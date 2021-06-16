Cumhurbaşkanımızla ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeden saçma sapan beklentileri olanlar hayal kırıklığına uğradı. Görüşme sonrası aleyhte yorumlayabilecek şeyler bulmaya çabalıyorlar. Cumhurbaşkanımızın ayağına gelen Biden'i karşılaması, bunun örneklerinden.

Türkiye'nin değil, onu köşeye sıkıştırmak isteyenlerin yanında yer alan güruh, iki ülke arasındaki sorunların konuşulmasını değil, Biden'in esip gürlemesini umuyorlardı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hasımlarından oluşan bu güruhun asıl meselesi Türkiye aleyhtarlığı. Demokrasi, insan hakları, ifade ve basın hürriyeti gibi bahaneleri de iyice bayatladı.

Türkiye'nin önemi konusunda cahil olan bu kesim aşağılık kompleksiyle de malul. Bazılarının hain kategorisinde olduğu da tartışılmaz. S-400, Doğu Akdeniz, PYD-YPG ve benzeri, haklılığımızın tartışılmayacağı konularda bile ABD yanlısı olmalarının başka bir izahı yok.

S-400 konusunda 'Patriot satmayan ABD S-400 almamıza niye karışıyor?' sorusunu akıllarına getirmez bunlar. Türkiye'nin ve KKTC'nin enerji haklarını gasp etmeye uğraşanlardan yana olmakta bir beis görmedikleri için, 'Doğu Akdeniz nire, ABD nire!' demeleri de beklenemez.

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarı olup olmamanın ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Bize füze savunma sistemi satmayan ve başkasından almamıza mani olmaya çalışanlarla aynı paralelde düşünebilen birileri bunlar.

Küresel enerji firmalarına ortaklıkları var mı bilinmez, ama Türkiye'nin ve KKTC'nin enerji haklarının başkaları tarafından yağmalanması fikri hoşlarına gidiyor.

Bütün bunlar bir yana, sadece ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı terör koridoruna sıcak bakmaları bile akıllarından şüphe edilmesi için yeterli.

Kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen ve dahası açıkça aleyhimize çalışan birileri ile karşı karşıyayız. Bu ülke vatandaşı oldukları halde, objektif olarak haklı olduğumuz konularda bile başkalarından yana olmaları, bıçağın kemiğe dayandığı nokta.

Türkiye'nin değil ülkemiz üzerinde hesapları olan çevrelerin menfaatlerini savunanların 'kimden yana' oldukları sorusu çoktan beridir soruluyor zaten. Başkalarının menfaatlerini savunan ve bundan gocunmayanların aidiyetlerini de sorgulamak gerekli gibi.

Zaten epeydir 'kimden yana olduklarını' merak ettiklerimizin aidiyetlerini, yani kripto kimliklere sahip olup olmadıklarını bilmek önemli.

Hep Türkiye'nin hasımlarından yana olanlara, gel de 'kim olduklarını' sorma!..