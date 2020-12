Doğu hareket!

CORONAVİRÜS dalgasıyla birlikte dünyanın sarsılması, ülkelerin kapanması, ekonomilerin büyük zarar görmesi, korkunun artması, geleceğin seçilememesi ve aşı pasaportlarının yavaş yavaş önümüze geliyor olması... ABD'ye baktığınız zaman görüsünüz! ABD mesela SİYAH SORUNUNU ZİRVE YAPTIRIP kronik hale getirip çözdü. Aynı sokağı, aynı otobüsü, aynı lokantayı, aynı sinemayı kullanamayan insanlar arasındaki gerilim tavan yaptı kitlesel harekete dönüştü. O AKIL GELDİ ÇÖZDÜ. Coronavirüs işi de bir yanıyla böyle gidiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson çıktı "Virüs mutasyona uğradı. Mutasyon geçirmiş coronavirüsü öncekine göre yüzde 70 daha bulaşıcı..." dedi. Ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni Coronavirüs'ün kontrolden çıktığını açıkladı ve şunları söyledi: "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Kontrolü kaybettik..." Almanya kapalı zaten. ABD ciddi yara aldı. Avustralya aynı şekilde. Virüs çarpıyor ve yoluna devam ediyor...

Dikkat ederseniz CORONA olayları ABD ve AVRUPA'da daha çok gündemde. Kayıplar da korku da panik de buralarda daha fazla. Elbette başka yerlerde de var ancak bu iki kıta önde. Mesela ÇİN'de milyarın üzerinde insan yaşıyor ve orada durum nasıl?

Çin bunu nasıl çözdü? Çözdüyse neden BATI'ya bu yollanmıyor?

Neden paylaşılmıyor? Ne engel var? SORU ÇOK!

Coronavirüs hikayesinin başrolünde hapishanede öldürülen Jeffrey EPSTEIN'in içinde bulunduğu AĞ büyük rol oynamakta. Anthony Fauchi, Dünya Sağlık Örgütü gibi pek çok aktör de işin içinde... Çok önemli aileler de... KORKUTMADAN SİSTEM DEĞİŞMEZ... Motto bu! Mantık bu! Felsefe bu! SİYASİ ve EKONOMİK sistemin yeni bir sayfa açması için de adımlar hızlanmakta...

Coronavirüs'e karşı geliştirilen aşılar henüz sınırlı sayıda ülkede de olsa kullanıma sokuldu.

Ardından "AŞI OLANLARA ÖZEL HAKLAR SAĞLAMAK MÜMKÜN MÜ?" tartışması başladı. İşin gideceği yer ise hiç kuşkusuz "bağışıklık sertifikası" ya da "aşı pasaportu" olacaktı...

Çin'de baş gösteren bu virüs DÜNYAYI sarstı. Ama Çin'de ise durduruldu. Yönetildi. Kontrol altına alındı... Medyaya bakarsak verilen dataları incelersek böyle.

Ancak RASYONEL değil...

Her yer serilirken ÇİN neden ve nasıl ayakta? Bu sorunun cevabı dünyanın kendi haline bırakılmadığının göstergesidir...

Virüs WUHAN'da çıkınca yere serilen insanların fotoğrafları servis edilince herkes dehşete düştü. Oysa BATI ÇİN üzerinden yeni bir kurguyu hayata geçirmekteydi. Görülen o ki bundan kaçış da yoktu... Dehşet veren fotoğraflar yayılırken, virüs dünyayı tehdit ederken ÇİN bu belayı kontrol altına aldı...

İlk adım Çin'de cep telefonu satın alanların yüz tanıma özelliğini yüklemelerinin zorunlu hale getirilmesiydi. Sokaklar kameralarla donatılıyordu. 170 milyon kamera devredeydi.

Herkesin YÜZÜ tanınıyordu.

Anonim kimliklerle internet kullanmanın da önüne geçiliyordu.

Virüsle mücadele ederken insanların yüzleri taranıyor, RENK durumlarına göre müdahale ediliyor ve VİRÜSLE BAŞA ÇIKILIYORDU. Bize söylenen anlatılan buydu...

Bu sistem kimindi peki?

Arkadaki akıl kimdi? Kimindi?

Öne çıkan şirket CARBYNE'di... Şirketin ortakları oldukça ilginçti... Başta elbette Jeffrey Epstein vardı.

Peter Thiel, Ehud Barak, Victor Vekselberg, Erik Prince, Lital Leshem, Amir Elichai, Alex Dizengof, Michael Chertoff, Trae Stephens, Eliot Tawil, Andrew Intrater, PINCHAS BERKUS ve İsrail devleti ile Çin devleti...

