Evdeki sır!

DÜNYAYI kendi haline bırakmadıklarını, yaşadığımız pek çok olayla gördük. Bizi de içine çeken onlarca olayı yaşadık.

Yönümüzü bulmak için daha doğrusu değiştirmek için sahne önünde iki dev bulunmakta. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere...

İngiltere tecrübe akıl ve beceri yönü ile her zaman şampiyonlar liginde. Dün de bugün de.

Bu bir gerçek, benim yermem ya da övmem önemli değil.

Hem de hiç değil!..

Türkiye'nin yakın tarihine baktığımız zaman, ABD ile İngiltere'nin ANKARA'yı yanına almak, kuşatmak, ortaklık yapmak için birçok hamlesini görürüz.

Bu doğaldır! Çünkü MÜSLÜMAN ve TÜRK kimliği Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar olan kapıyı aralar.

Şu an için pek çok ülkede olduğu gibi burada da hem "ABD ile gidelim" hem "İNGİLTERE ile yürüyelim" diyenler vardır.

Zaten kazanan tarafta olmak son tahlilde akıl işidir ve ülkeyi ileri taşır!

Şu an için onlarca BAŞKENTTE, bu sorunun cevabı aranmakta.

KİMİNLE YOLA ÇIKALIM...

Şahsen olayların mümkün mertebe perde arkasını yazmayı tercih ederim.

Görünmeyen büyük gerçeğe yakın kısmını yani! Bu yönde çaba harcarken perde arkasındaki BÜYÜK SAVAŞI görürsünüz!

Günlerdir yazmaya çalıştığım da evimizin içinden!

Yani KARAKÖY'den İSTANBUL'dan...

Öldürülen James Gustaf Edward le Mesurier çok önemli bir isim olsa da asıl önemli olan İNFAZ için İSTANBUL'un seçilmesidir!

İşte burada yaşanılanların içine girdiğinizde muazzam bir zincirle karşılaşıyorsunuz!

İSTİHBARAT SAVAŞLARININ EN BÜYÜĞÜNÜ GÖRÜYORSUNUZ!

Dünyanın en kilit şahsı olan ve elindeki KAYITLARLA herkesi sarsabilecek isim Jeffrey Epstein öldürüldü!

ABD BAŞKANLARINA bir telefon kadar uzak olan Epstein, hapishanede ortadan kaldırıldı.

ARŞİV ise CIA'ya geçti!

Türkiye'nin en büyük ailelerinden birinin üyesi olan İNAN KIRAÇ'ı dolandıran Gilbert Chikli ise Epstein'ın dostuydu!

Fotoğraf böyle olunca yazacaklarınız sınırsız hale geliyor...

Gelin bugün biraz daha konuyu açalım. İstanbul'un başrolde olduğu savaşı aktaralım...

Gilbert Chikli'nin 2017 yılında Ukrayna'da tutuklandığı gün ilginç bir gelişme yaşandı.

Anthony Lasarevitsch'in, Chikli ile tanıştırdığı James Edward Gustaf le Mesurier, Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Adalet Bakanlığı'nda görevli çok önemli bir isimle bir araya gelen Mesurier, Chikli'yi kurtardı.

Washington'dan, o gün Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya çok sayıda önemli isim ulaştı.

Chikli'nin serbest bırakılmaması istense de James Edward Gustaf le Mesurier, yakın dostunu hapisten çıkarmayı başardı!

Yani Washington'un tüm isteklerine rağmen! İnanılmaz baskılara rağmen!

Daha sonra doğal olarak Gilbert Chikli, Mesurier'le olan dostluğunu daha da ilerletti.

Konuşmasalar da iki taraf da KAZAN-KAZAN formatında buluşmuştu!

Ancak dostlukları da çok ayrı bir boyuta gelmişti.

Chikli'yi sadece Beyaz Miğferler'in bağış sorumlusu olarak görmek doğru değil.

Parayı bulan isim olsa da iletişim uzmanı olan Chikli, Mesurier'in Suriye'deki çok önemli çalışmalarına destek oldu.

Pek kimse bilmez ama Chikli çok iyi derecede ARAPÇA bilir.

İstanbul'da çok önemli bir Arap prensle 2018 yılında bir araya geldiklerinde, ev sahibi Mesurier'di.

Yani cesedin bulunduğu ev!

O ARAP ŞEYHİ Mİ?

Bugün İngiltere'de önemli bir işadamı...

Dolayısıyla Beyaz Miğferler'e hatırı sayılır bağış yapan isimlerden biri...

Bir de Le Mesurier'in arkadaşı olan Hamish de Bretton-Gordon var...

Eski asker eski istihbaratçı!

Bu isim ısrarla İNGİLİZ AJANIN, Chickli ile olan dostluğuna itiraz ediyordu.

İKİ İSMİN ORTAKLIĞININ ZARAR GETİRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU!

Kimilerine göre bu dostluk Beyaz Miğferler'e zarar veriyordu. Ancak Le Mesurier, birçok ülkede Chickli ile olan dostluğunun Beyaz Miğferler'e büyük güç kazandırdığını gördü.

Dolayısıyla dostunu dinlemedi!

MOSAD, Beyaz Miğferler'i desteklerken İsrail hükümeti neden karşıydı?

Diğer anlamlı soru da buydu!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin Suriye'den tahliyesi için 'has insani operasyon' dedi. Beyaz Miğferler'i övüyordu.

İsrail de Beyaz Miğferler konusunda ikiye bölünmüştü.

Hükümetin Netanyahu kanadı Beyaz Miğferler'e karşıydı, ortakları ise destekliyordu.

MOSSAD da destekliyordu. En azından önemli bir bölümü!

Beyaz Miğferler'in her ülkede büyük bir desteği ve karşıtları vardı.

Aslında ABD ile İngiltere arasındaki gerilim, her ülkede Beyaz Miğferler üzerinden yaşanıyordu.

Trump, Beyaz Miğferler'i desteklerken, Washington'ın Doğu kanadı karşı çıkıyordu.

Ve bu savaş BEYAZ MİĞFERLER gibi şablonlar üzerinden götürülüyordu!

Çıplak gözle bile bu savaş seçilebiliyordu!

Daha önce ABD ile İngiltere bir şekilde anlaşıyordu, bir orta yol buluyordu!

Şimdi ise bu yok!

Bu nedenle iki gücün kontrol ettiği yapılar ölesiye savaşıyor!

Ve ANLAŞMA umudu olmadığı sürece de bu savaş büyüyecek...

Önemli isimler de ortadan kaldırılacak.

EN TEPEDE ANLAŞMA OLMADIĞI sürece kimse bunu durduramaz!

Daha önce altını çizdiğim gibi yine İSTANBUL'da sahnele alacaklardır!

