CHP’den kopuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında kurgulanmış MİLLET İTTİFAKI'nda öncü depremler başladı. CHP-HDP AŞKI'ndan çok rahatsız olana İyi Parti'nin CHP'den kopma noktasına geldiği gözleniyor.

25 Mayıs 2020 günü, Kılıçdaroğlu, aniden İyi Parti genel başkanı Meral Akşener'in evine bayram ziyaretine gitmişti. Yanında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

Ziyarette, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bulunuyordu. İki lider de ne konuştukları hakkında bir açıklama yapmamışlardı. Baş başa görüşmenin, CHP-HDP aşkından dolayı İyi Parti'deki yükselen tepkiler olduğuna ilişkin olduğu, kulislerde konuşuluyordu.

Bunun üzerine ben de, İyi Parti'nin CHP'den soğuduğunu yazmıştım. 5 Haziran'da, cezalarının kesinleşmesi dolayısıyla TBMM'de 2 HDP, 1 CHP milletvekilinin düşürülmesi sonrası partilerin aldığı pozisyon ve HDP'nin sokakları harekete geçirmeye yönelik yürüyüşü sürecinde, İyi Parti CHP'den kopma noktasına doğru evirildi.

Nitekim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde CHP ile HDP işbirliği yaptığı için İyi Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, parti içindeki sarsıntıları anlattı. Ok, "AKŞENER'E HDP İTTİFAKINI SORDUM. Biz CHP ile ittifakız. Ama CHP'nin de görülüyor ki HDP ile bir iş birliği var. Dolayısıyla ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Partide daha fazla kalamayacağımı belirttim" dedi. Ok'un haber verdiği, İyi Parti içindeki tartışmaların halen sürdüğü, "Milliyetçi bir parti olan İP'in, örtülü de olsa CHP-HDP (PKK) ile ittifak yapar mı?" tartışması hızlanmış durumda. Parti içinde "CHP'den uzaklaşalım. Daha etkili muhalefet" talebi daha çok isim tarafından dile getiriliyor. "Milletvekili vermesi" karşılığında AKŞENER'ın, Kılıçdaroğlu'na VEFASI SÜRSE DE, parti içinde CHP-HDP beraberliğinin yarattığı sıkıntıyı göğüslemekte zorlandığı duyuluyor.

Akşener'in 'artık yeter' noktasına yaklaştığı, bu çerçevede, "Biz varız.

Hiçbir yere destek vermiyoruz.

Merkez biziz" deme noktasına evirildiği söyleniyor. Akşener'in dikkat edeceği parametrelerden birisi, Saadet ve Demokrat Parti ile 3'üncü ittifak. Buraya Davutoğlu ve Babacan'ın katılıp katılmayacağı.

İkincisi, seçimlerin normal zamanda 2023'te yapılıp yapılmayacağı, üçüncüsün de 14 Mart 2021'de yapılması kararlaştırılan MHP Büyük Kongresi'ne kadar MHP'yi gözlemek olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıran HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan ile Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalışan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş arasındaki kriz tırmanıyor.

Altan Tan, HDP'den koparken, HDP içinde yaşanan ayrışmaları şöyle anlatmıştı: "Kürt seçmenin büyük bölümü HDP'nin şu anki siyasetini yeterli bulmuyor. Çözüm ve barış arıyorlar. Savaş stratejisi devam ederse ve ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse farklı oluşumlar olabilir.

Siyaset boşluk kabul etmez."



SONUÇ: Derin ABD-Avrupa'nın kuklası Kandil'deki terör baronlarıyla, terörist başı Abdullah Öcalan arasında, HDP'ye hakim olma savaşı sürüyor. HDP'de bölünmeye doğru evirilmiş durumda. Gelecek yazı: HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma manevraları.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın