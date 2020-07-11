Eyüp Sultan Hazretleri, Peygamber Efendimiz (Sallahü Aleyhi ve sellem) Efendimiz'i evinde ağırlayan Eshab-ı Kiram'ın büyüklerindendir.

"İslambol bir gün fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır o fethi gerçekleşiren kumandan ve ne güzeldir onun askeri" Hadis-i Şerif'inde methedilenler içinde yer alabilmek aşkıyla İstanbul kuşatmasına katılmıştır.

Ve Ayasofya'da namaz kılmıştır. Bununla ilgili çok ilginç bilgileri ise tarihçi-yazar Serhat Arvas bakın bir röportajında bizlere nasıl aktarıyor;

Eyüp Sultan Hazretlerininin (Radıyallahü anh) İstanbul fethedilmeden Ayasofya'da namaz kılması bir efsane veya rivayet değil. Birçok kaynakta yazıyor.

Anonim Osmanlı tarihinde bu olay şu şekilde nakledilmekte bizlere, günümüz Türkçesiyle aktarıyorum, Eyüp Sultan Hazretleri (Radıyallahu anh) diyor ki: 'Bizim buraya gelmekten muradımız Ayasofya'ya girip iki rekât namaz kılmaktı. Çünkü Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) demiştir ki, her kim Ayasofya'da iki rekât namaz kılar, o cennetliktir. Fakat küffara üstünlük sağlayamadık, şehri alamadık. Varıp gidelim, barış ile kale kumandanına diyelim ki; bizler Ayasofya'da namaz kılıp çıkmak isteriz.' Bu istekleri iletildikten sonra içeride bir istişare yapılıyor ve Müslümanların içinden sadece bir gruba, en yaşlılarına izin veriliyor. Hazreti Eyüp Sultan (Radıyallahu anh) zaten doksan yaşını aşmış olarak, silahsız bir grup ile birlikte içeri girip namaz kılma niyetine ulaşmış oluyor.

Şehit olması ise daha sonra; çıkarken kapının açıldığını gören, dışarıdan bir grup tekrar saldırıya geçiyor, o hengâmede sur dibinde şehit düşüyor. Sadece Anonim Osmanlı tarihinde anlatılmıyor tabi bu olay. Dördüncü Murad Han'ın raportörü, devlet görevlisi Evliya Çelebi seyahatnamesinde; Eyüp Sultan Makamı'nın yerini belirterek, kendi zamanının âlimlerinin orada itikafa girdiklerini de belirtiyor.

Size tam olarak yerini söyleyeyim; Eyüp Sultan Makamı; terler direk kıblesinde, mihraba yakın bir kısımdadır."

Peki Eshab-ı KirAm'ın büyüklerinden Eyüp Sultan Hazretlerini (Radıyallahüanh) Ayasofya'da namaz kılma aşkına götüren başka nedenler var mı? Bununla ilgili kaynaklarda neler yazıyor. "Kılıç Hakkı Ayasofya" kitabının yazarı Tarihçi Yazar Serhat Arvas bu soruya da cevap veriyor. Diyor ki;

"Ayasofya'nın cami olması sadece kılıç hakkı değil.…

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Reisü'l-Küttab'ı Koca Nişancızade Mustafa Efendi eserinde, bizlere çok önemli bir bilgi naklediyor. Peygamber Efendimiz'e (sallalahu aleyhi ve sellem) Miraç Gecesi cennetin makamlarından olan Firdevs makamında büyük bir mabed gösteriliyor ve bu mabedin dünyadaki benzerinin Ayasofya olduğu söyleniyor. Orada namaz kılmanın faziletleri anlatılıyor.

Peygamber Efendimiz (Sallalahü aleyhi ve sellem) bu bilgileri Sahabe-i Kiram'a anlatıyor. Bunları bizler dile getirmiyoruz. Hepsi kaynaklardan nakil yoluyla ulaşan bilgiler."

Evet Ayasofya'da tekrar ibadetin yolu açıldı. Yüce Rabbim bizlere bu günleri de gösterdi. Müslümanların 86 yıldır içi yanıyor acıyordu. İstanbul'un fethinde bulunarak Hadis-i Şerif'le övülenlerden olmak için defalarca muhasaraya gelen şehitlerimizin kemikleri sızlıyordu. Eyüp Sultan Hazretleri'nin (Radıyallahüanh) şehit olmayı göze alarak Ayasofya'da namaz kılma aşkına karşı boynumuz büküktü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya vasiyetine ve bedduasına karşı hüzünlü, çaresiz ve mahzunduk. Bu acıyı dindirmek Başkan Erdoğan'a nasip oldu. Allah ondan razı olsun.

Bugün "Batı ne der" kompleksinin tamamen toprağa gömüldüğü bir gündür. Tıpkı "Tanrı Uludur" diye değiştirilen ezanlarımızın tekrar aslına döndüğünde yaşadığımız coşkuya kavuştuk şükürler olsun.

Bugün tam bağımsızlık yolunda en büyük milatlardan birine, zulüm gören Ayasofya'nın gözyaşlarının dindiğine, tarihe tanıklık ediyoruz. Hayırlı olsun.