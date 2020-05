A'B'DRES değişikliği

CORONAVİRÜS ekonomik dalgalanmaları ve siyasi hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Büyük ekonomik durgunluklarda bunlar doğaldır. Ama hesaplaşmanın en şiddetli yaşandığı yer her şartta Amerika Birleşik Devletleri... Onların içindeki DERİN kavga dünyayı da sürükledi... Herkesi etkiledi.

DOLAR rezerv para olduğu sürece bundan kaçınmak kolay değildi.

Para ve DERİN AMERİKA'dan yani McLean'den gidelim bugün de...Amerikan Derin Devleti, yeni bir dünya için her alanda aktif. Çin'de de Avrupa'da da Ortadoğu'da da Kuzey Amerika'da da… Hem de hiç olmadığı kadar.

Sadece POMPEO izlense bile bu anlaşılır.

13 Nisan'da Beyaz Saray'da ciddi bir tartışma yaşandı. Beyaz Saray'ın içinde Derin Devlet tarafından yönetilen bir oda vardır. White House Situation Room (Beyaz Saray Durum Odası). Hani terör örgütü liderlerine operasyon yapılırken (Ladin'e) ABD Başkanları'nın poz verdiği görüntülerin çekildiği oda. Tiyatro odası yani...

İşte 13 Nisan'da Başkan Trump, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi bu odaya çağırdı.

Trump'ın yanında en güvendiği kişi Daniel Scavino vardı.

Yetkisi olmadığı odaya zorla giren Trump, Fauci'ye ağır hakaretlerde bulundu. Trump, "Derin Amerika umrumda değil. Ben Büyük Amerika istiyorum. Senin gibi sülükler, Derin Devlet'i yozlaştırdı. Derin Amerika her şeyin üzerinde değildir. Sana bunu McLean'de de söyledim. Hala aynı düşüncedeyim" dedi.

Fauci'nin ilişkilerine bakıldığında AİLELERLE yani küresel sermaye ile yakın olduğu görülmekte... Oligarşinin adamı gibi durmakta...

Devam...

Trump'ın bu çıkışı Derin Amerika'yı çok rahatsız etti.

Trump o kadar farklı bir kişiliğe sahip ki, her an her duruma tepki verebilecek bir çılgınlığı var. "Çin Virüsü", "Virüs, Wuhan'daki laboratuvarda üretildi. Kanıtları gördüm", "Tazminat seçeneğimiz Almanya'nın talebinden fazla olacak" gibi Derin Amerika'nın sözlerini söyleyen Trump, yine herkesi şaşkına çevirdi.

Trump, "Virüs, Vuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir. Virüsün oradan çıkıp tüm dünyaya yayılmasına izin verilmemeliydi" dedi. Yani Derin Amerika'ya seslendi.

ABD Başkanı olduğunu ve gerekirse, halka Derin Amerika'yı rahatsız edecek açıklamaları yapmaktan çekinmeyeceğini gösterdi.

Trump, pek kimsenin bilmediği McLean çıkışı yaptı.

McLean, Derin Amerika'nın doğduğu yerdir. Kimsenin karşı çıkamadığı bir yerdir. Birçok Amerikalı siyasetçinin gitmek istediği ama gidemediği yerdir McLean. Trump, DERİN AMERİKA ile orada tanışmadı.

Ancak Derin Amerika ile özel toplantılarını orada yaptı.

Gücünü de McLean'den aldığını inkar etmedi. Haziran 2019'da McLean dünya gündemine geldi. Trump, McLean İncil Kilisesi'ni ziyaret etti. McLean İncil Kilisesi papazı David Platt, "Allaha yalvarıyorum.

Başkan Donald Trump'a ülkeyi yönetmesi için bilgelik ver" dedi.

Bu kilise de Derin Amerika tarafından yönetilir. David Platt da Derin bir papazdır. Çok güçlü siyasi bağlantıları vardır.

Birçok ülkede etkisi olan bu papazın sözleri, çok önemliydi.

Derin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Evanjelikler'in üzerinde yükselmez. Yani Trump'ı destekleyen çok önemli bir güç var. Ve eski DERİN GÜÇ'ün bulunduğu McLean'daki EV yıkıldı... DERİN adres değişikliği oldu yani...

Şimdi biraz da Daniel Scavino'ya bakmakta fayda var.

Trump'ın o çok konuşulan bazı tweet'lerini atan kişi Daniel Scavino'dur. Trump, Beyaz Saray'a giriş yaparken, kampanya ekibinden sadece Daniel Scavino vardı. Trump'ın tüm sosyal medya hesaplarının şifresi Daniel Scavino'da mevcut. Scavino, Sosyal Medya Direktörü olarak görünse de Trump'ın birçok sorununu çözen adamdır. Başka bir gücü vardır. Scavino Beyaz Saray koridorlarında yürürken bir sessizlik olur. Okuduğumuz masajları atan adamdır...

Başkanın gölgesi yani...

Scavino 18 Ocak'ta Instagram hesabından yorumsuz bir fotoğraf paylaştı. Trump'ın arkası bir yangın yeri, alev topu.

Küçük bir tabela da yangının önünde duruyor. O tabelada, "Deep State" yazıyor. Trump da fotoğrafta zarar görmemiş haliyle duruyor.

Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kavganın fotoğrafıydı. Trump'ı susturamıyorlar. McLean İncil Kilisesi papazı David Platt ya da Evanjelik toplumunun tamamına yakınının arkasında olması nedeniyle olabilir. Ancak Trump kimsenin bilmediği derinliklere inebilen biri. O nedenle Trump belki de eski Derin Devlet'in tasfiye edilmesinde rol alarak büyük bir Amerika kurulmasında rol alıyor...

Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman olmadığı kadar kaos içinde. Bu kaos Coronavirüs'le ilgili değil.

Coronavirüs bu kaosun dramatik yönlerinden biri.

Büyük kavganın merkezinde Washington var. Asıl merkezde olan da para. Parayı elinde tutma savaşı. Kim parayı yönetebilirse, Amerika Birleşik Devletleri'nde zafer onun olacak. Bu da dünyanın 100 yıllık yörüngesine oturmasına yol açacak...Trump ve arkasındaki güç PARA üzerinden yeni bir sistem düşlüyor. Amaç bu. Ortaklıkların olduğu McLean'daki DERİN EV bu nedenle yıkıldı..

Nasıl GORBAÇOV derin SOVYET'in aldığı kararla KOMÜNİZMİ tasfiye edip devleti dönüştürdüyse benzeri şimdi ABD de yaşanmakta.

Trump öndeki isim sadece...

Arka planda ise PARANIN şimdiye kadar sahipleri olanlara şiddetli saldırı var.

ÇİN'in hedefe konması bu kavganın şifresiydi. İşin ilginç tarafı İNGİLİZ istihbaratının CIA ile aynı çizgiye gelmesi ve Çin'i menzile koymasıydı.

Bu iki güç birlikte yol alacaksa her şey değişecek demektir...

Sanırım Trump KRALİÇE'yi Windsor Şatosu'unda küçük düşürdüğünde taşlar yerinden oynuyordu... Çok kişi anlamıyor ancak yeni sistemin ilk işaret fişeği oradan atılıyordu... Bizler virüse karşı savaş verirken asıl savaş dünyanın tepesinde...

Daha önce sık yazdığım gibi 2020'de bu işi bitirecekler...

Bakalım... Olan biteni anlamak için de PARAYI takip edelim..

Gerisi masal...

