Demokrasiye saldırı

"DÜNYADAKİ yoksulluk, işsizlik, açlık, kıtlık, küresel ısınma ve sömürü kimin eseri?" Çok sevdiğim ve dünyayı çok iyi okuyan, görüşlerine değer verdiğim bir dostum yöneltiyor bu soruyu. Ve devam ediyor ardı ardına soru bombardımanına; Küresel ısınmanın sigortası olan Brezilya'nın yağmur ormanlarını talan eden kim? Bir asırdır kanlı petrolle karbon emisyonunu artıran kim? 4 milyar insanın gelirinden fazlasını spekülasyonlarla savaşlarla sömüren akıl, Vietnam'dan Irak ve Afganistan işgaline kadar süper güçlere emir veriyor mu? Çevreyi kirleten, küresel ısınmayı başımıza bela eden, sonra da küresel ısınma ile mücadele ediyor görünen kim? İç ve dış savaşlar çıkaran, terör, kaos ve krizlerle sömürüyü gizleyen, terör örgütlerini kuran, besleyen kim? Hastalık ve kötülük üreten yaşam tarzıyla dünyayı ve insanı önce hasta eden, sonra da çözüm diye trilyonlarca dolarlık sömürünün kurbanı yapan kim? Dünyadaki biyolojik savaş ve virüs araştırma laboratuvarlarına milyarlarca dolar yatıran kim? Soru yağmurundan sonra açılma geçiyor...

Bakın neler söylüyor; Şimdi de virüsü kullanarak dijital devrim, yapay zeka ve robot teknolojiyle işsizlik ve yoksulluğa mahkum ettiği kitleleri, devletleri yıkmak için kışkırtıyorlar. Borsa, faiz, döviz spekulasyonuyla biriken sınırsız parayla geleceği planlıyor. Sadece mart ayında 50 trilyon dolar pandemiyle el değistirdi.

Pandeminin dayattığı ekonomik kriz, kaos ve dijital yaşam tarzı hangi aklın ürünü?

6G, GDO, dijital ve uydu teknolojileri, biyoteknoloji, biyogenetik ilerlemeler...

Bu yeni dünyayı dayatıyor. Ve tekrar soru yağmuruna geçiyor; Önce hasta eden sonra da tedaviyle cebini dolduran kim?

Önce savaşları çıkaran sonra da barış diye modern sömürü sistemini dayatan kim? Ülkeleri faiz, döviz, borsa oyunları ve sınırsız borçlarla önce krize ve kaosa sokan, sonra da basılan paralarla kurtarma tiyatrosunu vizyona koyan kim? Milyarlarca insanı açlık, susuzluk ve savaşlarla günde 2 dolara mahkum eden, sonra da yardım tezgahıyla aşılar, kimyasallar ve GDO ile kısırlaştıran bir avuç oligarşi. İMF, DSÖ, BM, FED... Kimin kontrolünde? Dünyanın en gelişmiş virüs laboratuvarlarını kim finanse ediyor? Virüs koleksiyonu olan aşıyı da buluyor. Kimse bu aklın önünde duramıyor, aksine bunlardan medet umuyor. Dostum yeni savaş yöntemlerinin dünyayı hızla değiştirdiğini söylüyor. Sözü Büyük sıfırlamaya bakın nasıl getiriyor;

Zihinsel savaş, hastalık savaşı ve dijital teknoloji savaşı. Bu savaşın hedefi Büyük sıfırlama dedikleri modern kölelik. Büyük sıfırlama çeşitli yöntemlerle yapılacak.

Sosyal medya ve sanal alemde kullanılan e-imza, ses, foto, şifreler gibi size ait izler heklendiğinde kimsenin parası pulu malı mülkü kalmayacak. Diğer bir yöntemde borsa, faiz, döviz, emtia, bitcoin gibi dijital paralar üzerinde yapılan spekülasyon.

Mesela yüzlerce kat artacak algısıyla çoğu kişi malını mülkünü satıp dijital paralara yatıracak. Sonra bir anda sıfırlama olacak ve insanlar birikimlerini kaybedecek. Güneş patlamaları sonucu elektrik kesilmesi bahane olabilir. Küresel yapıya borçlu Devletler ise 275 trilyon dolar borcunu halka yansıtacak. Yani varlık vergisi gibi bir vergiyle halkın servetini, borçlu olduğu küresel yapıya devredecek. Zaten açıkca söylüyorlar ve kendi mülklerini satarak güya örnek oluyorlar. Sonuçta herşey küresel aklın olacak. Vatandaşlık maaşı dedikleri, kölelik ücreti. Modern sosyalizm dedikleri bu. Büyük sıfırlamanın mali yönü bu. Kültürel yönü ise zihinsel soykırımla bütün değerlerin silinmesi. Sonuçta akıllarınca devletler, sınırlar, ordular, din ve kültürler ortadan kalkacak. Sembolik vatandaşlık maaşıyla modern sosyalizm adı verilen zombi topluma geçilecek.

Bunları hayal zannetmeyin, Küresel akıl, ABD ve dünyada karşı çıkanları perişan ederek büyük sıfırlama ve dijital dünyaya hızla ilerliyor. Evet Başkan Erdoğan'ın da "Farkındayız" dediği ve gündeme getirdiği "DİGİTAL FAŞİZM dünyayı tehdit ediyor" sözleri boşuna değil...

Bunun için düğmeye bastılar. WatsApp'ın kişisel bilgileri kullanmaya kadar gidecek Faşist baskısıyla ilk kıvılcımı çaktılar.

Herkesin kontrol edileceği, tek bir merkezden yönetileceği TEK DÜNYA hayali kurdukları artık açıkça farkediliyor.

Bir kızılderili atasözü der ki;

"Farkedilen tehlike yarı yarıya önlenmiş demektir"... Ya farkedenler, onların hayallerini suya düşürürse?.. İşte o zaman hepsi suya atlayacaktır!..

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