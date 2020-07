Mermi namluda

GELİN bugün için geçerli olan dengeden gidelim.

Hiç duymadığımız ama KÜRESEL olarak herkesi, her devleti etkileyecek kararların içinde yer alan isim üzerinden yürüyelim. Hiç bilmediğimiz ilişkilerin merkezinden adım atalım... Dünyanın kendi haline bırakılmadığını anlamak için bazı isimleri özenle takip etmek gerekir.

Takip de bize büyük dengeyi, büyük planı verir! Ama peşinden gidilecek isimleri iyi bilmek de şart...

Mesela Christine Grady...

Belki şaşıracaksınız ama AMERİKAN DERİN DEVLETİ'nin en önemli isimlerinden biridir. Gazetelerde, televizyonlarda, galalarda göremezsiniz. Ama önemlidir.

Derin Amerika, onu Georgetown Üniversitesi'nde keşfetti. Bu okulun BİYOLOJİ bölümünde okusa da babasından dolayı Christine Grady seçildi. Çünkü babası Babası John H. Grady Jr., Yale Üniversitesi mezunu ve bir ordu mensubuydu. SAĞLIK okuması, onun geleceği için önemliydi. Çünkü dikkat çekmemesi gerekiyordu. Önemli bir kurgu vardı.

Derin Amerika'nın en önemli akıllarından biri olarak gösterilen GEORGETOWN'lı Christine Grady, yeni dünya yapılanmasıyla ilgili de anahtar isimlerden biri.

Çok özel bağlantıları olan ve bunu çok iyi kullanan Christine Grady her geçen gün bir adım daha yukarıya tırmandı. Grady, Rothschild ailesinin büyük tehlike olduğunu belki de Birleşik Devletler topraklarında ilk söyleyen kişiydi. Washington'da yeni kurulan devlet ağının merkezinde de Christine Grady oldu. Ve onun gibi düşünen isimler tabii ki... Bu ağı da kendi kurdu aslında.

Derin Amerika'nın merkezi olarak gösterilen Lockheed Martin'in Yönetim Kurulu Başkanı Marillyn A. Hewson'ın en yakın arkadaşı kim? Tahmin edeceğiniz gibi Christine Grady...

Marillyn A. Hewson öyle herkesin istediği zaman görüşebileceği biri değil.

Dünyanın en güçlü kadını Marillyn A. Hewson'la istediği zaman görüşebilen tek kişi Christine Grady. Amerika Birleşik Devletleri, Derin Amerika büyük erkek egemenliğinde olsa da Marillyn A. Hewson ve Christine Grady, yeni bir sistemin en önemli merkezinde yer alıyor. Hem de büyük bir kaynağı yöneterek bu pozisyondalar. Marillyn A.

Hewson, Derin Amerika'nın en güçlü isimlerinden biri olsa da elbette onun da bağlı olduğu bir ekip var. Ancak Washington'da herkes öğreniyor ki, Marillyn A.

Hewson ve Christine Grady, belki 100 yıl sürecek yeni sistemin mimarları.

Bu sistemi çökertmek için birçok adım atıldı. Londra merkezli özellikle MI6 üzerinden gerçekleştirilmek istenen operasyonların tamamı püskürtüldü. Kimilerine göre hala Londra'nın şansı var. Ancak Coronavirüs öncesi ve sonrası atılan adımlar, Derin Amerika'nın daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Coronavirüs'le Marillyn A. Hewson'ın veya Christine Grady'nin nasıl bir ilişkisi olabilir?

Christine Grady kiminle evli?

ABD Başkanı Trump'ı Oval Ofis'te azarlayan biriyle evli. O kişi kim? ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Salgın Hastalıklar Direktörü Anthony Fauci. Hani Başkan Trump'ın nefret ettiği, görevden almak için en az 10 kez adım attığı ama başarılı olamadığı Fauci ile 36 yıl önce evlendi. Bu evlilik büyük bir projenin önemli bir parçasıydı. Ancak birbirlerini hep sevdiklerini söylüyorlar. 3 de çocukları var. Yani proje evlilik belki de mutluluk getirmiş olabilir.

Bilinmez. Ancak Christine Grady ve Anthony Fauci'yi de tanıyanlar biliyor ki, onlar güçlü bir hayatta mutlu olurlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüşümünde önemli rollerde yer aldıkları için mutlu oluyorlar.

