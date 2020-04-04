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DÖNEMİN ABD Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan durumu 'Yüzyılın Krizi' olarak nitelendirmişti. Yine daha sonra aynı koltuğa oturacak olan Ben Bernanke ise "Küresel tarihin en kötü finansal krizi" olarak adlandırdı. İki önemli isim LEHMAN BROTHERS'ın iflası için bunları söylüyordu.

BAVYERALI Henry Lehman ve ailesinin kurduğu yatırım bankası 150 yıllık bir devdi. Ne krizlerden çıkıp ayakta kalmayı başarmıştı. Ancak 15 Eylül 2008'de DEVLETİN YARDIM ETMEMESİ sonucu batıp gitmişti. Geride yaklaşık 700 milyar borç bırakmıştı...

Kriz dünyaya yayılmıştı.

MORTGAGE krizi denilen şey nasıl oluyordu da JAPON'u, Çin'i, Uzak Doğu'yu vuruyordu.

Çünkü sorumlulukları satın alınıyor ve satılıyordu. Lehman Brothers krizi ABD'nin krizi gibi görünse de işin aslı öyle değildi. Dünyanın değişik yerlerinde intiharlar yaşanıyor, milyonlarca insan işsiz kalıyordu.

Pek çok ekonomist BÜYÜK BUHRAN'dan sonraki en büyük çöküş diyordu...

Oysa 2001 İKİZ KULE saldırılarıyla açığa çıkan DEVLET-AİLE kavgasıydı bu...

AMERİKAN DERİN DEVLETİ parayı kullanarak güç elde eden ve dünyayı dizayn etmeye kalkışan ailelere karşı savaşı başlatıyordu... FED'i yönetmiş ve yönetecek olan iki isim de yani Greenspan ile Bernanke YÜZYILIN KRİZİ diyordu yaşananlara... Bugünü öngöremeyecekleri için doğaldı tabii...

Öyle ya da böyle aynı savaş şimdi CORONAVİRÜS üzerinden gidiyor. Salgının insani tarafları, tıbbi tarafları, virüsün özellikleri yazılıyor çiziliyor zaten.

Ben işin arkasındaki PARA KAVGASIYLA ilgiliyim... GÜÇ KAVGASINA BAKIYORUM.

Coronavirüs son çare miydi?

Galiba evet. Arap Baharı, dünyayı yöneten ailelere ilk başkaldırıydı. Büyük planın ilk adımıydı. Ardından "Wall Street'i işgal et" de ikinci ve çok güçlü bir adımdı. Dünyayı yöneten ELİTLERE karşı başkaldırıydı.

Kendilerini ateşe vermeden yapıyorlardı bunu. Bu dalga İspanya'dan İtalya'ya kadar pek çok ülkeye de ulaştı. Hatırlayın.

40 ülkede paraya karşı eylemler başlamış, sokaklar ısınmıştı. İddialara göre birçoğunun arkasında Soros vardı. Yani PARANIN EFENDİLERİYLE

BÜYÜYEN sonra yolunu ayıran para sihirbazı... Ancak Soros'un arkasında Pentagon vardı. Türkiye'de 2015 yılında İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'nun yakınlarındaki bir villada yapılan toplantıda 2 Amerikalı general bazı Türk işadamlarının tutuklanmasını istiyordu. Biz bunu bilmiyorduk, duymuyorduk ama önemli TÜRK İŞADAMLARININ TUTUKLANMASI talep ediliyordu. Aynı generaller 2018'de Paris'te bir malikanede buluşuyor ve 3 Fransız işadamının tutuklanmasının şart olduğunu ileri sürüyordu. Sarı Yelekliler'le başlayan ayaklanma sonrası talep ediliyordu. Yani "Sokaklar karışsın arkasından sorumlu olarak 3 işadamı gösterilsin ve alınsın" diyorlardı... Garip gelecek ama aynı GENERALLER İDLİB'de de ortaya çıkıyordu.

İran'ın halk kahramanı olarak gördüğü KASIM SÜLEYMANİ suikastında da aynı isimler sahne alıyordu...

Ancak sokak eylemleri dünyayı yöneten aileleri bitirmiyordu.

Çünkü onlar da sıradan değildi.

Aklı kullanmayı çok iyi biliyordu.

Sokak eylemlerini kendi lehine çevirmeyi biliyorlardı.

Bugün yaşanan Coronavirüs de sokak eylemleriyle sonuç alamayan Derin Amerika'nın en büyük kozu. Ancak işler şimdilik tam olarak istenildiği gibi gidiyor mu? Emin değilim.

Çünkü yaşanacaklar var daha... Amerika'da işin başında DONALD TRUMP var. İKİNCİ KEZ SEÇİLMEK de hedefi.

İşte operasyonu gören aileler karşı operasyon başlattı. Pek çok zengin aile TRUMP'a karşı cephe aldı. ABD'de 8 işgününde işten çıkartılan ve işsizlik maaşı için başvuru yapan Amerikalı sayısı 9 milyon oldu. 1 ayda bu rakamının 40 milyon Amerikalı'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani oy kullanılacak 40 milyon Amerikalı. Bir de ailelerini hesaba katınca işler pek istenildiği gibi değil yorumu yapılmakta... Rakamlar böyle devam ederse TRUMP değil BAŞKAN olmayı ADAY bile olamaz!

Buraya kadar bilinen denge!

Bu noktadan sonra DERİN AMERİKA ve TRUMP nasıl adım atacak... Herkes işini-aşını geleceğini kaybederken seçim kazanamayacaklarını DERİN ABD bilmiyor olamaz! Mümkün mü? Değil... Washington'daki bazı isimler "Sürpriz ve etkili adıma az kaldı" yorumları yapıyorlar... Birleşik Devletler Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Trump'a şunu söyledi. "Ya zenginleri iflas ettirirsin ya da bir daha Beyaz Saray'ı rüyanda görürsün..." Kudlow çok açık şekilde zenginleri "tutukla" diyor. Bu kolay bir ihtimal değil elbette.

Ancak Trump, ABD tarihinde eşi benzeri olmayan bir lider.

Yani bunu yapabilir. Coronavirüs etkilerini "O işadamları büyüttü" diyebilir ve Federaller'e "tutuklayın" emrini de verebilir.

Hiç de uzak değil... Larry Kudlow 6 TRİLYON DOLAR'lık CORONA PAKETİ açıkladı. Bu ABD tarihinin en büyük yardımı ve desteği...

Coronavirüs'ün dünyayı hayalet gezegen yapacağını söyleseler, buna inanan olur muydu?

Olmazdı. Ancak dünyamız bugün hayalet gezegen. Her sabah nasıl bir dünyaya uyanacağız, bilmiyoruz. Virüsün etkileri elbette ABD'de hissedilecekti. Ancak beklenti bu kadar olmayacaktı.

ABD'nin orta bölgeleri virüsle ağır darbe alacaktı. Ancak paranın merkezi Doğu Amerika etkilendi.

Orta Amerika'da virüs etkisi yok denecek kadar az. Yani karşılıklı hamleler görüyoruz.

2001'de İKİZ KULELER'LE başlayan, 2010'da Arap Baharı ile devam eden süreç şimdi Coronavirüs'le tamamlanacak.

CORONAVİRÜS'ün etkisi geçtiğinde ne filmler çekilecek, ne kitaplar yazılacak... Belki pek çok şeye yeni format gelecek.

Ama bunların başında AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇİN olacak... Elbette ABD de eski ABD olmayacak...

Eğer DERİN AMERİKA ve TRUMP kazanırsa AVRUPA ve ÇİN'i kontrol etmek için hem BATI'dan hem DOĞU'dan kıskaç planı devreye koyacaktır...

Rusya'nın 1.5 milyarlık ÇİN'e karşı ABD'nin yanında güvende olması şaşırtıcı olur mu?

OLMAZ!

ULUS DEVLETLERİN parayı elinde tutup VATANI olmayanlarla çatışmasıdır bu...

Biri "para bizde, herkes barış içinde yaşayacak. Sınırlar kalkacak" diyor... Diğer grup ise "Asıl olan DEVLETTİR. Bunu size göstereceğiz" iddiasında bulunuyor... Sadece AMERİKA'yı izlemek yeterli. Orada ne olacağı dünyanın geri kalanını yakından ilgilendirmekte... Bir süre önce Trump, FED BAŞKANI Powell'ı hedef alarak şunu söyledi:

"Yine başarısız... Ne cesaret, ne sağduyu, ne de vizyon sahibi.

Berbat bir iletişimci..." Asıl kavga bu! Gerisi ölenler, ocağı sönenler, hayata tutunmaya çalışanlar, sağlığını kaybedenler ve geleceğini söndürenler...

TEPEDEKİ kavga ile bizim yaşadıklarımız arasında en küçük benzerlik yok. Ama maalesef böyle... Savaşın adı DOLAR...

PARA yani...

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