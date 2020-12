Açık mesaj

İPEK YOLU sahne almaya başladığı andan itibaren dünyanın ritmi bozuldu. Yeni denge için zaten bozulması ve tekrar yerine oturması gerekmekteydi. Arşivlere girip bakın, çok net bir şekilde görürsünüz! Obama ile Merkel'in yakınlıkları SIR değildi. DEMOKRAT ekip tarihi damarlardan AVRUPA ile bütünleşen bir anlayışın eseriydi. Trump seçimlerde kaybedince, yerine Biden gelince MERKEL yine sahne aldı.

Bir anda ABD ile AVRUPA KÜRESEL denklemi konuşmaya başladı.

Çin'e karşı da İran'a karşı da ne gerekiyorsa birlikte yapalım teklifi masaya geldi...

Biden'ın gelmesiyle birlikte AVRUPA BİRLİĞİ sesini daha fazla yükseltiyor ve TÜRKİYE'ye yaptırım için masanın etrafına toplanıyordu...

Yarın AB LİDERLER ZİRVESİ VARDI... Manşet Türkiye'den başka bir şey değildi. YAPTIRIM için can atsalar da atacakları adımın faturası, bedeli vardı. İnce eleyip sık dokumak zorundaydılar.

Biliyorlardı...

Peki büyük mücadeleyi anlamak, işin içine girmek için şu soruyu sorup konuyu açalım mı?

AB LİDERLER ZİRVESİ yapılırken Başkan Erdoğan nerede olacak?

AZERBAYCAN'da!

Yazının başına geçtiğim dakikalarda TV'de AZERBAYCAN SOKAKLARINDA yürüyen MEHMETÇİK'i gördüm MARŞLARLA... Sokaklar inliyordu adeta... Peki MEHMETÇİK nasıl bir mesaj veriyordu? Kime veriyordu?

Peki Mehmetçik'in yürüdüğü Azerbaycan'a giden BAŞKAN Erdoğan hangi uyarıyı yapıyordu?

Çok kez yazdım! Dünyada en tepede çatının da çatısında İNGİLİZ EKOLÜ ile ALMAN EKOLÜ kapışmakta. Tüm yaşanan savaşlarda olduğu gibi...

Türkiye, Suriye'de-Libya'da- Doğu Akdeniz'de AVRUPA ve ABD ile karşı karşıya geldi mi?

GELDİ!

Alman HAMBURG FİRKATEYNİ, Biden geldikten sonra Libya'ya giden Türk gemisini durdurup aradı mı? Aradı! Peki uzun zamandır ortada görünmeyen HAFTER sahne alıp Misrata limanına giden Jamaika bandıralı Türk gemisine baskın yaptı mı?

Yaptı! Peki Almanya, Suriye- Akdeniz-Libya-Afrika'da TÜRK ve RUS güçlerine alan vermeyeceğiz açıklaması yaptı mı? Yaptı!

Türkiye geri adım atmayacağını ilan edince de AVRUPA'da YAPTIRIM sesleri yükselmeye başladı...

Türkiye, Libya'da olduğu gibi Azerbaycan'da da AVRUPA ile ABD ile sürtüşme yaşadı... Ankara'nın desteğiyle Azerbaycan NAHÇIVAN'a KORİDOR açtı.

Bu koridor Türkiye'yi önce AZERBAYCAN'a oradan Türki Cumhuriyetleri'ne daha sonra da ASYA-PASİFİK'e bağlıyordu... Kocaman bir alan açılıyordu yani...

Peki KARABAG için en önde yer alan kimdi? Elbette Fransa... Fransa Ulusal Meclisi uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan "Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı kabul etti mi? Etti!

Yani AVRUPA, TÜRKİYE'nin İPEK YOLU üzerindeki adımlarından rahatsızdı... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da bu gelişmeleri "Türkiye'nin artan askeri kabiliyeti tehdit unsuru" anlamına gelen cümlelerle açıklıyordu. Azerbaycan'da en güçlü yatırımcı İNGİLTERE'ydi.