Fauci 50 yıldır Derin Amerika'nın alanlarında görevli. Christine Grady de yarım asra yakın süredir Derin Amerika ile ilişkili. Artık Christine Grady ismini duymaya başladık. Bu da yeni sistemin en önemli habercisi. Yıllardır gizli hayatından artık olağan hayatına geçiş yapan Christine Grady, kimilerine göre Trump'ın da esinlendiği biri.

Mesela "Make America great again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganı kim tarafından deklare edildi? Bu slogan Marillyn A. Hewson ile Christine Grady'nin bir toplantısında ortaya çıktı.

Birçok kişi bu sloganı BAŞKAN Trump'tan duysa da böyle bilse de aslında Marillyn A. Hewson ile Christine Grady'nin projesiydi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sloganı Trump mitinglerde duyurdu ama bunun olması için destek elbette Derin Amerika'dan geliyordu.

Şimdi şu soruyu sormamız çok doğal ve anlamlı...

Trump ile DERİN DEVLET birlikte hareket ediyorsa ve artık aynı kulvardaysa neden BAŞKAN aralıksız her sözün sonunda bu yapıya çatıyor? Ve neden "DERİN DEVLETİ yeneceğim" diyor? Çünkü bu soruların ya da çıkışların AMERİKAN HALKINDA bir karşılığı var.

Derin yapılar daima gizemlidir, ilgi çekicidir ama pek sevilmez.

Amerikan Derin Devleti'nin de halkta çok karşılığı yoktur.

Şimdi Trump'ın Derin Devlet çıkışı bir anlaşmanın sonucu...

Derin Devlet, kendisiyle restleşen Trump'ın oyunu arttıracağını biliyor çünkü. Derin Devlet de hala Trump'la yola devam etmek istiyor. Tabii bu şu an için böyle... DERİN DEVLET ile TRUMP net olarak el ele... Yarın ne olur bakacağız...

Şimdi gelelim çok önemli bir olaya... Detayları yarın yazacağım ama NOT ile konuya giriş yapmış olalım en azından...

Derin Amerika ile DERİN İNGİLTERE'nin mücadelesini kaç zamandır yazıyorum... Londra denilince aklımıza AİLELER yani ROTHSCHILDLER'in başını çektiği büyük güç gelmeli...

Aile yani Rothschildler'in bilmediği, girmediği alan yok gibidir. Koca ABD baş edemiyor, görüyorsunuz.

Çünkü AİLE de çok ama çok büyüktür... Rothschildler DERİN AMERİKA'ya yine büyük bir cevap verdi. Silahla hem de...

3 gün önce ABD'nin New Jersey eyaletinde federal yargıç Esther Salas'ın evine giden silahlı bir saldırgan, kapıyı açan 20 yaşındaki oğlu Daniel'ı vurarak öldürdü. Saldırgan kaçmadan önce yargıç Salas'ın eşini de yaraladı. Kargo görevlisi kılığında gelen saldırgan önemli bir mesaj verdi. Peki neydi bu?

Amerika Birleşik Devletleri, tarihi bir adım atıyor. Washington- Londra ortaklığının bittiğini ve savaşın başladığını Alman Deutsche Bank'a kesilen cezalarda anladık. Deutsche Bank'a girersen, Rothschild ailesinin karanlıktaki dosyalarına ulaşırsın. Alman Deutsche Bank, FBI'ın ısrarla istemesine rağmen hapishanede öldürülen Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerinin bilgisini vermedi.

Ve hedef oldu. Bu davaya bakan federal yargıç Esther Salas'tı.

Eski askerlerden oluşan bir tim evine gitti ve infazı yaptı. Salas'ın oğlunu öldüren tim, eşini yaraladı.

O sırada evde bulunan Esther Salas'a ise dokunmadılar. Mesaj açıktı. Deutsche Bank davasını kapat... Bu mesaj alındı mı?

Bilmiyoruz ama Washington daha da sertleşecek. Çünkü 800 işadamının kirli para trafiği Deutsche Bank üzerinden gidiyor.

Rothschild ailesiyle çalışan işadamları, Deutsche Bank'ta hesap açtırmak zorundadır. Bu bir kuraldır. Washington, 800 kişilik listeyi istiyor. Eğer bunu alabilirlerse aile için yıkım başlar.

Ancak bu suikast da gösteriyor ki, Rothschild ailesi de artık namluya mermiyi verdi.

Savaşın detayları yarın...

