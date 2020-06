Medya savaşı

CORONAVİRÜS ile ilgili çok kişi, çok kurum, çok devlet, çok şey açıkladı. Ancak geçtiğimiz hafta söz sırası Scripps Araştırma Enstitüsü'ndeydi! Kar amacı gütmeyen kuruluş, dünyanın gözbebeğiydi. NOBELLİ pek çok isim, burada görev almıştı. 2 bin 400 çalışanı ve 200 laboratuvarı var. İçinden 50 büyük şirket çıkaran bir yapı! Dünyada tek.

İşte bu yapı içinde çok saygın iki isim çıktı ve şunları söyledi:

YENİ CORONAVİRÜS İNSAN HÜCRELERİNİ ÇOK DAHA KOLAY ETKİLEYEBİLECEK BİR MUTASYONA UĞRADI... İkinci dalganın ön haberi gibiydi. Bu araştırmayı yapan bilim insanları, 20 yıldır bu VİRÜS üzerinde çalışmaktaydı. Bir de üzerine dün yine "İKİNCİ DALGA GELECEK VE

DAHA ETKİLİ OLACAK" şeklinde konuşan Bill Gates'i koyun.

COVİD-19'un geleceğini ilk haber verenlerden biriydi.

Devam...

Yeni Dünya Düzeni yeni medya... Bill Clinton ve Barack Obama'ya danışmanlık etmiş önemli bir Amerikalı, Coronavirüs salgını öncesi, "Eskiden CNN'i ve BBC'yi kontrol eder, dünyayı şekillendirirdik. 100 kişinin bir araya geldiği gösteriye CNN dahil olur iki ateş yakılmasını sağlar ve bu olayı dünyaya servis ederdi.

O ülkenin liderlerini değiştirmek için BBC de destek verirdi.

Bugüne kadar 20 devlet başkanı veya başbakanı, CNN ve BBC'nin dünyaya gösterdiği görüntülerle görevden aldık" dedi.

Evet bu sözler kesinlikle doğru. Ancak geçerliliğini yitirmek üzere. CNN de BBC de hala büyük bir güç olsa da, hiçbir ülke liderini değiştirebilecek güce sahip değil.

Şimdi sosyal medya üzerinden yeni bir dünya başladı. Sosyal medyada isteyen herkesin bir gazetesi, televizyonu var. Hem de çok etkili. Yeter ki söyleyecek sözünüz olsun...

Mesela 29 yaşındaki Şilili German Garmendia, Youtube kanalıyla CNN kadar etkili. Şaka değil gerçek! Çok ama çok etkili.

HOLASOYGERMAN ismiyle yayın yapıyor ve milyonlarca insan tarafından takip ediliyor.

Bunu CNN raporları da doğruluyor. Bir cep telefonu veya bir kamera ile günlük olayları agresif tarzı ile anlatan Garmendia, milyon dolarlar kazanıyor. Jake Paul ve Logan Paul'un kanalları da çok etkin.

Demek ki artık yeni bir sisteme geçildi. Gençleri yönlendirmek için artık CNN ve BBC'ye gerek yok. Yetmiyor çünkü. Gençler bildiğimiz televizyon kanallarını izlemiyor. Ortaya çıkan tablo bu.

Dünyanın en güçlü gazeteleri New York Times ve Washington Post da gençlere hitap edemiyor.

Ne acıdır ki, "Gençleri yöneten dünyayı yönetir" sözü de 90 yaşını devirmiş Henry Kissinger'dan geldi. Derin Amerika yeni medyayı dünyaya sunan merkez oldu. Ne kadar baskı yaparsa yapsın ne CNN'de, ne de BBC'de etkin olabildi. Ne kadar güçlü olursa olsun, New York Times ve Washington Post üzerinde de yüzde 100 hakimiyet kuramadı.

Baskı vardı ama kesin sonuç tartışılırdı...

Derin Amerika. bugün 12-13 yaş çocukları "youtuber" şapkasıyla geleceğe hazırlıyor.

İşte bu dünyanın en güçlü silahı.

12-13 yaşındaki çocuklar, sadece 10 yıl sonra önemli bireyler haline gelecek. Onlarla hiçbir anne baba konuşacak konu bulamayacak. Bu da muhtemelen ailelerin dağılmasına yol açacak.

