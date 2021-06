Güçlü atak!

DAHA önce de birkaç kez yazdım EAST INDIA COMPANY bilenmezse şu an yaşanan denge de bilinmez...

UYUŞTURUCUDAN elde edilen gelirin dünyanın tepesindeki 10 büyük şirketten daha fazla olduğu ise hiç bilenmez.

Apple- Amazon- Microsoft- Bank of America- General Motors- Hewlett Packard gibi şirketlerin toplam değerleri ve gelirleri hala UYUŞTURUCUDAN elde edilen gelirle boy ölçüşemez...

Küçük masum bir soru!

BÖYLESİNE DEV BİR GELİR KALEMİ KENDİ HALİNE BIRAKILIR MI?

Aklı başında kimse bu soruya "EVET BIRAKILIR" diyemez.

Bırakılmaz çünkü...

AFYON SAVAŞLARI'nı kaç kez yazdım.

İngiltere'nin AFYONU silah olarak kullanıp ÇİN'i ele geçirdiği, dünyaya açtığı, endüstri devriminden sonra hammadde sağladığı, küresel finans sitemini kurduğu ve sarsılmaz bir GÜCE dönüştüğünü aktardım. Yazıyı okurken GOOGLE'a girin bakın!

ÇİN'İ ESİR ALAN DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ'ydi! Bu şirketin dünyayı değiştirirken gemilerinde de kullandığı bayrakları vardı... 1707'den öncesine, 1707-1801 arasına, bir de 1801- 1874 dönemini inceleyin!

Küçük değişikliklerle BAYRAKLAR aynıydı!

O üç bayrak daha sonra evrim geçiriyor ve bugünkü ABD bayrağını doğuruyordu sanki... Finansal ilişkiler zaten ABD'ye kadar uzanıyordu. Net! Ancak bayraklar üzerinden de bu görülmekteydi...

1860'larda bambaşka bir FİNANS sistemi geliyordu.

Aynı yıllarda GÜNEY AMERİKA kökenli bitki olan KOKA Avrupa'ya geliyordu. Uyuşturucuya giden yol açılıyordu.

AFYON'un anavatanı ÇİN-HİNDİSTAN iken rota GÜNEY AMERİKA'ya kayıyordu.

Güç de öyle... 2017'de yayınlanan raporlarda dünya üzerinde bin 976 ton kokain üretimi yapılmıştı. Bu her yıl ortalama YÜZDE 25 artarak devam ediyordu.

Kokain üretiminin yüzde 70'i Kolombiya'da yapılırken, kokain için gerekli olan koka bitkisi ekilen alanlar da ritmik olarak artmaktaydı!

Ve dünya basınında sık sık ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU haberleri yapılmaktaydı.

Oysa BÜYÜK güçler teknelerdeki, gemilerdeki, uçaklardaki UYUŞTURUCU ile mücadele edeceklerine daha etkili kolay bir yol vardı! Ancak bunu tercih etmezlerdi. Mesela KOLOMBİYA'daki KOKA EKİLEN ALANLAR HİÇ HEDEF ALINMIYORDU. Hedef alınma bir yana askeri yardımlarla koruma altına alınmaktaydı.

El Salvador-Dominik- Venezuela-Guatemala- Honduras-Nikaragua gibi ülkeler UYUŞTURUCU TOPLANMA MERKEZİ olarak kullanılıyordu.

Demokratik olmayan yapılar da bu nedenle oralarda yaşatılıyordu.

Dönen para rakamlarla izah edilecek gibi değildi.

Kağıt üzerinde ise büyük güçler UYUŞTURUCU ile mücadele ediyor 60 ülkede ofis bulunduruyordu!

Gerçek hiç öyle değildi...

Konuyu biraz daha genişletelim...

ABD elindeki bu güçle UYUŞTURUCU trafiğini kimseye yedirmezdi.

Yedirmiyordu da...

Ancak bunun yanına başka enstrümanlar da koyuyordu. Gücü yettiği için fazla olduğu için... Geçtiğimiz hafta yazdığım gibi KARBON YAKALAMAK için MEKANİK AĞAÇLAR meydana getirildi...

Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü KLAUS LACKNER bu işin mucidi ve başındaki isimdi. KARBON DİOKSİTTENKARBONDAN LNG elde edilecekti. Hem dünyayı temizleyecekler hem de enerjiye kapı açacaklardı. Bu işin görünen kısmıydı.

Detaylar ise müthişti!

Mesela kullandığımız araçlara geleceklerdi.

Günde, ayda, yılda yaptığımız kilometre bulunacaktı.

Fabrikalarda da başka ölçümler yapılacaktı.

Ve yılın sonunda "Gel bakalım buraya. Biz dünyayı mekanik ağaçlarla temizlerken para harcarken sen atmosferi şu kadar kirlettin.

Buyurun KARBON BANKASINA. Size düşen krediyi çekin ve ödemenizi yapın... Yoksa başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz" diyeceklerdi. Bunun için bütün alt yapı hazırdı!

Güçler bir araya gelmişti.

Hem de çoktan...

Deniz dipleri KARBONDİOKSİT zengini olduğu için TROLLE avlanmayı yasaklayacaklardı.

"Balık da et de yemeyin" noktasına kadar uzanacaktı iş. Bill Gates'in "İNEKLERİN ÇIKARDIĞI GAZ ATMOSFERİ ZEHİRLİYOR. YAPAY ET TÜKETİN" çıkışı bir fantezi değildi!

Zihindekilerin dışa vurumuydu sadece...

Uyuşturucu dışında KARBON'dan da para alacaklar ve beslenme ihtilali yapacaklardı.

Bunların da hepsinde tahsilatı KRİPTO paralarla sağlayacaklardı.

İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bunlar olmakta. Jeffrey Epstein- Ghislaine Maxwell ve eşi Scott Borgerson'un da dahil olduğu çok sayıda ABD'li ve İNGİLİZ soylu bu işin arkasında... Son günlerde bizi meşgul eden DENİZ SALYASI olayı da böyle... Tek bir adım, hesapsız kitapsız atılmıyor...

