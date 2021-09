TÜRKİYE sarsıntılara rağmen, çekiştirmelere rağmen değişime devam etmekte. Şimdi sıra Orta Asya'ya geldi. Dün de yazdığım gibi BREXIT ileride ne olduğu anlaşılacak bir adımdı. İngiltere, AVRUPA

BİRLİĞİ'nden çıkarak, KÜRESEL oyuncu OLARAK SAHAYA DÖNME NİYETİ GÖSTERİYORDU. ABD'Yİ DIŞARIDA TUTTUĞUNUZ ZAMAN

ÖNÜNDEKİ TEK RAKİP Avrupa Birliği'ydi. ZATEN ALMANYA İLE BİTMEYEN SAVAŞLARIN TARAFLARIYDI.

Aynı mücadele devam etmekteydi. 15 Temmuz Kalkışması'ndan sonra Türkiye'ye ilk gelen İngiliz Bakan ALAN DUNCAN'dı. Ve DARBECİLERİ

DEŞİFRE eden de oydu.

İngiltere KALKIŞMADA Türkiye'nin yanında yer alıyor ve medya gücüyle büyük destek veriyordu.

Zaten KALKIŞMA ile BREXIT aynı yıl içinde gerçekleşiyordu.

Kalkışmadan sonra pek çok isim başta ALMANYA olmak üzere AB ülkelerine sığınıyordu. Doğal olarak ANKARA'sız bir BİRLİK düşünen BERLİN de PARİS de bu coğrafyadan uzağa düşüyordu... Yıllarca Türkiye'yi kapıda bekleten Avrupa, LONDRAANKARA yakınlaşmasıyla kıskaca alınıyordu.

Geçtiğimiz NİSAN ayında Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'ya gitti. Büyük törenle karşılandı. Ziyareti esnasında en çok ilgimi çeken İNGİLİZ UÇAK GEMİSİNİ ZİYARET EDİYOR OLUŞUYDU...

Akar, 'Prince of Wales' uçak gemisiyle yakından ilgileniyor ve bu fotoğraflara yansıyordu... Başkan Erdoğan da 2018'de TATLI DİL FORUMU için gittiği Londra'da RESMİ TÖRENLE karşılanıyor ve KRALİÇE tarafından ağırlanıyordu. O ziyarette gündeme gelen önemli bir ayrıntı vardı! O da milli savaş uçağı projesinde ünlü İngiliz şirketi Rolls-Royce'un MOTOR desteği verme teklifiydi...

Yine Savunma Bakanı Akar birkaç gün önce önemli mesajlar veriyordu...

Akar "Türk savunma sanayi, elde ettiği birikimle İHA, SİHA ve TİHA'lardan sonra Milli Muharip Uçağımızı ve hava savunma sistemimizi de yakın gelecekte üretecektir" diyordu. Başkan Erdoğan Arjantin'de 2018'de yapılan G-20 Zirvesinde Savunma sanayii yetkililerine Rolls-Royce ve MOTOR parantezini hatırlatıyordu... Sanırım uçak yoldaydı...

İngiltere, BREXIT kararını alırken içinde de tartışıyordu. Boris Johnson "Britanya'yı yeniden büyük yapalım" diyerek destek veriyordu. Iain Duncan Smith de, "Britanya dünyanın en büyük ülkesidir" diyordu. İngiltere, ABD'nin AVRUPA'yı hasım görüp, çökertmek için çalıştığını görüyordu.

Bu nedenle Trump seçilir seçilmez Kraliçe Başbakan THERESA MAY'i Washington'a yolluyordu.

May, dönüşte ülkesine gitmeden ANKARA'ya geliyordu... 2016'da TARİHİ KIRILMA yaşanıyor, İngiltere de Türkiye de YENİ BİR YOL YAPIYORDU...

ABD kendi dengesi açısından bundan rahatsız değildi. Asıl rakipleri her şeye rağmen AVRUPA'ydı. Güçlü olmayan AVRUPA, ABD'nin güvende olması anlamına gelmekteydi...

Dengeler böyle yeşerince olaylar haliyle birbirini izliyordu... SURİYE'li göçmenlerin ya da Afganlar'ın Türkiye'ye geliyor olması en çok kimi ürkütüyordu? Haliyle AVRUPA'yı... En büyük korkularından biri buydu.

Anahtar Ankara'daydı!

Ancak bunu da küçük ölçekli değerlendirmeden geçiriyorduk. AVRUPA'yı sarsan GÖÇ DALGASI oluyordu, koz da ANKARA'daydı...

Iskalıyorduk.

ABD'nin Afganistan'dan ACİL ÇIKIŞI, AVRUPA'yı zaten bitiren bir hamle oluyordu. ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar 387 uçuş yapıyordu. Sivil uçaklarla beraber toplamda bu sayı 778'e ulaşıyordu.

124 bin 334 kişi ülkeden alınıyordu! Bunlardan 23 bin 7'si AVRUPA'daki değişik üslere yollanıyordu.

ALMANYA'daki RAMSTEIN ÜSSÜ de kullanılıyordu! Bu bardağı taşıran son damla oluyordu.

AVRUPALI ÜLKELER Afganistan'dan çıkamazken ABD çıkıyor, çıkmakla kalmayıp AVRUPA'ya mülteci indiriyordu. Bu da akabinde BİRLİK içinde "AVRUPA ORDUSUNU ARTIK KURALIM" tartışmasını başlatıyordu.

Afganistan'da yaşananları "fiyasko" olarak değerlendiren AB savunma bakanları, "Bizim bir havaalanını bile koruyabilecek kadar gücümüzün olmadığı dünyaya gösterildi..." diyecekti. AVRUPA ORDUSU fikrine en güçlü itiraz hep İNGİLTERE'den geliyordu. Artık onlar yoktu.

Macron'un "NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ" çıkışı hala hafızalarda yerini korumaktaydı. Avrupa'nın gizli gündemi ORDU'ydu...

ABD'yi ürkütmeden nasıl kuracaklarını bilmiyorlardı.

AVRUPA'nın ordusu hayata geçerse rahatsızlığı en çok yaşayacak olan da İNGİLİZLER'di!

Avrupa bugünden yarına ordu kuramaz ancak TÜRKİYE'ye basınç uygulayıp BAŞKAN ERDOĞAN'ı sarsmak isteyecektir... İçerideki SİYASET de DEĞİŞİM de bu kulvarda gidecektir...

Ve bu sancılı bir mücadele olacaktır... İçinde çok fazla sürpriz barındıracaktır...

Resmen İSTİHBARAT SAVAŞLARI yaşanacaktır.

Çünkü TÜRKİYE kimin yanındaysa o kazanacaktır...

Bunu sadece içerideki bazıları bilmiyor... Gerçek bu!

NOT: Yıl 2007'ydi.

Dönemin Başbakanı Gordon Brown, Erdoğan'ı ağırlıyor ve iki ülke ilişkilerini "STRATEJİK ORTAK" olarak tanımlıyordu... AK PARTİ içinde yaşanan tasfiyelere de buradan bakmakta büyük fayda var...