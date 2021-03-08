Su uyur düşman uyumaz

KIBRIS'TA EOKA çetelerine, Irak ve Suriye'de kanlı terör örgütü PKK'ya karşı birçok operasyonu yöneten Özel Kuvvetler'in efsane albayı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma Koordinatörü Mithat Işık ile terör örgütü PKK'ya mezar olacak Sincar ve Kandil'in anatomisini ele aldık.

Emekli Albay Mithat Işık, Irak'ın kuzeyinde yer alan SİNCAR'I aziz milletimiz için masaya yatırdı. Işık, TAKVİM'e son derece önemli ve kritik açıklamalar yaptı. İşte Işık'ın açıklamaları:

"Sincar; Bağdat ve Şam'a giden yolun kavşak noktasıdır.

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de verdiği silah, teçhizat ve mühimmatı uçaklarla Erbil'e getiriyor. Buradan da karayolunu kullanarak Sincar yakınlarındaki Semelka ve Fish-Habur kapılarından geçirip Suriye'de terör örgütüne veriyor. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen Sincar, Irak'ın Musul vilayetine bağlı dağlık, ormanlık ve sarp arazi yapısına sahip bir yerleşim birimidir.

Sincar, Musul vilayetinin 130 kilometre batısında, Telafer'in 55 kilometre güneybatısında, Suriye sınırına ise 40 kilometre mesafededir.

Türkiye sınırlarına olan mesafesi Nusaybin'e 90 kilometre, Silopi'ye 100 kilometredir.

DEAŞ işgal etmeden önce nüfusu 400 bin civarında idi.

Şu anki nüfusu 80 bin civarındadır. Şu anda terör örgütü PKK, Sincar bölgesi merkezini terk ederek Sincar Dağı'na çekilmiş; bazıları PKK'lı teröristler ise kıyafet değiştirerek şehir merkezinde kalmıştır.

Aynı şekilde Haşdi Şabi milisleri de hem şehir merkezinde hem de Sincar Dağı'nda faaliyetlerine devam ediyorlar. BÖLGE HALKI, terör örgütü PKK/YPG ve Haşdi Şabi'nin Sincar'da bulunmasını istemese de terör örgütü baskı ile burada kalıyor.

Irak'ın kuzeyinde bir kent olan Sincar'ın KONUMU gelecek süreçte ÇOK DAHA ÖNEMLİ olacak. Çünkü Sincar Dağı, PKK'lı teröristlerin Irak'tan Suriye'ye geçişte kullandıkları önemli bir üs merkezidir. Türkiye'nin stratejik menfaatleri nedeni ile Sincar ve Sincar Dağı kesinlikle terörden temizlenmelidir.

Sincar, merkezi Irak yönetiminin kontrolünde kalmalıdır. Silopi- Ovaköy'den Irak'a yeni bir kapı kararı çok hayati bir özellik taşıyor. Aynı güzergahtan demiryolu bağlantısı da sağlanmalı.

Ovaköy'den açılacak sınır kapısı İran sınırından başlayıp Irak ve Suriye'nin kuzeyinden geçerek Akdeniz'e ulaştırılmaya çalışılan terör koridorunu önleyecektir.

Bu kapının Bağdat ve Basra'ya bağlanması gelecek ORTADOĞU STATÜSÜ için çok çok önemli gelişmeleri içermektedir.

Sincar, 2005 yılında yapılan Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre statüsü tartışmalı bölgeler içerisinde bulunmaktadır.

Irak'ta statüsü tartışmalı olan il ve ilçeler; Musul, Telafer, Sincar, Kerkük, Diyala ve Selahattin'dir.

9 Ekim 2020'de merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi, Sincar'dan çıkarılacak.

Bağdat ile Erbil arasında bölgenin idari koordinasyonunu sağlayacak bir komisyon kurulacak. Sincar'da güvenlik Sincar polis güçleri, ulusal güvenlik müsteşarlığı, ulusal istihbarat servisi tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri ile koordinasyon halinde sağlanacak."



SONUÇ:

TÜRK ORDUSU, DOSTLARINA MÜŞFİK, DÜŞMANLARINA KARŞI KAHREDECİ OLUR.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, sadece günümüze değil, olası gelişmeleri de çok doğru okuyarak, yarınlarımızı hazırlıyor.

SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ ATASÖZÜMÜZÜ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ.

Büyük Türk Milleti'nin önüne çıkarılmak istenen tuzakları bir bir bozacağız.

Kanlı planları yıkacağız. Yerli ve milli silahlarımız ile teröre geçit vermeyeceğiz.

Üzerinde Ay-Yıldız bulunan SİHALAR, İHALAR, tanklar ve tüfeklerle kanlı planları bozacağız. Teröristler ile işbirlikçilerini temizleyeceğiz. Türkiye artık eski Türkiye değil.

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