300'den fazla İNGİLİZ ŞİRKETİ oradaydı. Ana ağırlık enerjiydi. BP büyük oyuncu olarak sahnedeydi.

Azer Çırak Güneşli Petrol Sahası'nda BP gölgesi vardı.

Azerbaycan'daki GAZ'ın da PETROL'ün de dibinde İNGİLİZLER vardı...

ERMENİSTAN savaşı başlatınca AZERBAYCAN dolayısıyla İNGİLTERE tehdit altına girdi.

Ermenistan gelse de arkasındaki güç AVRUPA ile ABD'ydi...

YENİ DENGE için KÜRESEL savaş yürütülmekteydi... Türkiye de 2013'ten sonra özellikle 17-25 Aralık operasyonuyla birlikte VATİKAN-ALMANYAROCKEFELLER ekolü olarak kısaltabileceğimiz eksenden kopmuş ANGLO-SAKSON ekolü ile adım atar olmuştu.

Bu ekol de tarihi ilişkilerini canlandırarak İPEK YOLU'nu ÇİN üzerinden inşa ediyordu.

Türkiye ya BATI ile kalacak İPEK YOLU'nu akamete uğratacak ya da Londra-Pekin denkleminde kalıp alacağı payı büyütecekti...

İkinci şık hayata geçti. Bu nedenle şu an için Londra ile uyumlu giden Moskova da Türk askerinin AZERBAYCAN adımına ses çıkarmadı.

KORİDOR açıldı. Nahçıvan üzerinden PASİFİK'e giden yolun kapısı aralandı...

Başkan Erdoğan, AB LİDERLER ZİRVESİ'ne cevabı AZERBAYCAN'dan veriyordu! En stratejik yerden yani... Erdoğan'ın ziyaretinin 10 ARALIK'a DENK getirilmesinin nedeni Merkel-Biden ekolüne mesajdı! "SİZ YOKSANIZ TÜRKİYE YOLUNU BULUR. KURULAN DÜNYADA YERİNİ ALIR..."

Türkiye gücü ile hem İPEK YOLU'nu hem Rusya'yı hem de İngiltere'yi hem de Çin'i koruyordu. Attığı adımlar bu kadar önemliydi. Ankara "BİZ ARTIK İPEK YOLU'NDA ÇİN İLE BİRLİKTEYİZ" i ilan ediyordu...

Durum böyle olunca içeride bu kavga, bu sürtüşme, bu rekabet, başka unsurlar başka enstrümanlar üzerinden gidiyordu... Mesela "ÇİN AŞISINA MECBUR MUYUZ?" gündeme gelen ilk tartışma metni oluyordu!

BATI'nın almadığı ÇİN AŞISI neden Türkiye'ye giriyordu gibi onlarca soru peş peşe sıralanıyordu... Baskı üzerine Sağlık Bakanı "İsteyen istediği aşıyı olacak. BioNTech'in aşısı da gelecek. Panik yok" diyordu.

Diyordu ama duymak isteyen kimdi!

Pfizer-BioNTech Türkiye'ye sınırlı miktar önerirken HİNDİSTAN'a eli açık davranıyordu! ACİLEN ONAY İSTİYORLARDI!

Peki neden? Çünkü Hindistan Çin'in başını çektiği ASYA-PASİFİK TİCARETİNE katılmıyordu. BATI ile kalmaya devam ediyordu. Haliyle ilk destek Merkel-Biden ekolünden gelecekti. Son derece anlaşılır bir durumdu!

Her olay SLOGANLARLA tartışıldığı için kimse gerçekleri NET olarak göremiyordu... AK PARTİ-MHP dışında İPEK YOLU ve Londra-Pekin hattına destek veren yoktu. Yani MUHALEFET tümüyle bunun karşısındaydı...

Konuşmalara bakınca bunu net olarak görmek mümkün.

AK PARTİ ile CHP arasındaki sürtüşme de bu nedenle...

CHP, ALMANYA üzerinden kendini ve Türkiye'yi konumlandırma çabasında...

Diğerleri de öyle...

İnanın bu ayrım cemaatlerden futbol kulüplerine kadar uzanır... Sadece biz bilmeyiz!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın