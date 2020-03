Fed’eral savaş

CORONAVİRÜS'LE ilgili herkes bir şey söylüyor, yazıyor, çiziyor... Ta en başından bu yana OPERASYONUN EKONOMİK olduğunu söyledim. Hayatımıza giren yeniliğin pek çoğu zaten ABD merkezli... Akıllı telefonlardan internet çağının gelmesine, uzay teknolojilerinden biyolojik açılımlara kadar... Yılda 70 bin PATENT başvurusunun yapıldığı bir coğrafya orası...

Şu an yaşadığımız sorunun kaynağı AMERİKA.

Öncesinde de böyleydi ama...

ABD içindeki İKİ BÜYÜK GÜÇ KAPIŞMAKTA. Konuya böyle bakmayı bilmezsek gideceğimiz bir yer de yok. Oradaki iki mekanizma muazzam bir kavganın içinde... Bunu ÇİN'de de AVRUPA'da da bölgemizde de görüyoruz...

Dünya adeta kapalı durumda. Herkes içeride CORONAVİRÜS'LE boğuşuyor. PARAYI elinde tutanlara karşı PARASINI GERİ ALMAK İSTEYENLERİN

SAVAŞI bu... KABACA...

Coronavirüs, sıradan bir ekonomik veya siyasal hamle değil. Yeni dünyanın aslında ilk şifresi Coronavirüs oldu.

Tam da bu noktada 2016'ya gitmenin büyük faydası olacak...

ABD Başkanı Trump, seçim konuşması yapacaktı. Florida'ya geçti. Kürsüye çıktı. Tarihi bir konuşma yaptı. Trump, "Biz Amerika seçimlerini kazandığımızda, Washington'a gideceğiz ve o bataklığı boşaltacağız" dedi. "Bataklığı boşaltmak" sözü, Harvey Francis Barnard tarafından 90'lı yılların sonlarında yazılan "Bataklığın Kurutulması" kitabına işaret etmektedir.

Barnard, NESARA sistemini kuran isimdir. Tabii EKONOMİ ile uzaktan yakından ilgisi olmayanların anlayacağı bir durum değildi bu...

NESARA yani National Economic Security and Recovery Act yani Ulusal Ekonomik Güvenlik ve Kurtarma Yasası, Coronavirüs'le birlikte yasalaşır mı? İŞTE SORU BU! Bizim buralarda hiç tartışmadığımız ama AMERİKA'yı içten içe sarsan ve kılıçların çekilmesine neden olan YASA! Trump açık şekilde söyledi. 2016 yılında söylediği bu söz, eğer tekrar seçilirse ABD'nin ilk yasası olacak.

Bill Clinton, BEYAZ SARAY'da otururken biz bilmesek de bir grup ASKER gelip bu yasayı zorla imzalattırdı... Hiç sızmadı belki.

Ama Clinton bu yasaya imzayı attı. İKİZ KULE ve ardından yaşananlar hayata geçmesini engelledi... Ama Trump'ı getiren güç bunu istiyor... Oradaki savaş da bu!

Açalım...

National Economic Security and Recovery Act yani NESARA'nın ilk adımı FED'e el konulması... EVET FED'e el konulması... Çünkü FED, bataklığın merkezi olarak görülüyor. Trump, "bataklığı boşaltacağız" sözü ile FED'i hedef gösteriyordu. Dünyada karşılıksız para basma yetkisi olan tek merkez bankası FED.

Ne kadar dolar bastığını da kimseye söylemiyor. 2008 krizinde 8-10 trilyon dolar bastığını açıkladı. Ancak bu rakamın çok daha fazla olduğu vaka... Zaten Trump'ın sosyal medyasını takip edenler gün aşırı FED'e savaş açtığını görmekte...

1 trilyon doları sonra geri toplayıp imha ettiğini söyleyen FED, inandırıcı bulunmadı.

Şimdi Derin Amerika dediğimiz güç, Coronavirüs'le yeni bir dünyanın kapılarını açtıysa FED'e el konulacak. FED'i yöneten 8 aile ve o ailelerle çalışan belki 100 aile için sıkıntılı günler başladı. Coronavirüs onları vuracak. Ölümden beter hale getirecek. DERİN AMERİKA'nın planı böyle...

FED'e yakın tüm aileler bunun farkında. Çünkü NESARA, ABD'nin o gizemli 51. BÖLGE'si gibi kenarda bekletilirdi. Herkes bilirdi ama NESARA'yı kimse telaffuz edemezdi. Trump da bir kez telaffuz etti.

FED'in olmadığı yeni bir merkez bankası anlayışıyla yeni vergi sistemleriyle yeni düzene geçiliyor.

Geçilmek isteniyor... Merak edenler için 51. BÖLGE'yi hatırlatalım...

LAS VEGAS'ın 153 km kuzeyinde, GROOM GÖLÜ yakınlarında bir yerdir. HAVA KUVVETLERİ'nin gözetiminde yeni uçakların, yeni buluşların denendiği ve hatta UFO'larla temasın olduğu nokta olarak dillendirilir! Ama kimse bilmez ne olduğunu... ABD'de de konuşulmaz...

Trump ve DERİN AMERİKA, NESARA için kararlı... Bunu görmek hiç de zor değil. Bu gerçekleşirse ABD yeni dünyanın da merkezi olacak. Buna karşı nasıl bir misilleme gelecek bilmiyoruz.

Yeni dünyada zenginler olmayacak mı? Elbette yeni zenginler görebiliriz. Yeni şirketler veya isimleri değişen şirketler. Apple, Amazon gibi şirketler ek bir isimle yola devam edebilir. Bilinmez... Jeff Bezos, Bernard Arnault, Amoncia Ortega, Carlos Slim ve Larry Ellison gibi zenginlerin olmadığı bir yeni dünya istenmekte. Olur mu olmaz mı bilemeyiz. Ama amaç bu. Ancak NESARA'yı savunanlar tek tek ortadan kaldırıldı.

Dünya çapındaki pek çok krizin nedeninin NESARA olduğu ileri sürüldü. NESARA gündeme gelince Pentagon başta olmak üzere Kongre ve Senato'da birçok isim siyaset sahnesinden çekildi. Şimdi ise NESARA'nın durdurulamayacağı söylenmekte... Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra FED hedef olmadı. Bugün FED hedefte. FED Başkanı Jerome Powell'ın tutuklanması bile kimseyi şaşırtmayacak. Başkan Yardımcısı Randal K. Quarles gibi 20'ye yakın isim "bataklığı büyüttükleri" için tutuklanabilir.

DERİN AMERİKA bunları konuşuyor, sadece buralarda pek bilen yok... SAVAŞ BU ZATEN... ABD DERİN DEVLETİ ile AİLELER ARASINDA...

Geçtiğimiz hafta yazının sonuna ekledim! ABD'de askerlerin sokağa çıktığı doğru mu? DOĞRU! Peki çok önemli isimler hakkında YURT DIŞINA ÇIKMA yasağı var mı? ELBETTE VAR! Hepsi yeni bir dönemin işareti...

Kimsenin güvende olmadığı hatta Trump'ın Kasım ayında başkanlığı kazanamaması halinde onun da bir daha özgürlüğü göremeyeceği bir dünyaya doğru ilerliyoruz. O nedenle FED'in yaşaması için Joe Biden'ın seçilmesi gerekiyor.

DERİN AMERİKA çok önemli isimleri içeri almak için planlamasını yaptı. Karşıdaki güç de boş duracak değil ya...

KAVGA ne şekle gelecek bilemiyoruz. Ama ABD içinden uzanan el dünyayı tamamen KAOSA itebilir. SAVAŞ dahil...

DERİN AMERİKA ne geleceğini bilemese de ne yapacağını biliyor! 150 bin kişilik liste var ellerinde... Garip olan defalarca yazdığım JEFFREY EPSTEIN'in ölümünden sonra olayların hızlanması... İnanç ve ritüel işine girmiyorum. Beni ilgilendirmez...

Olay bu... Geri kalan masal...



NOT: ABD'nin derin ekonomistleri "4.5 trilyon dolarla ülkeyi Coronavirüs rüzgarının dışına iteriz" raporu verdi. Trump da 4 trilyon dolarla piyasaya müdahale etti.

