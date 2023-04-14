Geçen salı günü AK Parti "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı 2023 seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı. Çok iyi çalışılmış 481 sayfalık ve 6 bölümlük bir metinden bahsediyoruz. Beyannamede eser ve hizmet siyasetinin yeni projeleri, gündelik hayatın iyileştirilmesi ve dış politika-güvenlik alanlarındaki iddianın sürdürülmesi öne çıkıyor.inde AK Parti'nin bir dava hareketi, geleceğin partisi, kapsayıcı- kuşatıcı siyasetin öncüsü, demokrat, reformcu ve tam bağımsız Türkiye idealine sahip olmasına vurgu yapılıyor., değerler ve aile etrafında düşünülürken somut vaatlerin gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, ev hanımlarına emeklilik desteği, gençleri aile kurmaya teşvik, Aile ve Gençlik Bankası ve kamu sınavlarında mülakatların kaldırılması olması dikkat çekiyor.kısmında stratejik sektörler için yeni proje ve hedefler belirlenirken kişi başına 16 bin dolar rakamı veriliyor.

***

kısmında AKParti'nin "dönüştürücü ve koruyucu"reformlardan sonra"tamamlayıcı reformlar" yapmairadesi vurgulanıyor. Bütüncüldış politika kısmında üç stratejikkuşaktainşahedefi belirleniyor: Ülkemizinçevresinde barış, refah ve istikrarkuşağı oluşturmak, kıtasalaçılımları yeni hamlelerlekurumsallaştırmak ve dahaadil bir küresel düzenin kurulmasınaöncüllük etmek.kısmında ise terörden arındırılmışTürkiye, güvenli şehirlerve kurucu beş yıllık tecrübedensonra cumhurbaşkanlığı sistemininrestorasyonu gündem yapılıyor.Beyannameler siyasi partileriçin vaatlerin, politikaların vehedeflerin anlatıldığı metinlerdir.21 yıldır iktidarda olan AKParti için ise beyanname birliktebaşarılanları anlamında hesapverme ve önümüzdeki beş yıliçin yeni hedefler koyma metni.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg,doğalgazın karaya ulaştırılması,TCG Anadolu ve AkkuyuNükleer Santrali gibi gerçekleştirdiğibüyük projelerle yenidönem vaatlerini birleştirerekkampanya dönemine iyi birbaşlangıç yaptı.14 Mayıs seçimlerine bir ay kala tartışmalar vaatlerden çok ideoloji-kimlik konularına odaklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi profili ile iki ana ittifak arasında yenilenmiş bir sağ-sol kutuplaşması kampanya gündemine giderek damga vuruyor. Listelerdeki isimler de bu amaçla polemik konusu ediliyor. Bu gidişatın temel sebebigündem yapması. Kandil'deki PKK elebaşlarının ve FETÖ'nün Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na açık desteği. HDP'lilerin "Yüzyılık Cumhuriyeti değiştirme" söylemi. CHP'deki HDP'ye yakın isimlerin PKK ile yeni bir çözüm sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirtmesi. İşte bütün bunlar milliyetçi-sağ seçmende ülkenin bölünmesi korkusunu tetikliyor.

***

HDP (YSP)'nin öne çıkan sol söylemi ve TİP'in etkinleşen profili bunlara eklendiğinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda solun iktidara geleceği algısı şekilleniyor. Bazı sağ partilerin CHP listelerinde beklenenden fazla yer alması sol siyasetin güçlendiği ve ülkenin geleceğini belirleyeceği hissini engelleyemiyor. Bunda muhalefet çevrelerinin yeni üyelerin (YRP ve HÜDA PAR) katılımından sonra büyük bir hararetle Cumhur İttifakı'nı "radikal İslamcı" ve "kadın-sol düşmanı" olmakla suçlamalarının da payı var. Cumhur İttifakı'nın aileye vurgusu ve LGBT dayatmasına karşı çıkması da sağ siyaset olarak eleştiriliyor. 6284 tartışması ve bazı sorumsuz isimlerin AK Partili kadın siyasetçilere hakareti üzerinden üretilen bu "radikal sağ/İslamcı" tipolojisi, Kılıçdaroğlu'nun HDP-PKKFETÖ çevrelerinden gördüğü desteği perdeleme niyeti taşısa da başka bir dinamiği harekete geçiriyor. Baykal dönemi CHP'sinin resmi olarak yaptığı "radikal İslamcı" suçlaması terk edildi, şimdi benzer bir söylem Kılıçdaroğlu yönetimindekiBöylece siyasi hayatımızda artık pek etkisi kalmadığı düşünülen sol-sağ kutuplaşmasını seçimlere giderken yeniden üretiyor.