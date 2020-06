Derin adres

DÜNYANIN tepesindeki kavgadan gidelim. Ancak önce bir özür! Dün yazımın bir bölümünde "KOCH Ailesi sokaklar karışınca Trump'a destek vermek için sahada" notu düştüm. Doğruydu. Ancak yanlışlıkla birkaç ay önce ölen ve hayattayken çok aktif olan David Koch ismi üzerinden gittim. Kazak lokantasında gördüğümde sadeliği ile şaşırtmıştı beni. Aklımda kalmış olmalı ki asıl patron Charles Koch yerine onun ismini buraya taşıdım...

Charles'in dışında Bill ve Frederick de vardı... Bu biraderler ABD'nin tepesindedirler! Ve DEVLET gibidirler!

Devam...

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki savaşı yazıp çiziyorum. Türkiye de ister istemez bu çatışmanın merkezinde. Kaçmak mümkün değil. Ve ABD tarafındaki AKLI anlatıyorum. Diğer tarafta ÇİN POLİTBÜRO ve İNGİLTERE'ye uzanan oligarklar var. Bu hattı da çok yazdım. ABD'de ise en tepeye yerleşenlerden biri KOCH'lar!

Şöyle ifade etmek belki anlamayı kolaylaştıracaktır. FORBES listesine girmek için KOCH'ların izni gerekir.

Ve orada kalmak için de itaat! Kayıtsız şartsız itaat! KOCHTOPUS'un yani o ailenin sözünden çıktığınız an bitersiniz... KOCH'ların sözünden çıkmayanlar ve çıkanlar kim mi? Eskilerden Mehmet Emin Karamehmet, Warren Buffett, Jeff Bezos, Silvio Berlusconi, Edgar Bronfman, Michael Dell, Li ka Şing, Carlos Slim, Agnelli, Philip Knight, Richard Branson, Yuli Ofer ve dünyaca bilinen onlarca işadamı...

Listeye öyle isimler girer ki şaşırırsınız!

FORBES'e girmek için ve orada kalmak için KOCH'ların izni gerekir.

Aksi! Yok olursunuz, silinirsiniz...

Güç bu... Yıllar önce Washington'da gördüğüm David Koch inanılmaz sade ve gösterişsiz bir insandı. Ama AİLECE yönettikleri güç de ortada...

Madem DERİN AMERİKA'nın içinde geziniyoruz. Çin ile kavgayı aktarmaya çabalıyoruz, o halde konuyu biraz daha açalım...

Robert LeFevre... Çok ama çok önemli bir isimdi. KOCH'ların BABASININ dostuydu. AKIL HOCASIYDI! Şimdi asıl patron olan CHARLES KOCH'un sözünden çıkmadığı isimdi. Tek isimdi! Robert LeFevre, Amerikalı işadamı olarak tanındı. 35 yıl önce ölse de fikirleri, planları bir bir hayata geçiyor.

1985 yılında LeFevre'ün evinde bir buluşma gerçekleşti. Gina Haspel, Mike Pompeo, Steve Bannon, Jim Mattis, Robert Mueller gibi isimler Robert LeFevre'in son emirlerini almaya gitmişlerdi. Robert LeFevre en azından vasiyetini açıklıyordu.

DERİN AMERİKA'yı bilen herkes o görüşmenin ZİRVE olduğunu söyler!

Buluşmadan sadece 24 saat sonra Gina Haspel, CIA'ye katıldı. Bunu isteyen kişinin LeFevre olduğunu aktarmama gerek var mı! Ertesi yıl Mike Pompeo, West Point'ten birincilikle mezun oldu. Steve Bannon'a aynı hafta, Hadvard'dan yüzde 100 burs verildi. LeFevre, o gün Jim Mattis'e, "Sevgili Jim, 35 yaşındasın ve evlenmedin. Amerika Birleşik Devletleri için evlenmemeni istiyorum. Çünkü aile hayatı senin gibi birini duygusallaştırabilir. Bu çok ağır talebi yerine getirir misin?" dedi. Mattis bugün 70 yaşında ve hiç evlenmedi. Hatta sevdiği bir kadın vardı. Düğün günü bile belirlendi.

Davetiyeler basıldı! Ama bir telefonla evleneceği kadından uzağa düştü...

Rubert Mueller... Başkan Trump'ı son derece sıkıştıran ve BEYAZ SARAY'ı dar eden SAVCI... O toplantıdan sonra arkadaşları gibi onun da yolu açılıyordu... Rubert Mueller, o hafta Reagan'ın hukuk ekibinin danışmanlığına yükseldi.

Gelecekte FBI'da görev yapacağını da o gün LeFevre söyledi. Gina Haspel, Mike Pompeo, Steve Bannon, Jim Mattis, Robert Mueller bugün derin Amerika'nın en güvendiği isimlerdir.

1985 yılındaki bu toplantı, LeFevre için son buluşmaydı. Ertesi yıl hayatını kaybetti. Şimdi LeFevre gibi düşünen biri var. Charles Koch! Charles Koch çok ama çok önemli adımlar attı.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en güçlü kişilerinden biri Charles Koch. Belki de en güçlüsü.