Çin kameraları üretiyor, arkadaki akıl da yapay zeka ve bulut sistemiyle herkesi kontrol ediyor...

Konu hastalıksa kimin hasta olduğuna karar veriyor. Ancak kimsenin SİSTEMİN DIŞINA ÇIKMASINA İZİN DE YOK!

AŞI PASAPORTU ÇİP üzerinden, ülkeler ve sokaklar da KAMERA sistemiyle bunu sağlayacak. Gidilen yer burası... Bütün bunlar CORONAVİRÜS'le birlikte siyasetin de ekonominin de değişmesi anlamına gelmekte...

Bu gidişatın karşısında kim duracak bilemiyorum.

Değişim böyle bir şey...

Korkutarak paniğe iterek DEĞİŞİM başladı gidiyor. Daha önce de yazdığım gibi Cüneyt Zapsu'nun "Belki biz son normal insan nesliyiz" sözünü hatırlatmak istiyorum... Ayrıca ELİT BİR SINIFIN OLUŞACAĞI VE DÜNYAYI KONTROL EDECEĞİNİ de... Zaten var olanlar AŞI ve kameralarla sistemi daha da güvene alacaklar!

AŞI PASAPORTU şu ya da bu nedenle ısıtılmakta. Boris Johnson PANİĞİ büyüttü.

Mutasyon söylentileri ayyuka çıktı. Laboratuvara girmemiş yerli yabancı PROF'lar ileri geri konuşmaya başladı... Şaka gibi ama durum böyle... Elinde bilimsel veri olmadan herkes bir şey söylüyor ve buna devam ediyor. Mesela Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçağa binecek yolculardan "bağışıklık pasaportu" istemeyi gündeme getiren ilk şirketlerden oldu. Ardından New York Times gazetesi aralarında United Airlines, JetBlue ve Lufthansa'nın da yer aldığı şirketlerin, "CommonPass" adlı sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığını yazdı.

Yani herkes aşı olacaktı.

Olmayan yaşayamaz hale getirilecekti...

İşte bu dönüşümü ve değişimi kim yönetecekti. Kavga da biraz burada saklı... ABD DIŞİŞLERİ BAKANI Pompeo önceki gün şunları söyledi: "Yaşam tarzımızı, devletimizi, temel demokratik ilkelerimizi yok etmek isteyen çok sayıda ülke var. Rusya da kesinlikle bu listede yer alıyor. Rusya'nın oluşturduğu tehlikeyi küçümsemek istemem ancak Çin, ABD için daha önemli bir varoluş tehdidi..." Gelelim içeriye...

Türkiye GEZİ-17-25 ARALIK-15 TEMMUZ gibi yaşadığı travmalardan sonra DOĞU'ya yanaştı. İPEK YOLU'nda önemli oyuncu olduğunu ilan etti. Trenler gidip gelmeye başladı bile. Yeni bir dünya kuruluyor Türkiye de orada yerini alıyordu. Yeni sistemin kimin tarafından yönetileceğine itiraz ise BIDEN-MACRON- MERKEL'den geliyordu. Gelecekti de... ÇİN'deki teknolojinin de finansmanın da arkasında AMERİKALILAR vardı... İsrailliler vardı... Büyük oranda yani... Türkiye, Londra- Pekin hattına yeşil ışık yakınca, DOĞU kazanan tarafa evriliyordu. Bu nedenle ABD ve AB, YAPTIRIM kartı ile gelmek istiyordu. KÜRESEL SAVAŞIN cepheleriydi bunlar... Muhalefeti ABD-AB eksenine koyarak analizi yapın... TÜRK DEVLETİ ise kurumlarıyla hafızasıyla DOĞU'ya gidiyor, gitmekte...

Durum böyle olunca muhalefet aynı ÇIKIŞI farklı isimler üzerinden dile getiriyor. İtiraz edilen Türkiye'nin GÜNEŞİN DOĞU'ŞUNU YAKINDAN

İZLEMESİ! Çin'i Avrupa'ya AKDENİZ'e Afrika'ya bağlayacak olması... Sloganlara değil Türkiye'nin rotasına bakın...

Uyduruk tartışmalara zaman ayırmayın... Durum bu...

Denge de... Uzaktan bakınca ROTHSCHILD AİLESİ'NİN ne kadar büyük oyuncu olduğu ortada... Bakalım neler olacak...

