Beş göz

CORONAVİRÜS ile başlayan dalganın rengi yavaş yavaş netleşmekte...

Önceki gece önemli bir adım atıldı... Pompeo zaten açıkça "Suçlu Çin... Virüs Wuhan'daki laboratuvardan sızdı. Ve yayılmasına engel olunmadı...

Gereken yapılacak" dedi.

Ardından 5 GÖZ diye bilinen İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya da ABD istihbaratıyla aynı fikirde olduklarını ilan ettiler... Bu son dönemdeki en önemli gelişmeydi.

Çin için kötü haberdi...

Çok kötü hem de...

Coronavirüs ne için üretildi?

ABD Başkanı Trump, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, virüsün Çin'de üretildiğini, laboratuvarda hazırlandığını söylerken ne planlıyordu?

Amerikan İstihbarat ve Araştırma Bürosu Dışişleri Bakanı Pompeo'ya bağlıdır.

Pompeo göreve geldiği hafta 6 ülke ile ilgili rapor istedi.

Çin, Rusya, İngiltere, Türkiye, Venezuela ve İran...

6 ülkeyi incelediğimizde 3'ü petrol üreticisi, biri üretim üssü, diğeri Avrupa'nın efendisiydi. TÜRKİYE ise stratejik konumu ile öne çıkmaktaydı. Ortadoğu, Avrasya, AKDENİZ ve Karadeniz üzerinde uçak gemisi gibiydi adeta... Bu da büyük güçtü haliyle...

Detaylı rapor hazırlandı ve Washington'ın kararları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Zamanla bunu gördük.

Tesadüf olmayan bir gerçek de Pompeo göreve geldikten sonra Çin, Rusya, İngiltere, Türkiye, Venezuela ve İran'ın Washington tarafından hedef seçilmesi.

ABD ile İngiltere'nin karşı karşıya gelmesi alışılmadık bir durumdu.

Daha doğrusu aradaki gerginlik hep örtülüydü.

İngiltere, Çin'in ulusal güvenliğini sağlıyordu. Çin de üretiyor Avrupa'ya yolluyor dolayısıyla Avrupa'nın kontrolü dolaylı olarak Londra'ya geçiyordu. Fransa ve Almanya, Çin'den ithalat yapmak zorundaydı.

Bunun için öncelikli olarak İngiltere ile görüşüyordu.

Belki Kraliçe ve ekibi ile değildi ama 10 Numara ile hep temas halindeydi. Tablo buydu.

Amerikan istihbarat kurumlarına danışmanlık yapan Pompeo'nun arkadaşı Mathew Burrows, "Çin büyüyor doğru. Bu bizim için risk doğru. Ancak en büyük ekonomik güç olmakla her şey bitmiyor. Rakibini düşürmek gerekiyor. İşte o zaman ekonomik olarak da süper güç kalabiliyorsun" dedi.

Burrows, Çin'e "Süper güç olma hayalinden vazgeçeceksiniz" uyarısı yaptı. Burrows, yıllar önce bunu söylerken virüsü bilmiyordu ama bir planın hazırlandığından emindi.

Şimdi Çin için büyük sorunlar başladı. 20 TRİLYON DOLAR tazminat talepleri ortalara saçılıyor. Çin tamamen kontrol edilecek. Çin artık eskisi kadar ihracat ve ithalat yapamayacak. Tazminat miktarı ve alma şekli de artık Washington'da hazırlanıyor.

Çin virüsü sakladı mı?

Evet. Ancak SARS ve MERS virüsünde de aynı yolu seçmişti. İki virüste de ciddi ölümler olmuştu. Birçok Avrupa ülkesinde de ciddi SARS ve MERS kayıpları yaşanmıştı. Ölüm nedeni mevsimsel grip denince, konu kapanmıştı.

Demek ABD Coronavirüs'le dünyanın yönetim sistemini değiştirmeye karar verdi.

Bunun için ABD'nin resmi olarak borcu olmamalı.

Yani 23 trilyon doları aşan dış borç ve her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar açık veren Amerikan bütçesi daha fazla dayanamazdı.

Böyle bir ülke egemen güç de olamazdı. Olsa da kalamazdı.

Petrol üreten ülkeleri işgal ederek bu sorun çözülemezdi.

ABD acil planı devreye soktu. Operasyon tamamen ekonomikti. Ama anlamayan çok kişi vardı.

Dün de bugün de...

Çin öncelikli hedefti...

Ancak Washington, yeni sistemde Rusya'ya da, ölümle yaşam arasında gidip gelen Venezuela'ya da hatta büyük güç İngiltere'ye de yeni rol verecekti. İşte sorun da burada çıkıyordu. İngiltere, Çin'e tazminat davası açmayı düşünüyor. Ancak İngiltere'de hala güçlü olan ailelerin neredeyse tamamı Çin'e karşı planlanan bu büyük STRATEJİYE karşı çıkıyor. Bu da son derece doğal. Çünkü Çin, kitaplarda yazılı olmasa da İngiltere ile birlikte. Çin'deki her güçlü aile İngilizler'le ortaktır.

Alibaba kurucusu Jack Ma, Evergrande Grup Başkanı Hui Ka Yan, Çin'in en önemli ilaç şirketi Jiangsu Hengrui Medicine'nin patronu Sun Piaoyang, Gayrimenkul devi Country Garden'ın sahibi Yang Huiyan gibi çok güçlü iş insanları, Londra ile birlikte karar alır. Daha da ileri gitmek gerekirse hepsinin serveti aslında Londra'nın yönetimindedir. NET!

Amerika Birleşik Devletleri, Pompeo yönetiminde Çin'e karşı ekonomik yaptırım da planlıyor. Tazminatların dışında ekonomik yaptırımla Londra'daki ailelerin Çin'deki kolunu kesmeyi düşünen Pompeo'nun bu konuda çok önemli yol kat ettiği de biliniyor. Londra'ya yakın olan Çinli iş adamlarının hiçbir ülkeye gidememesi için tutuklama kartını da saklı tuttuğu söyleniyor. O şirketleri de kara listeye almayı planlayan bir Washington var. 50 Çin şirketiyle ilgili çalışmalar yapılıyor.

Ancak Çinli aileler hala Londra'ya güveniyor. Tabii ki güvenmekten başka çareleri yok. Çünkü sıradan bir hayat yaşayan ama Londra tarafından seçilen kişiler dolar milyarderi oldu. Bunun da karşılığı ömür boyu bağlılık.

Elbette aralarında bazı iş adamlarının Washington ile temas halinde oldukları istihbaratı da yok değil.

Derin Amerika'nın talimatı üzerine POMPEO'nun liderliğindeki ekip rotaya sadık kalarak ilerliyor. Hem borçlarından kurtulacaklar hem tazminat alacaklar, hem üretim-tüketim coğrafyasını değiştirecekler hem de YENİ PARA ile sıfırdan başlayacaklar... Format atıp devam edecekler. Yapmak istedikleri bu.. Büyük bir savaşla yapılması mümkün olmayan bir SİSTEM değişikliğinin peşindeler...

Olay bu... Başarırlarsa pek çok yerde çok ciddi siyasi sonuçları olacaktır...

Bir engel ve direnişle karşılaşmazlarsa çok şeyi değiştirecekler...

Gaza basmış gidiyorlar.

Şu an durum bu...

İzleyelim...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın