KAZAKİSTAN olaylarına bakarken haliyle TÜRK BİRLİĞİ ve Macaristan da konu edildi.

Doğaldı.

Defalarca yazdığım gibi bazı isimler üzerinden KÜRESEL MÜCADELEYİ anlamak mümkün olabiliyordu. Bunlardan biri Donald Trump diğeri ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dı. Putin ile Erdoğan'ı da listeye eklemek hiç zor değildi.

Kazakistan'daki sokak olayları ile Türkiye yan yana getirildi.

"BİZİ ETKİLER Mİ?" sorusu sıkça dillendirildi...

Kazakistan'ın elbette Türkiye'ye uzanan kapısı var. Ancak bizi daha çok etkileyecek olan MACARİSTAN gibi durmakta...

Açalım... Ve flaş bir haberle başlayalım...

Viktor Orban, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerine hazırlandığı bu günlerde, enflasyondaki tırmanışın önüne geçmek için altı temel gıda maddesinde fiyatların sınırlandırılması talimatını verdi.

Fiyatların, enerjinin yükselen maliyeti nedeniyle arttığını belirten Orban "Şeker, un, ayçiçeği yağı gibi temel ihtiyaçlar, 15 EKİM tarihli fiyatlar üzerinden satılacak" dedi. Enflasyon Macaristan'da KASIM'da aylık YÜZDE 7.4'lük artış göstermişti!

Macaristan halkı 3 NİSAN'da sandık başına gidecek...

Bir yanda Orban'ın liderliğindeki Fidesz Partisi diğer yanda ise 6 muhalefet partisinden oluşan bir ittifak söz konusu. İttifakın adayı da PETER MARKİ- ZAY... Orban değişik bir karakterdi. Soros tarafından okutulsa da SOROS'a meydan okuyan bir siyasi figürdü. Değişmişti! Ve aralarında savaş vardı.

Hatta kan davası...

Seçimler bu nedenle çok önemliydi. Kimin kazanacağı bizi de ilgilendiriyordu! Viktor Orban, ülkesinin 2004'te üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılmayacağını bunun yerine Brüksel'in, 'Macaristan'ın egemenliğini aşındırma girişimlerine' karşı direneceğini söyleyen bir liderdi.

Sık sık komünist dönemle, AB sürecini birbirine benzetiyordu.

"Komünist bürokrasiden sonra Brüksel'den yeni emirler almak istemiyoruz" çıkışı yapıyordu.

Ve Macaristan'ın Batı liberalizmini reddedeceğini ilan ediyordu! SORUNUN ANA KAYNAĞI DA TAM BURASIYDI!

"Macaristan'da evliliğin kadın ve erkek arasında, babanın erkek ve annenin de kadın olduğu konusunda ısrar ediyoruz.

Çocuklarımızı da rahat bırakın." ifadelerini kullanarak tavrını, tarafını belli ediyor ve KÜRESEL

EKOLE karşı çıkıyordu...

Aynı ORBAN, birkaç ay önce Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild'e ilan veriyor ve AB'yi uyarıyordu.

"Macaristan hükümeti" adına tam sayfa ilan veren Orban, 7 madde ile Avrupa İmparatorluğu'na "HAYIR" diyordu.

Can düşmanı olarak gördüğü SOROS da hem kendisine hem PUTİN'e karşıydı.

Soros defalarca "Putin AVRUPA BİRLİĞİ'ni çökertmek istiyor.

Gerçek şu ki, Putin'in Rusya'sı ve AB, zamana karşı bir yarışa girişmiş durumda.

Sorun hangisinin önce çökeceği...

Putin ülkesindeki yıkımı ertelemek için önce AVRUPA'nın çökmesini istiyor.

Mülteci krizi bu işin bir tarafı..." diyordu.

Bu ve benzeri makaleleri dünyaca ünlü gazetelerde kaleme alıyordu. Eski Başkan Trump daha sandıklar görünmeden ORBAN'a destek atıyordu. Macar Başbakanı Orban'ın karşısındaki ittifak adayı bir süre ABD ile Kanada'da yaşayan ekonomist ve mühendis Marki-Zay olacaktı.

ZAY, 2018'de Hodmezovasarhely kentinin belediye başkanlığını kazandıktan sonra tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı! İlginç olan Hodmezovasarhely kenti, Orban'ın başında bulunduğu iktidardaki Fidesz Partisi'nin kalesi konumunda olmasıydı!

MACARİSTAN ile TÜRKİYE arasında ilginç noktaların varlığı dikkat çekiyordu...

İktidara karşı, birbirine benzemeyenlerden oluşan İTTİFAKTAN, Orban'ın en güçlü olduğu şehrin belediye başkanından ADAY çıkartmaya kadar... Burada da yazılmak istenen yeni siyasi algoritmanın garip bir şekilde MACARİSTAN ile uyumlu olduğu ortada! Bence Başkan Erdoğan'ın YENİ EKONOMİK MODELLE bir an önce sonuca gitmek istemesinin altında bu gerekçenin de payı var. Enflasyonla uğraşan ORBAN kaybederse, kazanan AVRUPA özellikle SOROS'un aklı olacaktır... Geçtiğimiz gün de yazdığım gibi TÜRKLER'in yaşadığı topraklara dikkat ekmek gerekiyor! Sadece KAZAKİSTAN değil mesele... Orada da kalmayacak gibi... Dikkat etmek şart... Macron'un "Erdoğan'ın siyasi projesi AVRUPA DEĞERLERİNE UYMUYOR" çıkışını da, Nazarbayev'i düşürmek için savaşan Muhtar Ablyazov'un FRANSA'da yaşadığını da unutmayalım...