Gelecek de, bireysel davranan gençler üzerinden kurulacak.

YENİ BİREY DE YENİ MEDYA İLE YEŞERMEKTE SERPİLMEKTE YANİ...

Peki bu yeni düzenle sadece sıradan AİLELER Mİ zarar görecek? Derin Amerika, birbirlerine rakip gibi görünse de CNN, BBC, Al Jazeera, New York Times ve Washington Post üzerinde İNGİLİZ BANKERLERİN etkisinin hep büyük olduğunu biliyordu. Hala da öyle. Sadece bunlar mı?

2 bin televizyon, 900 gazete Londra'nın kararlarını hayata geçirmek için birbiriyle yarışır.

Birçok Pulitzer ödüllü köşe yazarları, Jacob Rothschild'den bir olumlu kelime duymak için güne başlar.

Yine bu ailelerin kontrolünde olan Hollywood'da da büyük bir savaş yaşanıyor.

Ancak bu savaşı medyada görme şansımız yok. Biz medyada doğal olarak petrolü yani enerji savaşlarını, para üzerinden finans çatışmasını izliyoruz.

Bu da asıl perde arkasında olan savaşı gizliyor. Enerji ve para ile insanları satın alabilirsiniz.

Ancak çocukluğundan itibaren etkin bir sistem kurabilirseniz, gençleri sokağa çıkarmak için milyarlarca dolar harcamanıza gerek olmaz. Sadece beynin birkaç hücresine ulaşan gizli kelimelerle neden sokağa çıktığını bilmeyen gençler görürüz.

Geogre Floyd'un ölümü sonrası başlayan ayaklanmalarda Derin Amerika devreye girdi ve çok önemli bir test yaptı. Yaklaşık 9 yıllık bir çalışma sonrasında seçilen 11 bin genç, bulundukları bölgelerdeki ayaklanma gösterilerine katıldı. Yani sistem yüzde 100 başarı sağladı.

Youtube 2005 yılında kurulduğunda herkesin klip izleyeceği bir platform sanılıyordu. 2004'te Facebook kurulduğunda da eski arkadaşları bulmak ve bu platformuna üye olmak modaydı. 2006'da da Twitter'da bir cümle paylaşmak üyeleri mutlu ediyordu.

Sosyal medyayı Derin Amerika kurmadı, ancak Derin Amerika sosyal medyada çok etkin.

Zuckerberg, Derin Amerika'ya karşı ama Facebook da Instagram da Derin Amerika'nın istediklerini yapıyor. Google için de aynısı geçerli. Sergey Brin, Derin Amerika karşıtı biri olmasına rağmen arama motorunda etkin olan güç Washington'daki derin yapı.

Yeni Dünya Düzeni kurulurken, eski sistemler yok olmak zorunda. Derin Amerika bunu yapıyor. Londra'da Yeni Dünya Düzeni için kurduğu Youtube, Facebook, Twitter gibi dijital gücün elinden gitmesine izin vermek istemiyor. Veremez de... Amerikan Merkez Bankası, 11 yılda yaklaşık 11 trilyon 430 milyar dolar bastı.

Bu kadar büyük para Youtube, Facebook, Twitter kadar etkili olamadı. Sadece Coronavirüs sonrası FED, 3 trilyon 100 milyar dolar bastı. Sonuç? İşsizlik yüzde 4'ten yüzde 20'yi buldu. İşsiz sayısı da 50 milyona ulaştı.

Bu rakama sigortasız işçiler dahil değil. Hala rakamlar gösteriyor ki, sadece ABD'de işsiz kalanların sayısı 62 milyonu aşacak. Kissinger haklı! Gençleri yöneten dünyayı yönetir... YENİ DÜZEN için verilen savaşın bu tarafı da çok ama çok hayati... Twitter'ın Türkiye'de HESAP kapatma olayına da böyle bakın... Basit sıradan bir hamle değil. Asla...

Yeni dönemi yeni kurgularla okumak zorundayız. Eskiye ait ne varsa eskide kalacak...

BÜYÜK PAYLAŞIMA DA BU PENCEREDEN BAKMAKTA FAYDA VAR...

