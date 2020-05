BAY T.

BUGÜN ilginç bir noktadan gidelim. İşin içinde Türkiye de var, Türk de... Amerika'da fısıltılarla konuşulan ama kimselerin dillendirmek istemediği bir konu... Dünya aslında küçük bir köy. Sadece ilişki ağını bilmeniz yeterli. Eğer bunu yapabiliyorsanız ABD başkanlarından patronlara kadar herkesin tuttuğu mevziiyi, gönül verdiği renkleri tespit etme şansınız var.

Fazlasıyla hem de.

Günlerdir Main Street ve Wall Street'i yazıyorum.

Dünyada hiçbir lider, hiçbir siyasetçi bu iki akımın dışında yer alamaz. Bütün gelişmeler bu iki itici gücün ivmesinde olur...

İlginizi çekeceğimiz konuya geçelim... Fısıltılarla konuşulan ve bir kısmının yazıldığı paranteze yaslanalım bakalım... Ne çıkacak!

Çok uzun zamandır asıl savaşın, mücadelenin ABD içinde yaşandığını yazıyorum.

Kabaca bunu DEMOKRATLAR ve CUMHURİYETÇİLER'in savaşı olarak özetliyoruz. Yani iki parti, iki büyük sermaye, iki büyük dünya görüşü, iki büyük güç olarak... Bu mücadele Washington'u alev topuna döndürmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri, her ülkeyi yakacak bir yakan top artık!

Bir süredir korkudan evden çıkamayan Obama da artık asker gibi saldırıya geçti.

Trump'ı hedef alan Obama, "Trump'ın Coronavirüs krizini yönetme biçimi kaotik bir felaket.

Ancak daha önemlisi var. Tarihin en önemli başkanlık seçimine ilerliyoruz. Bu seçimin telafisi yok. Savaşacağımız şey sadece belirli bir kişi ya da siyasi bir parti değil. Bencil olmak, bölünmek ve diğerlerini düşman olarak gören eğilimlere karşı da savaşacağız" dedi.

Obama bu açıklamayı yapıyorsa, emir Londra'dan gelmiş demektir. Bunu bilmemiz gerekmekte. Hatta Obama eşiyle Londra'ya gittiğinde kabul edildiği salonda duvardaki SİYAHİ tablo ile mesaj verilmişti. Patronun kim olduğu açıkça ABD'nin siyahi Başkanına iletiliyordu. Ya da hatırlatma gereği duyuluyordu!

Obama Beyaz Saray'da gölgesinden korkardı. Bu büyük başkaldırı hemen yankı buldu.

Trump'ı hedefe koyan Obama'ya cevap gecikmedi. Obama, Londra'dan emirle konuşurken, Trump da Washington'daki Derin Amerika'nın sözünü dünyaya ilan etti. Trump, "Obamagate, Watergate'ten daha beter" dedi. Trump açık şekilde Pizzagate, Epstein, Clinton ailesini de içine alan çok büyük bir skandalı ima etti. Bu skandalın içine elbette rakibi Biden'ı da çekecek.

Trump bu açıklamayı yaptıktan 36 saat sonra eski kampanya danışmanı Paul Manafort, sağlık nedenlerinden dolayı hapishaneden tahliye oldu.

Manafort, Rothschild ailesinin Ukrayna'yı dizayn etmesi için görevlendirdiği biri. Kaç zamandır yazdığım gibi olay gelip Jeffrey Epstein'a dayandı.

Onunla ilişkisi olanlara sıçradı...

Trump da bu kartı açtı. Zaten açmaktan başka çaresi de yoktu...

Manafort'a gelelim. Ve oradan önemli bir TÜRK'e uzanalım...

Paul Manafort 20 Mart 2016'da Nat Rothschild ile New York'taki Trump Tower'da buluştuktan birkaç gün sonra Trump'ın kampanya ekibine katıldı. Hem de çok geniş yetkilerle. Manafort, bugünlerde her ne kadar sorun yaşasa da en yakın arkadaşı Rus oligark Deripaska ve Türkiye'de yaşayan çok önemli bir işadamı. Bunu bilen bilir. Türk işadamının kod adı Bay T.

