İki adres

ASKER-SİVİL pek çok önemli isim "KOMŞULARLA İYİ GEÇİNMEKTEN, SORUN YAŞAMAMAKTAN" söz eder.

Esas itibariyle kimse sorunla yüz yüze gelmek istemez. Ama ULUSLARARASI İLİŞKİLER açısından bakıldığında "SORUN İSTEMEMEK" rasyonel bir bakış açısı olmaktan uzaktır. Suriye ile de Irak ile de İran ile de Yunanistan ile de asla ve kat'a sorun istemedik.

Ama komşularımızdaki sorun evimizin içine kadar geldi mi?

GELDİ! Demek ki oyun başkaymış!

Tarihe bakıldığında da görülür ki bütün genişlemeler komşular üzerinden yapılır. Roma da Osmanlı da Selçuklu da GERMENLER de böyle yapmıştır. Doğaldır. İlk adamı atar ve yürürsün... Gücün varsa tabii... Suriye'de düne kadar DEVLET BAŞKANLARINI biz tayin ederdik. İlişkilerimiz de gayet dostaneydi! ABD'nin işin içine girmesiyle yeni paylaşım savaşı Suriye'ye kadar taşındı.

İçinden çıkılamaz hal aldı. Bizim başımıza gelenleri ve bölgenin içinden geçtiği türbülansı anlamak için hem tarihteki savaşları bilmek hem sonuçları iyi değerlendirmek gerekmekte...

AVRUPALI AİLELER VE KAVİMLERİ iyi bilmediğimiz için ıskalama yapma ihtimalimiz hep fazla oluyor... Oysa dün kabile olarak savaşanlar şimdi süper güç olarak karşımızdalar.

Kabaca MAHŞERİN 4 ATLISI vardır! Para bunlardadır! Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo... Bir de ikinci bir MAHŞERİN 4 ATLISI daha vardır... Bunlar da Exxon Mobil, Shell, BP ve Chevron Texaco'dur! Deutsche Bank, BNP, Barclays ve diğer Avrupalı bankalar alt gruptur!

Para bunlardadır... Enerji de...

Bunların temellerine baktığımız zaman kavgayı, savaşı orada da görüyoruz... Jütland... Tötonlar...

Cermenler... Angluslar, Saksonlar, Jütiler... Essex, Sussex ve Wessex gibi açılımlara da girmeyeceğim... Konu uzun ve derin. Ama kavimler, aileler, imparatorluklar ve geride kaldığını sandığımız savaşlar bugün yeni aktörler üzerinden yani Chevron'un, BP'nin, Bank of America'nın üzerinden sürmektedir...

Kabaca işin arkasındaki IRKLAR bellidir!

Zaten güncel siyaseti izlediğinizde bile bu ipuçlarına ulaşırsınız. Kolaydır... Partiler üzerinden, kurulması düşünülen partiler üzerinden, kamplaşma üzerinden dünyadaki savaşı ve buradaki yansımasını çıplak gözle izleyebilirsiniz... Dünyanın tepesindeki ilk 500 ŞİRKETE bakın içinde parayı taşıyan, paranın sahibi olan MAHŞERİN 4 ATLISINI bulursunuz...

Günümüzde kabaca savaşan, mücadele eden iki grup var. Kökenine inmek istemiyorum ama kavga edenler ALMANLAR ve İNGİLİZLER...

Tarifi böyle yaparsak anlatmak daha kolay olur... Bu iki güce yakın olmadığınız zaman yolunuzu çizme, ilerleme ve hedefe varma şansınız SIFIR'dır!

Rothschildler'i hep yazdım.

Büyük akıl, büyük beceri, büyük oyuncudur. Yanına İsrail'in önemli bir kısmını koymak zorundasınız. Tabii ana karakter İngiltere'yi de...

KOALİSYON böyledir. Kabaca tabii... Yer altına inen, üzerinde net konuşamadığımız örgütlere girmiyorum. Masonlar ve türevleri gibi olanlar... Çoğu bu ÜÇLÜ'nün yanındadır!

Alman temeline baktığımız zaman ABD'ye kadar uzanırız ve karşımıza ROCKEFELLER çıkar...

ABD'ye giden varsa yolu New York'a Manhattan'a düşmüşse oranın sahibi olan ailenin ROCKEFELLER olduğunu AİLENİN "CENTER"ından anlar. Çok rahat görür! Hatta ROCKEFELLER CENTER'ın önünde, hemen girişinde, BAKIR LEVHALARA yazılmış İNGİLİZCE MOTTONUN ne olduğunu da görür!

15 Temmuz'dan sonra DARBECİ olarak arananlar yani asker ve siviller nereye gitti?

Nereye sığındı? ALMANYA. İlk adres orası... Peki ikinci adres neresiydi? ABD... İngiltere'ye gidenler ise darbeyi isteyen yapının içindeki İNGİLTERE kısmıydı! Hatta bir dönemin ünlü savcıları bile ALMANYA'da...

Başkaları da...

Bir de ALMAN ekolüne yakın olan VATİKAN vardır...

Hatırlayın MERKEL, AVRUPA BİRLİĞİ'ni kilisenin çatısı altında topladı.

Çok uzak olmayan bir tarihte...

Bu iklimde yeni yollar belirdi.

İNGİLTERE'yi takip ettiğinizde bunu görmek kolaydı. BREXIT ile AVRUPA'ya veda yolu açıldı.

Aslında ABD ile çoktan beri karşı karşıya geliyorlardı. Şimdi ALMANYA ile de karşı karşıya...

Durum kabaca bu olunca içeride rol almak isteyen siyasileri değerlendirmek ve kamplarını bulmak hiç de bulmaca tadında değil. Fazla efor harcamadan kişileri, rolleri tespit etmek kolay... Mesela tutuklanıp bırakılan Rahip Brunson'a bakınca, ailesini izleyince ALMANYA'ya kadar gidiyorsunuz... Türkiye temelde iki akımla da çalıştı, yan yana geldi. Ancak işler daha önce de yazdığım gibi 2013'te bozuldu.

İpler koptu. Gerilimin başlaması Richard Rockefeler'in uçağının düşmesiyle tavan yaptı. AİLE büyük kayıp yaşıyordu. Tamiri mümkün değildi. O savaş buralarda sıcak bir şekilde hissedildi. Birlikte içinden geçtik.

17-25 Aralık operasyonları, Gezi olayları, MİT TIR'ları hadisesi ve 15 Temmuz gibi büyük kırılmalar yaşadık... Tepedeki savaş kimyamızı bozuyor, sinir sistemimiz felç oluyordu!

15 Temmuz bardağı taşıran son damlaydı.

Türkiye kendini savunuyor, belayı uzaklaştırıyordu.

KALKIŞMA'dan sonra ilk gelen İNGİLİZ BAKANDI!

ALAN DUNCAN ilk yardıma koşandı... Şimdi MI6'in tepesinde olan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ilk röportajı veren isimdi...

Türkiye'yi yanlarına almak ve yeni oyun kurmak istiyorlardı.

Türkiye de haliyle yalnız devam etmemek için, ittifak içinde kalmak için "EVET" diyordu... Çin'in arkasındaki gücün İngiltere olduğunu, aklın ANGLO SAKSONLAR'a ait olduğunu, Rusya'nın da Londra ile iç içe geçtiğini düşünürsek güncel politikayı anlamak hiç de zorlayıcı değil... Bu denklemden Türkiye'nin S-400 tercihini de AKDENİZ'deki tutumuna da Suriye'deki YPG'ye karşı tutumunu da çok rahat okuruz...

Hep söylediğim gibi ALMAN temelinden yürüyenler de İNGİLİZ temelinden yükselenler de TÜRKİYESİZ yapamaz...

Karar elbette ANKARA'nın...

İçeride yaşadığımız her olay, her saldırı, her türbülans TÜRKİYE'nin kararını vermesi ve yön değiştirmesi içindir...

Türkiye bir uçak gemisidir!

Gittiği yön birilerini mutlu ederken diğerlerini çökertir...

Dışarıdan, ALMAN ekolünden baskı gelecektir. İçeride de siyaset karışacaktır... Dün MHP lideri Bahçeli ilk işareti verdi...

Çok önemli gelişmelerin olacağı görmek için gazeteci olmaya gerek yok... Bakalım tepede savaşanlar ne yapacak?

Türkiye ne karar verecek...

BARIŞ PINARI HAREKATI'nı aslında ABD-ALMANVATİKAN çizgisine yapılmış bir hareket gibi algılamak olayın önemini daha da net olarak ortaya koyar... Devam ederiz...

