önünde.

Bu değişmiyor maalesef. Hamlelere bir satranç ustası gibi yaklaşacağımıza, çok kez AMİGO formasıyla bakıyoruz! Bu da bizim GERÇEKTE OLAN'LA bağımızı kopartıyor.

"Daha açık, daha net, daha anlaşılır olsun" diye kişileri, olayları birleştirerek gidelim...

Amerika Birleşik Devletleri GAZZE'deki yönetime, HAMAS'a yani MÜSLÜMAN KARDEŞLER'e şiddetle karşı. Mısır'da SİSİ ile DARBE ile bunu bir kez daha gösterdiler mi? Elbette... GAZZE'deki olay bundan farklı değildi. IŞİD meselesi de EL Kaide meselesi de İSLAM'ı terörle yan yana getiren diğer örgütler meselesi de aynıydı. Ortadoğu'da akıl İngilizler'indi.

Her oluşum, her örgüt, her yapılanma her akım onlardan sorulurdu. NET!

HAMAS'taki etkileri de hiç mi hiç az değildi. Bu örgütlerin hemen hemen hepsinin kalbinde hem CIA hem MI6 vardı. Birbirleriyle SAVAŞ da etseler birbirlerine yakın duruyorlardı. Birbirlerini daha rahat kontrol edebilmek için!

ABD DERİN DEVLETİ CIA'ya verdiği talimatla İNGİLİZLER'i bu yapılanmalardan ORTADOĞU'dan silmek istiyordu. KONU BU! İSLAM'ı TERÖRLE yan yana getirme projeleri bu nedenle canlı tutulmaktaydı. Bu hiç kolay bir iş değildi. Rakip İNGİLİZLER'di, MI6'ti!

HAMAS'ın AKSA TUFANI operasyonundan sonra Pentagon direksiyona geçti. Donanmayı, hava gücünü, nükleer denizaltıları, sinyal bozucu uçakları, uçak gemilerini bölgeye gönderdi.

Bölgedeki çok sayıda üs'te de uçakların sayısını ikiye katladı. Konu HAMAS olabilir mi? Asla! Bunu görmek için PAŞA olmaya gerek yok sanırım! Benim dışımda kimsenin yazmadığı meseleyi kökünden bitirmek istiyorlardı. İNGİLİZ AKLINI, ETKİSİNİ, BÖLGEDE BİÇMEK İSTİYORLARDI. GELEN GÜCÜN AÇIKLAMASI BUYDU.

'ORTADOĞU'da İNGİLTERE ve birlikte hareket ettikleri güçleri kontrol edersek ÇİN ile olan mücadelede ZAFER kaçınılmazdır' diye bakıyorlardı. Türkiye ve İran da, Londra'ya yakın durmaya özen gösteriyorlardı. MESELENİN ÖZÜ BUYDU. Başkan Erdoğan ile AK PARTİ 17-25 Aralık operasyonlarını görmüş, GEZİ'de iktidarı son anda kurtarmış, 15 Temmuz'da da uçurumun kenarından dönmüştü. DOĞRU mu? Kesin ve net!

Bu gelişmeler de doğal olarak ANKARA'yı İTTİFAK arayışına itmiş ve Londra ile BAHAR HAVASI tadında yol arkadaşlığı yapılmıştı. Yani ABD yakın tarihte DARBELERDE karşı karşıya geldiği İNGİLİZLER'le yine karşı karşıyaydı. TÜRKİYE'yi kaybetmenin verdiği hayal kırıklığını yaşıyorlardı.

Bunu bozmak için de geliyorlardı...

DEDEAĞAÇ'a yığılan güç de GİRİT'e kurulan ÜS de KIBRIS'a gelen birlikler de Doğu AKDENİZ'deki donanma da uçak gemileri de, YPG'ye SURİYE'nin kuzeyinde verilen açık destek de, koruma da, silah yardımı da HAMAS'a acımasızca vurulması da hepsi aynı amaç içindi...

ABD, Türkiye'yi kendi yolundan alıp yanına çekmek istiyordu. Londra ile arasına mesafe koymasını istiyordu.

Ancak yaşananlar da ortadaydı. Türkiye'ye yaşatılan kabuslar da...

ABD DERİN DEVLETİ sadece silahla topla tüfekle gelmiyordu. Türkiye'ye ekonomik bir savaş da açıyordu. Parmak izi bırakmadan "YABANCI YATIRIM BULMA" çabasına perde gerisinden TAKOZ koyuyorlardı. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan Washington'un dilinden anlayan isimler de olsa bu değişmiyordu. Ekonomik kıskaç sürüyordu. Başkan Erdoğan'ın siyasi olarak LONDRA'ya, ekonomik olarak kendilerine yakın durmalarına itiraz ediyorlardı.

Bu dengeyi bozmak için de DOLAR'ı kullanıyorlardı. Kullanacaklardı...

Türkiye DENGEYİ koruduğu için de Biden gelmiyordu, gitmiyordu. ABD Genelkurmay Başkanı, Kuzey Suriye'ye geliyor haberimiz olmuyordu. Blinken yasak savma kabilinden Ankara'ya uğruyordu. HAMAS ve GAZZE meselesinde asıl ODAK Türkiye olmasına rağmen gidip KATAR'la görüşüyorlardı.

Diğer Müslüman ülkeler de TÜRKİYE'ye mesafe koyuyorlardı. Karşıda ABD vardı. Ürküyorlardı. Bu nedenle Türkiye dışında 8 küçük iddiasız ülke TEL AVİV'den BÜYÜKELÇİLERİNİ çekebiliyordu. Başkan Erdoğan HAMAS'a karşı duran BATI'nın gözlerinin içine bakarak "ONLAR TERÖRİST DEĞİL MÜCAHİT" diyordu. Bunlar ORTADOĞU'da hiçbir liderin kolay kolay haykırabileceği sözler değildi. Başkan Erdoğan'ın katliamlar karşısında bunu söylemesi de siyasi duruş, taşıdığı değerler ve tarihi açısından da son derece anlaşılırdı.

Ancak bu çıkış ABD için soğuk duştu...

Beyaz Saray'ın, Londra ve Pekin ile yaptıkları mücadelenin ritmine uygun değildi. Türkiye haklı tezlerini savunuyor Washington ile ters düşüyordu. Bu yaşanırken, HAMAS da İRAN ile görüşüyordu. İsrail ve bölgedeki ülkeleri yanına alan PENTAGON, karşısında Türkiye ile İRAN'ı, arkada ise İngiltereÇin'i görüyordu. Doğal olarak anlaşma zemini ortadan kalkıyordu. KÜRESEL çapta ritim bu olduğu için de "İÇERİDE TEKTONİK SİYASİ HAREKETLER OLACAK" diye yazıyordum.

ANAYASA MAHKEMESİ-YARGITAY kavgasına herkes kendi penceresinden bakabilir. Benim pencerem belli! ABD ile İNGİLTERE burada da kapışıyordu. ABD'nin tüm gücüyle bölgeye gelmesi, yerleşmesi, içeride SİYASİ YIRTILMALARI BERABERİNDE GETİRME İHTİMALİNİ BARINDIRIYORDU!

Türkiye'de siyaset İKİ KUTUP ya da İKİ EKOL şeklinde ilerliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'un gitmesi, CUMHUR ittifakı açısından arzu edilen bir gelişme değildi.

Devlet Bey ile Kemal Bey sınıf arkadaşıydı zaten. Ancak İmamoğlu-Özel ikilisi, BATI penceresini kullanacaklardı. Can Atalay- Osman Kavala-Selahattin Demirtaş üçlüsü de BATI'yı simgeliyordu. Salıverilmeleri TÜRKİYE'nin ABD'nin yanına gittiğinin göstergesi olacaktı. Aksi durum, bulunduğu kampı koruma anlamına gelmekteydi.

Son günlerde hayatımıza giren ve çıkmayan FENOMEN İSİMLER ve mali ilişkileri de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ÇETELERE operasyonları da son tahlilde bu büyük savaşın mevzileriydi. KARA PARA denilen yasa dışı bahislerden akan nakidin kontrol edildiği merkez LONDRA'ydı. PARANIN asıl sahipleri LONDRA'da bulunmaktaydı. Şirketleri de... İçişleri Bakanı Yerlikaya ÇETELERE aman vermezken, bir anlamda Mehmet Şimşek'in "YABANCI SERMAYE GELMESİ İÇİN BU TEMİZLİK ŞART" ricasını yerine getiriyordu.

Bütün mesele TÜRKİYE nereye park edecek sorusunun cevabındaydı!

Devlet Bey de AK PARTİ içindeki bir kesim de yaşananları unutmuyor BATI'ya karşı duruyordu. Yani ABD ile AB'ye... Haklılardı. Bir başka kitle ise "Devletlerarası ilişkilerde dün yoktur.

ABD ile kapışmayalım. Hiç gerek yok" felsefesiyle bakıyorlardı. Bu da kendi içinde tutarlıydı. Kemal Bey, CHP'yi başka çizgiye taşımıştı. İmamoğlu-Özel geri aldı. CHP artık BATI'daydı! ABD'nin de uzağında değildi. Abartmak istemem ancak ABD'nin bölgeye gönderdiği gücün ilk sonucunu CHP'de gördük gibi... TEKTONİK HAREKETLER, YIRTILMALAR, SARSINTILAR artarak devam edecekti.

Başkan Erdoğan'ın önüne getirilmek istenen de bu tercih. Başka bir şey değil...

Maalesef KÜRESEL SAVAŞIN TAM GÖBEĞİNDEYDİK.

Mesela İsrail talimatla bunu gösteriyordu! Saldırıların 24. gününde GAZZE'ye bomba yağdırırken TÜRKFİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ'ni vuruyordu. SAFLAR ve mesaj netti.

Değişiklik olur mu? Bunu göreceğiz.

Kavga bu... İsimler ve olaylara bu çerçeveden bakın...