Manafort ve Deripaska'nın para aklama işini Güney Kıbrıs'ta yapan bu kişi yani Bay T. aynı TÜRK. Yani BAY T., Podesta kardeşleri evinde ağırlayan işadamının da kardeşi... Bay T. olarak anılmasının nedeni de Tony Podesta'nın hala en yakın arkadaşı olması. Ya da Türk olması... Podesta'nın Jeffrey Epstein'la ilişkisini yazmama gerek yok sanırım... Ya da Clintonlar'la...

Şimdi Manafort, hapisten Derin Amerika'nın isteğiyle çıktı. Bu net! Obama ve Clinton ailesinin kirli sırlarını bilen, Pizzagate'le ilgili hala bilinmeyenlerin tek adresi Manafort yeni ateş topunun ilk kıvılcımı. Deripaska, Nat Rothschild'le mutlaka görüşüp Manafort'un köstebekliğine karşı önlem alacak. Aynı şekilde Obama ve Clinton'a yakın bazı isimler de Nat Rothschild'i ziyaret edecek.

Bay T, Manafort'un Ukrayna'daki mal varlığını da yönetiyor. Pizzagate olayında Manafort'un bazı belgeleri teslim ettiği kişi de en çok güvendiği Türk işadamı. Şimdi Manafort kaç kişinin gizli bilgilerini Derin Amerika ile paylaştı ya da paylaşacak. Cevabı en çok merak edilen soru bu! Bay T'nin kızı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Eğer Manafort, Bay T'yi oyun dışına göndermek isterse, çok önemli bir haber medyaya düşer... "Türk işadamı yani Bay T'nin kızı New York'ta tutuklandı" Huawei'in patronunun kızının Kanada'da tutuklanması kadar ses getirir. Çünkü Bay T'nin Türk kızı, Rothschild ailesinin finans kuruluşunda önemli bir pozisyonda. Obama'nın Başkan olduğu dönemde ev sahipliği yaptığı birçok organizasyonda, Bay T'nin kızının da onur konuğu olduğu biliniyor.

Dünyanın en sessiz bölgesinde bile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gerilimin etkisi görülüyor. Bu da geçmişte yapılan ve asla bozulmaz denilen ortaklıkları da sarsmaya başladı.

Kimileri yeni ortaklık arıyor, kimileri kirli geçmişi nedeniyle ortaklığa bağlı bekliyor. Çok önemli bir güç haline geldiysen, geçmişinde unutmak isteyeceğin günler vardır. Manafort'un zihninde de birçok kişinin bu günlerine şahitlik ettiği anılar var. Manafort sıradan biri değildi. Hapse atılması da çok önemliydi, hapisten çıkması da...

Trump'la ilgili de birçok gizli gerçek Manafort'un hafızasında var. Derin Amerika, Trump'la ilgili de gizli gerçekleri öğrenmek istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi Washington'da bir söz vardır. "Masada iki kişi varsa, sır yoktur" O nedenle Washington'da herkesin bir sırrı var ama bu gerçekte sır değildir. Özelikle sayılan bütün isimlerin DOSYALARI İSTİHBARATLARDA mevcut.

Dengelerin değişmesine göre ortaya çıkar.

Ya da çıkmadan o isimler DOSYANIN gereği olarak tasfiye edilir. ABD'deki bu değişimden ve kavgadan kimse kaçamaz.

Her başkent etkilenecek.

Doğal olarak Ankara da...

Her şeyin değişeceği bir fırtınanın öncesindeyiz...

İttifaklar da düşmanlıklar da yer değiştirecek.

Bu nedenle ABD'yi çok iyi izlemek şart.

Obama'nın tutuklanmasının bile gizli gündemde olduğunu yazmıştım.

Durum bu kadar keskin...

İsimler üzerinden izleri takip edin, büyük kavgayı görün...

Sonra CORONAVİRÜS'ün neler getireceğini düşünün!



NOT: Paul Manafort, tutulduğu Pennsylvania'daki FCI Loretto Cezaevi'nden 2024 yılında çıkacaktı... Manafort "CORONA'ya yakalanmasın" diye serbest kaldı. Ancak henüz FCI Loretto'da tek bir Corona vakası saptanmadı!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın