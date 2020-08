DÜNYAYI koca bir mavi bilye gibi gören akıl, her devlete önemi kadar rol verir.

Rol dağılımının yaşandığı evrede LİDER olarak öne çıkanlar varsa BÜYÜK, yoksa küçük pay alır... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye KOMÜNİZMLE mücadele altında büyük görev aldı.

Karşılığında ise darbelerle ekonomik operasyonlarla çöküşlerle terörle ödüllendirildi.

Zayıftık. Adamlar da hem görev veriyorlar hem de canımızı yakıyorlardı.

Anlaşılması garip bir ilişki içindeydik.

Yüzde 99'u Müslüman olan ülkeye KOMÜNİZM gelemezdi ama gelir diye canla başla savaşıyorduk... Herkes her kurum...

Neyse bu denge kabaca 2013'te sona erdi!

Burada yaşanan 17-25 türbülansı dünyada da büyük ortaklığın bittiğinin işaretiydi.

Bitti de... Ancak yerine yenisi konulmadı. Soru şu! Eski sistem sona erdiğine göre yerine ne gelecek? Nasıl bir gelecek ülkemizi bekliyor? Üzerinde durulması gereken de bu... Yeni sistemin kurulamadığının en açık göstergesi ABD içindeki sancı, kavga... Baksanıza Trump ile Biden düşman gibi...

Daha önce olmayan ayrışmalar çatlamalar kavgalar görülmekte.

İşin ilginç yanı, buna benzer pek çok tablo pek çok başkentte görülmekte...

Yakın zamana bir bakalım.

Akılda kalan kalması gereken iki olay hatırlıyorum. Biri defalarca yazdığım gibi DER SPIEGEL'in Trump-Erdoğan-Putin-Cinping kapağı bir de İPEK YOLU...

ABD'nin içinde "TEK OLALIM" diyenler ile "1'den fazla noktadan DÜNYAYI YÖNETELİM" diyenlerin de kavgası var... Der Spiegel'in kapağı bunun işareti zaten...

Türkiye 1950'den bu yana BATI'nın içinde. Alternatif de yoktu. Şimdi ise her şeye rağmen ÇİN gerçeği var.

Çin'in gelişi büyümesi serpilmesi ve söz sahibi olması var... Bundan da rahatsız olanların başında, ABD'nin içindekiler gelmekte... Tepedeki kavga bu. ABD ve ABD'ye ruhunu veren AİLELER ile ÇİN'e hayat veren AİLELERİN kapışması...

Türkiye tam tavrını belli etmese de "YENİ BİR DÜNYA KURULUR.

TÜRKİYE ORADA YERİNİ

ALIR" sözünden hareketle Çin'e hep yakın durdu. İPEK YOLU gerçeğini en iyi Türkiye biliyordu... Bundan rahatsız olanlar da belliydi. Saymaya gerek de yok.

Türkiye, Bir Kuşak, Bir Yol'un (Belt and Road) merkez üssü olacak. 65 ülkeyi içine alan ve yüz yılın projesi İpek Yolu için Türkiye olmazsa olmaz konumda. İpek Yolu projesinin tam ortasında Pekin'e göre kalbinde yer alan Türkiye, Çin'le ortaklığını tam olarak sağlayabilirse, dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden biri olacak.

İpek Yolu'nun başarılı bir şekilde tamamlanması için Türkiye'nin işin içinde olması gerekiyordu. Bu nedenle oyunu gören ANKARA ulaşım atılımlarını başlattı ve tamamladı. Türkiye, büyük dengede kimin kazanacağını düşünmeden tarihi adımlar attı. Türkiye İpek Yolu için vazgeçilmez oldu. Neden?

Marmaray inşa edildi.

Demiryolu ile entegre olacak bir köprü yapıldı. Dünyanın en büyük havalimanını hizmete açıldı. Ve sırada kareyi tamamlayacak Kanal İstanbul'un, projelendirilme aşaması bitirildi.

Pekin yönetimi biliyor ki, Türkiye'nin olmadığı bir İpek Yolu hiçbir zaman istenilen düzeyde olmayacak.

İşte Türkiye de 4 büyük proje ile İpek Yolu'nun en büyük ortağı olacak. Zaten bu ilan da edildi. Tabii ilk bakışta "Türkiye ile Çin'in buluşmasını büyük bir akıl sağlıyor" yorumu yapılabilir. Ancak buna karşı çıkacak o kadar büyük bir ülke topluluğu var ki, sayısını unuttuk. Türkiye, İpek Yolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte yılda en az 100 milyar dolar kazanacak.

Şu an yapılan İHRACAT rakamları ile yan yana getirin...

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'le birlikte Türkiye'nin İpek Yolu için ne kadar stratejik olduğu da biliniyordu. Türkiye, Akdeniz'de enerji kaynaklarının üzerinde dururken, Avrupa için de geçiş noktasının merkezinde yer alıyor. Aslında her şeyi Covid-19 ile düşünmeliyiz.

Covid-19'da hedef Çin'di. Evet açık netlikle görebileceğimiz şekilde hedef Çin'di. Ancak Çin, yok olmadı. Bugün Covid- 19'la en çok mücadele etmek zorunda kalan ülke ABD.

Sistem bir anda ABD'yi büyük bir sorunun içine attı.

ABD, İpek Yolu projesinde yer alacak 65 ülkenin tamamının Çin'le yürümek istemediğini biliyor. Çin de bu durumun farkında. Ancak 65 ülkenin içinde belki de en önemlisi Türkiye. O nedenle Türkiye, bu süreçte er ya da geç kazanan ülke olacak. Bunu görmek için sadece sorunları aynı strateji kovasında toplamak yeterli. Bunu yaptığınız anda sadece Türkiye karşınıza çıkacak.

Pekin için de Washington için de Berlin ve Londra için de Türkiye çok önemli. Bu başkentlerden kaybeden kim olursa olsun, Türkiye'yi hedef alacak. Bu da görmezden gelinemeyecek coğrafi çekiciliğin sonucu... Ancak kaybedenlerin Türkiye'ye zarar verme şansı hiç yok.

Yeni sistem DOLAR'ı da EURO'yu da ticareti de enerjiyi de şekillendirecek... Trump Erdoğan'la da, Putin'le de, Cinping'le de aynı frekansta buluşabiliyor. Ancak rahatsız olanlar var. DER SPIEGEL'in unutulmaz kapağı da bunu açık ediyordu... Türkiye hem yeni sistemi gören ve gereğini yapan, hem "Çin ile birlikte olmasın" diye operasyonlara uğrayan ender ülkelerden biri...

1950'lerde ROL dağıtılırken sorunsuz görevi üzerine alan Türkiye'nin yerinde şimdi bambaşka bir anlayış var.

Türkiye'nin kararlılığı masayı kuranları da tedirgin etmekte.

Kilit ülkenin kapısını açacak anahtar masada yok. Bu alışılmış bir şey de değil...

Sıkıntı bu. Büyükler birbirlerinin bileklerini bükebilmek için önce TÜRKİYE kartını oynuyorlar.

Türkiye de kendi oyununu...

Son karar verilmeden önce FİNANSAL OPERASYONLARLA gelinmesinin nedeni de bu.

EN değerli şey TÜRKİYE'nin dünya üzerindeki konumu...

Yeni oluşan partilerin CHP ile birlikte aynı çatı altında hareket etmesinin nedeni, DÖVİZ KURLARI falan değil.

Amaç Türkiye'yi ittifak içinde bulundukları GÜÇLE AKILLA aynı merkeze oturtmak. Kavga bu. Çünkü Türkiye olmazsa olmaz...

Bilinmez ama Türkiye ÇİN ile yürümek isterse de BATI'da taş üstünde taş kalmaz.

Bu da masadaki şıklardan biri...

Bütün oyunları oyuncuları değiştirecek hamle... Gelir mi?

Bekleyelim görelim... Ama mücadelenin özü bu.

