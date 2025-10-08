MHP lideri Devlet Bahçeli'den muhteşem bir CHP analizi geldi dün. Uzun uzun CHP'nin içine düştüğü durumu anlatan Devlet Bey, finalde noktayı koydu. "Bu CHP'den hiçbir halt olmaz" dedi. Ana muhalefet partisinin Siyonist emperyalist esaretin altına girdiğini belirten Devlet Bey "Bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz gün be gün çıta yükseltmektedir.

Bölünme aşamasına doğru kayan bir CHP tablosu gün yüzüne çıkmaktadır. İtirafçı CHP'lidir, iddia sahibi CHP'lidir, müşteki CHP'lidir, fail CHP'lidir. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz" dedi.



Devlet Beyi dinlerken güldüm. Tam 12'den vuran tespitlerdi çünkü.

CHP'deki kavga, suçlama, davalar öyle hale gelmişti ki, sınırları aşıp okyanus ötesine bile geçmişti. CHP'li Sözcü Gazetesi durup dururken CHP ABD eski temsilcisi Yurter Özcan'ı sayfalarına taşıtarak Virginia'da bıçakla adam yaralamaktan 5-20 yıl hapsi isteniyor diye haber yapmıştı. Allah Allah neler oluyordu böyle? CHP'li gazete, CHP'li ABD temsilcisini neden afişe ediyordu?

Cevabını binlerce kilometre öteden Yurter Özcan veriyordu;

"Bu olay ile ilgili 10 gün önce Sözcü TV ve Uğur Dündar Arena ekibi tarafıma ulaştı.

Olayın doğru olmadığını anlatmama rağmen, Sözcü ne yazık ki yalan haber yapmayı tercih etmiş. 17 Temmuz 2025'te yaşanan olay bıçakla yaralama değil aksine nefsi müdafaadır.



ABD'de sahibi olduğum demir çelik fabrikasında, önceden hiç tanımadığım şirketimle alakası olmayan Cezayir asıllı Usame isimli bir kişi fabrikada olay çıkarınca, ben de müdahale ettim. Sözlü tartışma ile başlayan olayda, şahıs elinde demir çubuk ile oğlumun yanında bana saldırı girişiminde bulununca, ben de kendisini etkisiz hale getirdim. Yaralanan şahsın kafasına birçok dikiş atıldığını öğrendim. ikayeti üzerine tarafıma dava açıldı. Tanıklar ile konuşan kolluk kuvvetleri tutuklama işlemi uygulamadı.



Mahkeme kayıtlarında bıçakla yaralama gibi bir durum olmadı ve nefsi müdafa çerçevesinde değerlendirildi. Hukuki süreci devam ediyor." Kemal Bey döneminde CHP ABD temsilcisi olan, Özgür Özel döneminde görevden alınan Yurter Özcan geçen hafta Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunuyor ve CHP lideri Özgür Özel'in ABD mahkemelerinde ifade vereceğini bakın nasıl ifade ediyordu;

"15 sene üyesi olduğum, 11 sene de ABD Temsilciliğini üstlendiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki yönetimine, 30 Aralık 2024'te ABD'de alacak davası açmak zorunda kaldım. Sn. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra yaklaşık 1 sene boyunca CHP ABD Temsilciliğine bütçe verilmemiştir. ABD Adalet Bakanlığı'na kayıtlı resmi bir kurum olan CHP ABD Temsilciliği, bu süreçte bütçe gönderilmemesine rağmen tüm faaliyetlerini yerine getirmiştir. Bu süreçte partinin zor duruma düşmemesi, ABD'deki faaliyetlerinin aksamaması için ABD Hazine Bakanlığı, Vergi Dairesi (IRS) ve ABD Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm giderleri, vergi, maaşlar ve tüm operasyonel masrafları bizzat ben üstlendim. O süreçte bu sorunu parti yetkilileri dışında da kimseyle paylaşmadım.



CHP Genel Merkezi ile yazılı ve sözlü görüşmeler yapılsa da maalesef ne bir bütçe gönderilmiş, ne giderler karşılanmış ne de sonuca yönelik bir çaba gösterilmiştir.

Tüm bunlar devam ederken, bir yıllık alacak ve masraflar cebimden karşılanırken temsilciliğin kapatılacağı kararını dahi televizyondan öğrenmiş bulunmaktayım.

Dava ABD'de devam etmektedir. Bu süreçlerde ABD'de süren davada Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Özgür Karabat başta olmak üzere Genel Merkez yöneticileri de tanık olarak ifade vermeye çağrılacak ve jürili duruşma yapılacaktır. Dosyanın Türkiye ayağındaki gerek kişisel gerekse tüzel kişi olarak sorumlular hakkında da yine dava süreci olacaktır." CHP ABD temsilciliği yapmış bir kişi, ABD'de CHP'yi mahkemeye veriyor, Genel Başkan Özgür Özel'in bile ABD'deki mahkemeye gelip ifade vereceğini söylüyordu. Özgür Bey ifade vermeye gitmezse ne olur, ABD'ye ilk girdiği gün başına neler gelir bilmiyorum.



Türkiye'de tanık olarak çağrıldığın mahkemeye gitmezsen yakalama kararı çıkıyor ama Amerikan yasalarını hiç bilmiyorum.

Öyle veya böyle CHP bırakın Türkiye'yi Amerika'da bile mahkemelik iyi mi? CHP'li hakkını vermediğini iddia ettiği CHP'den alacaklarını tahsil için dahi ABD adaletinden medet umuyor. ABD'de dahi CHP'yi mahkemeye veren yine bir CHP'li...

Şimdi bunlar yine çıkar ve Erdoğan'ı suçlayıp "Hükümet istifa" der. O yüzden Devlet Bey'in dediği gibi... "Bu CHP'den hiçbir halt olmaz..." ABD'de bile davanın konusu "PARA" iyi mi?