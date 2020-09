Konsey

AKDENİZ'İ yazıyorum.

Hiç tereddütsüz yazmaya devam edeceğiz. Çünkü içerideki kısır tartışmalar ve olayları anlamamak için direnen geniş bir kitle var.

Hayatı sadece muhalefet gözlüğü ile okuyamazsınız.

Her şeye kulp bularak yürüyemezsiniz.

Önce anlamak, sonra konu hakkında söz söylemek daha olgun bir davranış.

Tabii bu bana göre böyle.

Kişiden kişiye, partiden partiye değiştiği de ortada...

AKDENİZ TÜRKİYE'nin ve Yunanistan'ın yer alacağı bir masada çözülmez. Olay Yunanistan'ın boyunu çok ama çok aşan bir şey. Fakat bilmiyorlar! Rum kesimi de TAVŞAN! Önümüze atılan, enerjimizi çalmak için kullanılan enstrüman. Kendi içlerinde bunu bilenler var.

Yok değil. Ama GÖREV böyledir! Önce BORÇ, sonra emir alırsınız...

Konuyu gelin başka boyutuyla ele alalım. Çünkü çok ama çok ilginç bir İTTİFAK oluştu!

Bunu bilmeden olanı biteni anlama şansımız SIFIR bile değil...

Basit bir soru ile başlayalım...

AKDENİZ'DE hangi ülkeler var?

Daha doğrusu Akdeniz'de enerji yataklarında hangi ülkelerin hakkı var?

Araştırmalar ve uluslararası hukuka göre, Türkiye, Yunanistan, Tunus, Cezayir, Mısır, Lübnan, Suriye, Libya, İsrail ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs... Doğru mu? Elbette doğru... Ülkeler bunlar...

Peki hangi önemli isimler AKDENİZ'de var? Biliyor muyuz? Sanırım hayır...

Jacob Rothschild, Peggy Rockefeller, Rupert Murdoch, Dick Cheney, George Soros, Nat Rothschild, Michael Steinhardt, Prens Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Nahyan... Bu liste uzayıp gider. Birçok konuda karşı karşıya gelen bu isimler DOĞU AKDENİZ'de kol kola girdi. Hepsinin enerji şirketleri var. Ancak hepsi EastMed Boru Hattı projesinin paravan şirketleri DEPA ve Edison'a ortaklar.

DOĞU AKDENİZ BORU HATTI adıyla da bilinen proje karada ve denizde yürüyecek. Doğu Akdeniz kaynaklarını Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya taşıyacak.

Haliyle daha sonra da tüm AVRUPA'ya ulaşacak.

Dağıtılacak. Boru hattının uzunluğu 1900 kilometre, derinliği 3 kilometre...

Yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıma hedefinde.

Boru hattının 7 milyar dolara mal olacağı ve yapımının 7 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Tam bu noktada Türkiye Cumhuriyeti sahneye çıktı.

Elini Libya'ya uzattı. İki ülke arasındaki ANLAŞMA, Eastmed Boru Hattı'nın geçeceği deniz sınırlarını tamamen kontrol altına aldı.

Türkiye'nin bu hamlesi küresel bir oyunun bozulmasıydı. Ve bu sınırın ihlaline ASLA izin vermeyeceğini ilan da etti...

KAVGA da SAVAŞ da bu... Anlaşılması zor mu?

Karışık mı? Akıl almaz mı?

Hayır... Basit. Açık. Net.

Yeter ki anlamak istensin...

Devam...

Yunan gaz şirketi DEPA ile oluşturulan Poseidon konsorsiyumunun önemli şirketi İtalyan Edison'un gerçek patronları Jacob Rothschild, Peggy Rockefeller, Rupert Murdoch, Dick Cheney, George Soros, Nat Rothschild, Michael Steinhardt, Prens Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Nahyan.

Dünyayı yönettiği iddia edilen bu isimlerin CORONAVİRÜS'ÜN daha yeni duyulmaya başladığı Aralık ayında İtalya açıklarında buluştuğu da gizli değil.

Milano'da yapılan Poseidon toplantısına danışmanlarını gönderen bu ekip, asıl toplantıyı Sicilya açıklarında yaptı. Biliyor muyuz? Hiç ama hiç sanmıyorum... Bu kadar güçlü adamları bir toplantıda buluşturabilecek tek güç Akdeniz'di. Öyle de oldu. Akdeniz'deki trilyon dolarlık enerji kaynakları için mi bu toplantı yapıldı. Kısmen 'evet' ama toplantının asıl nedeni Yeni Dünya Düzeni'nin merkezinin Akdeniz olmasıydı.

Neden Akdeniz?

Bu sorunun cevabını da akıllı adamlar veriyor.

Akdeniz, dünyanın yeni rotasında bulunmaz bir fırsat olarak görülüyor. Yeni dünyanın güneşi Akdeniz'de doğuyor. Paraya ve güce olan yakınlığıyla Akdeniz'in değeri tam anlamıyla 20 yıl sonra anlaşılacak. Jacob Rothschild, Peggy Rockefeller, Rupert Murdoch, Dick Cheney, George Soros, Nat Rothschild, Michael Steinhardt, Prens Selman, BAE Veliaht Prensi Nahyan'ın kendi ekiplerine yaptırdığı araştırmalar da aynı sonucu verdi.

2019'un son günlerinde Jacob Rothschild'in, "Akdeniz'e sahip olan 5 kıtayı yönetir" sözü Sicilya açıklarında yankılanmıştı.

Jacob Rothschild, o toplantıyı "Akdeniz Konseyi" olarak açıkladı. Akdeniz, Avrupa'nın can damarı durumunda.

Akdeniz gelecekte Avrupa'nın tek enerji kaynağı olacak.

Afrika'yı da avucunun içine alan Akdeniz, Asya'nın dünyaya açılacağı kapı olarak görülüyor. Her yerde Akdeniz konuşuluyor.

Japonya'da önemli siyasetçilerin gündeminde Akdeniz'in olması da aslında şaşırtıcı değil. Petrol fiyatlarının 10 doların altına düşmesiyle birlikte birileri Akdeniz'in değersiz olduğunu düşünüyordu. Petrol 1 dolara da düşse Akdeniz'in değerinde değişim olmaz.

O nedenle Avrupa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı öne atarak Türkiye'yi hedef seçti. Çünkü Türkiye bölgenin etkin gücü. Türkiye'nin Akdeniz'den pay alması, tüm dengeleri değiştiriyor.

"Akdeniz Konseyi" toplantısında Türkiye karşıtları kadar ortaklık düşünenler de vardı. Listeye bakıldığında kimin Türk tarafından olduğunu anlamak zor olsa da gerçek böyle.

Eğer CORONAVİRÜS etkisi bu kadar hızlı olmasaydı, Aralık 2020'de yine Sicilya açıklarında "Akdeniz Konseyi" toplantısı aynı isimlerle yapılacaktı. Ancak şimdi danışmanlar bir toplantıda buluşacak. Ne zaman? Aralık 2020'de. İşte o toplantı sonrası Akdeniz'in geleceğiyle ilgili yeni dönemin işaretlerini anlayacağız. Durum bu...

Akdeniz'i ısrarla yazma sebebimiz de bu. Muhalefet etmek isteyenler devam edebilir... Ama anlamak isteyenler için de tablo yeterince ortada.

