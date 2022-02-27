Evimize televizyon girdiğinde şaşırmıştık: Nordmende'nin sekiz düğmesi vardı, sekizi de aynı kanalı gösteriyordu: TRT tabii.diyorduk,Düğmeler de bugünkü gibi değil, neredeyseiki santim kalınlığında çubuklar,diye bastırmak gerekiyor...Günün birinde televizyonu, hem de renkli, hem de yüzlerce kanal, cebimizde taşıyacağımız aklımıza gelmezdi.Yalnız televizyon değil, herkesin cebinde küçük bir bilgisayar.İlk bilgisayarlarınolduğunu duymuş muydunuz?Bırak cebi mebi, evde henüzbile yoktu. Bakkala gidiyorduk.İstanbul'dan Ankara'yı aramak içinve saatlerce bekliyorduk.Bir yakadan öbür yakaya otomobille ya da otobüsle geçmek hayaldi.ya dagibi olmayacak hatlar kulağımıza hem tuhaf hem de gülünç geliyordu.için Kabataş'ta araba kuyruğuna girilir ve gününe göre iki saat kadar da beklenirdi.Bugün üç yerden geçebilirsiniz, bir de yerin, denizin altından.Bugün İstanbul'u kuşatan varoşlar bomboş alanlardı. İsimleri de yoktu.Gecekondu deyince akla bugün iş merkezleri olan, gökdelenlerin yükseldiği yerler gelirdi.İstanbul'un kuzeyi Şişli'de biterdi. Mecidiyeköy şehir dışı, Levent desayılırdı. Şehir doğuda daBostancı Köprüsü'nde sona ererdi.Günün birinde Sovyetler Birliği'nin yıkılıp dağılacağı da olmayacak bir hayaldi, ancakbesledikleri boş bir umut...Berlin Duvarı'nın yıkılacağını da kimse ummuyordu, iki Almanya'nın birleşeceğini de.

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Bize küçükken öğretilen bir özdeyiş de vardı:Demem o ki, hiçbir şeye olmaz gözüylebakmayınız.Her şey olabilir.Çetin Altan merhum,diyordu...deselerdi biz de öyle bakardık.Hani sankigibi bir şeydi bu!Oysa Stalin, Ukrayna'ya kaç kerekaç milyon kişiyi aç bırakmış, kaçmilyon kişiyi öldürmüştü...Bugünkü çirkin saldırıyademekte de acele etmeyiniz.Yüzyıl henüz çok genç. Daha ne savaşlar çıkabilir...Peki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalır mı?Uzun süre kalır da...Alıştığınız şeyleregözüyle bakmayınız.Uyanık olmazsanız, değiştiriverirler. Burnunuzun dibinden alır götürürler.Diyarbakır'da birgörmek istemiyorum.Kimi gazetecimiz de oralarda bir sokak, bir okul, bir kreş olmak için çırpınmıyor mu?