Asla ve kat'a sadece zengin bir işadamı değil. DERİNLERE uzanan ve her yerde eli olan biri...

Türkiye'deki uzantılarını saymak istemem. Ama her yerde varlar.

Çin'den Avrupa'ya kadar... Burada olmamaları mümkün değil yani...

Christopher Leonard'ın "Kochland:

Koch Endüstrisi'nin Gizli Tarihi ve Amerika'daki Kurumsal Güç" adlı kitabı, Koch ailesinin perde arkasında da ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Kitaba sığmayan çok önemli noktalar da var. Ama bilen bilir ki KOCH'lar KOCHTOPUS'tur.

AHTAPOTTUR!

ABD'nin ve dünyanın her yerinde güçlüdürler...

Şimdi güncele gelelim... Savaşa yani...

Yıllardır Koch ailesi Çin'i hedef alıyor. Çin'in önlenemez yükselişinde her ne kadar Amerikan sisteminin büyük payı olsa da aile artık bunu durdurmanın zamanı geldiğini söyledi. Zaten bunu dillendiren bütün isimler KOCH'ların sahip çıktığı, yolunu açtığı kişiler. Hepsi de önemli yerlerde... ABD'de de Türkiye'de de...

Christopher Leonard, Koch ailesi için, "İstediğini planlar ve yapar" yorumunu yapıyor. "Güç en çok Koch ailesine yakışıyor" sözü de elbette önemli. Şimdi Çin'in merkeze konulması ve bitirilmesi için Koch ailesinin çok önemli kararları oldu. Robert Mueller, Rusya merkezli davalarla aslında Çin sürecini başlattı.

Rusya, Çin'in görünmeyen yüzüydü.

Aralarında açıklanamayan çok önemli gizli bir ağ vardı. Daha doğrusu RUSYA içinde Çin ile yürüyen bir akım vardı...

ABD'nin Rusya'yı hedefe aldığı, oligarkların kara listeye çekildiği günlerde emir hep Koch ailesinden geliyordu. Mesela Putin'in yakın dostu OLEG DERİPASKA, KOCH'ların kara listesine giriyordu. Ve hayat onun için çekilmez oluyordu! Charles Koch, yaşadığı sürece bir kişiyi tehdit etti. O da Vladimir Putin'di.

Koch ailesinin Rusya ile çok önemli adımlarını engelleyen kişi olarak Putin görülüyordu. Aslında Putin, Koch ailesiyle birkaç kez temas kurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

KOCH'lara ulaşamadı! Charles Koch da Putin'in gizli Çin ajandasını öğrendikten sonra Amerikan Derin Devleti, Moskova'yı hedef yaptı. Eğer Putin, Çin konusunda geri adım atsaydı Rusya hedef olmazdı.

Mike Pompeo da Steve Bannon da Gina Haspel da Jim Mattis de Robert Mueller de Charles Koch'un her kararını sorgulamadan uygular.

Hat budur! Ama şunu da bilmek gerekir! Charles Koch ve ailesi hiçbir zaman KİŞİSEL KARAR almaz. Kişisel işleri asla DERİN DEVLETİN işleriyle yan yana gelmez! Cumhuriyetçiler içinde yaşanan çekişmeyi bitiren kişi olarak Charles Koch bilinir. Bu bile Koch ailesinin gerçek gücünün anlaşılması için yeterlidir. Çünkü Cumhuriyetçiler, Demokratlar'a göre hep bir çekişme içinde olmuştur. Ancak Charles Koch'un, "Tek güç Amerika" sözü ile yeni bir döneme girildi.

Bu dönemin de başarılı şekilde yoluna devam etmesi için Çin'in kontrol edilebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Savaş da mücadele de suikastlar da finansal operasyonlar da hepsi bunun içindi! Coronavirüs'le bu ihtimal arttı. Sadece Coronavirüs'le sonuç almak kolay değil. Bunu da en iyi bilen Koch ailesiydi. Jeff Bezos çok zengin, güçlü ve akıllı ama Charles Koch'un sözünden çıkmaz.

Larry Ellison bile dönem dönem bazı gerçekleri kabul etmese de Charles Koch'un kararlarını uygulardı.

ORACLE'ın sahibi de olsanız durum değişmiyordu. Bu birçok zengin için geçerlidir. ABD'de zengin olmak için seçilmek gerekir. Ancak zengin kalmak için bağlılık gerekir. 20 yıl önceki Forbes zenginler ailesine bakarsanız, bağlılıkları olmayanların nasıl yok olduğunu görürsünüz. VE BU SİSTEM ŞİMDİ ÇİN İLE BÜYÜK SAVAŞ İÇİNDE...

Türkiye dahil dünyada olup biteni anlamak için bakılması gereken ilk adresi yazdım. Görev bu hattan dağıtılıyor. Kimi istihbarat başkanı, kimi işadamı, kimi yazılım devi, kimi Başkan oluyor! Ama bu hattın dışında kimse kalamıyor. Böyle bakın! İçeriye de dışarıya da... Detayları daha iyi anlarsınız... Kavgayı da...

