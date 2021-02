BU toprakların çocuğu olduğumuz için duygusallık her zaman bir adım önde. Akıldan önce kalbimizi ortaya koyup adım atıyoruz. GARA OPERASYONU'NDA da böyle oldu. Eleştiri de destek de yağdı... PKK ya da YPG! Benim için değişen bir şey yok! Örgütün adı hiç önemli değil. Bir ülkede ya da bölgede baş gösteren bir ÖRGÜT, atılan her adıma rağmen tasfiyesi gerçekleşmiyorsa işin arkasında YABANCI İSTİHBARAT

ÖRGÜTLERİ vardır. NET!

Sanırım Türkiye'den daha iyi bunun testini yapmış bir ülke yok... Biz bütün gelişmeleri, saldırıları, darbeleri, kalkışmaları, operasyonları SAHNE ALAN TABELA isimler üzerinden değerlendiriyoruz.

Yanlış burada...

2016 yılında İngiltere "BREXIT" diyerek AVRUPA'dan ayrıldı. Kendi yoluna gitti. Türkiye de aynı yıl "KALKIŞMAYLA" sarsıldı. Ankara da, yeni bir yol buldu. NATO-ABD çizgisinde olan Türkiye eksen değiştirdi. Yaşadıkları bunu zorunlu kılmıştı. Aynı yıl Trump'ın da gelmesi bu yeni ekseni canlı tuttu. İpek Yolu, Londra'dan Ankara'ya uzandı... Dünya ve Türkiye hızla değişirken, 1974'de kurulan bir terör örgütünü hala şablonlarla tartışmak hiç akılcı değildi...

Öncelikle bir örgütün adı ne olursa olsun Türkiye gibi gücünü tarihten alan bir ülkeyi bölme şansı SIFIR bile değildir. Olamaz!

Mümkün de değil... Öncelikle PKK tanımı gibi "KÜRT AYRILIK HAREKETİ" olsa bütün KÜRTLER'DEN destek alırdı! Alabildi mi? Hayır.

Asla... Hatta KORUCULUK sistemi ile KÜRTLER bizzat sahada PKK ile savaştı. Yüzlerce yıldır iç içe yaşayan halklar buna izin de onay da vermez! Ancak bu örgüt, eylemlerinden sonra YABANCI İSTİHBARAT güçleri tarafından ihale ile ele geçirildi. ABD'nin de, Fransa'nın da, Almanya'nın da, Rusya'nın da, İran'ın da, İtalya'nın da, Belçika'nın da PKK'sı vardı! PKK üzerinden Türkiye aslında koca bir ittifakla mücadele ediyordu. Türkiye ne zaman BÖLGESEL GÜÇ olarak öne çıksa anında bu İTTİFAK PKK içindeki farklı noktalardan düğmeye basıyordu. KANDİL'in tepesinde bize karşı kurulmuş adeta küçük bir Birleşmiş Milletler Merkezi vardı. Sır da değildi...

Mesela AVRUPA AŞI ÇALIŞMALARI için ya da 5G ve 6G için 5 milyar EURO ayırıyordu.

Sanayilerinin ayakta kalması için PETROL bölgelerinde olmak istemezler miydi?

Elbette isterlerdi. PKK'nın desteklenmesi Türkiye'nin zayıflaması amaçtı. PKK üzerinden petrol bölgesiyle komşu olmak isteyen bir AVRUPA vardı. Türkiye küçülecek onlar da PKK üzerinden CİDDE'ye kadar egemenlik ve kontrol alanı oluşturacaklardı. Kapı açılıyordu çünkü... ABD de tüm enerji yollarının kendi radarında olmasını istemekteydi. RAKİPLERİ olan "ÇİN ve AVRUPA kontrolsüz güç haline gelmesin" diye... Durum kabaca böyleydi. Türkiye askeriyle, silahıyla, sahada herkese dediğini yaptıracak kadar güçlü bir ülkeydi. Zaten bunu en iyi BATI bilmekteydi.

Azerbaycan'da gördüler.

GARA'da gördüler. Ancak ABD ile Çin arasındaki savaşa bakıldığında adamlar başka motifler kullanmaktaydılar...

Mesela Çin, SAHRA ALTINDA inanılmaz aktifti.

BORÇ DİPLOMASİSİ ile ülkeleri kendine bağlıyordu.

Tıkır tıkır hem de... Güler yüzle geliyor, borç ve teknoloji sunuyor sonra kendi vatandaşlarını getirerek sonuca koşuyordu... Kongo da, Nijer de, Zambiya da, Etiyopya da Cibuti de pek çok ülke BORÇLA ele geçirilmekteydi. ABD ve Dünya Bankası'nın verdiği kredilerin toplamından fazla para harcıyorlardı. ABD de buna karşı şimdi AKIL ve KALBE giden yollarla Çin ile mücadele etme kararı aldı. Hollywood, medya, sosyal medya, edebiyat, güzel sanatlar dahil...

Önceki gün açıklanan rakamlara göre küresel borçlar salgında 24 trilyon dolar artarak 281.5 trilyon dolara yükseliyordu!

BORÇLU OLANIN EMİR

ALMA İHTİMALİNİ

TARİH BİZE ÇOK KEZ

GÖSTERMİŞTİ! Birileri birilerinin emdiği sütü burnundan getirecekti. Bu borç bunun içindi! PKK ya da YPG, AVRUPA-ABD'nin İngiltere ve Çin ile yakınlaşan Türkiye'nin önünü kesmek için yol verdiği oluşumlardı...

Şaşılacak bir şey de değildi bu! Gücü olan yapardı. Biz de aklımızı birleştirip yeni bir metotla yol almalıydık.

Türkiye gerektiğinde her yerde gücünü gösterir.

SAVAŞIR. Sonucu da alır...

Ancak bir de şöyle bakalım.

PKK ile mücadelede 100 milyar dolar harcandı mı?

Harcandı! 30 bin terörist öldürüldü mü? Öldürüldü!

Yani "TERÖRİST" başına "3 milyon 300 bin" dolar paramız gitti mi? Gitti!.. Böyle pahalı bir mücadeleye bizi sürükleyenler birden fazla sonuç aldı mı, almadı mı?

Aldı... Hem zamanımız hem paramız hem canlarımız gitti... Bu nedenle saldırı nereden gelirse gelsin biz ORTA ASYA'da ve AFRİKA'da herkese inat olmalıyız. Oyun kurmalıyız!

Çünkü DENGE burada kuruluyor. Biz gücümüzü SINIRIMIZDAN ötede de gösterirsek sorun küçülür ve coğrafya değiştirir... Bunu en iyi saldıranlar anlar...