İYİ Parti Genel Başkanı Akşenersöylemini güçlendiriyor. Cumhur İttifakı'ndan gelenveadaylar belirleme açıklamalarına rağmen Akşener haftaya toplayacağı Genel İdare Kurulu kararı ile bu tercihini nihai hale getirme eğiliminde. CHP çevrelerindeki yorumcularınuyarısını da umursamıyor. Akşener, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili önceki olumlu açıklamalarına rağmen partisinin aday çıkarması konusunda ısrarcı görünüyor, ilçe bazlı işbirliği kapısını ise kapatmıyor. GerekçesiAslında Akşener muhalefetcenahındaki ittifak siyasetindendaha fazla rahatsız. Bunu ittifak kıyaslaması yaparak Cumhur İttifakı'nınitelemesinde ve Millet İttifakı'nda isevurgulamasında görüyoruz. Keşke Cumhur İttifakı gibi bir ittifakımız olsaydı öykünmesi var bu değerlendirmede.

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Akşener'in ittifak siyaseti karşıtlığını benimsemesinde kanaatimce üç husus öne çıkıyor.1- İttifak sisteminin CHP lehine çalışması, muhalefetin sağ partilerini zora sokması.2- Millet İttifakı'nın Mayıs 2023 seçimlerindeki sorunlu tecrübesi.3- Hem 2019 hem de 2023 seçimlerinde ittifaktan en çok İyi Parti'nin zarar görmesi.Türk siyasetinin fay hatları üzerinde olan İyi Parti yeni bir başlangıç yaparak üçüncü yol oluşturmaya çabalıyor. Yani Akşener iki kere içine düştüğü kaybet-kaybet denkleminden çıkacak bir çözüm arıyor. Ancak bunu muhalefetin yerel seçimlerde başarısız olma riskini alarak yapması gerekiyor.ağır eleştirileri ile yüzleşerek yapmak durumunda. Bu medya karşısında ne kadar kırılgan olduğunu 3-6 Mart 2023 tarihlerinde gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler içinbahsettiği bir ortamda Akşener'in işi hayli zorlu.çıkışının hem 2016 sonrası pekişenCumhur İttifakı'nı çözeceketkide bulunması lazım hem desorunlu da olsa başka çaremizyok hissiyatındaki muhalefetidaha fazla dağınıklığa ve hayalkırıklığına taşımaması lazım.

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Öncelikle ittifak sisteminden en çok zarar gören partinin İyi Parti olduğu tespitinin doğru olduğu görüşündeyim. Zaten Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak dayatılması sırasında 6'lı masada yaşadıkları Akşener'in bu kanaatini pekiştirmiş. Nitekim o sürecin İyi Parti teşkilatında ve seçmenindeaçıkça söyledi. İyi Parti ittifak siyasetini aşacak üçüncü bir yol bulabilir mi? Bu arayışı yerel seçimler sonrasına bırak baskısına karşı koyabilir mi? Zorda kalan CHP'nin alternatif işbirliği önerileri ile masaya oturabilir mi? Bu soruların cevabını önümüzdeki haftalarda Akşener ve İyi Parti verecek. Eğer Akşener, CHP belediyelerinin kaybedilmesi riskini alarak aday çıkarırsa, iktidar ve CHP'den ayrışacak bir siyaset izlerse 2028 için yeni bir imkânı yakalayabilir. Akşener mevcut arayışını daha önce olduğu gibişeklindeki önerilerle terk ederse seçmen nezdindenoktasına gelebilir. Bakalım Akşener bu cesareti gösterebilecek mi?