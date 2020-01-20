Sızma

CIA'NIN kontrolündeki düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın 400 milyon dolara yakın geliri var.

50 ülkede örgütlendi. Tam 1700 kişi istihdam ediyor. ABD Silahlı Kuvvetleri yani Pentagon için araştırma ve geliştirme yapması maksadıyla 1946 yılında kuruldu. O günden bu yana da Pentagon sipariş veriyor, Rand Corporation da raporlar hazırlıyor.Rand Corporation'da CIA eski direktörü James Schlesinger de görev yapmıştı. CIA eski başkanı Henry S. Rowen da kurumda yöneticiydi. Ve hepimizin yakından tanıdığı bir isim....

FETÖ'ye yol veren büyük hami... CIA'nın Milli Haberalma Konseyi eski başkan yardımcısı Graham Fuller... O da bu kurumun daimi yani ölene kadar politik danışmanı... Türkiye ile ilgili Siyonist- Haçlı ittifakının tetikçilerine geçmişte çok sayıda rapor hazırlattı Rand Corporation.

Ülkemiz aleyhine 2010'da yayınlanan bir raporu FETÖ'nün kontrolündeki Radikal gazetesi yayınladı. CIA elemanlarının cirit attığı Rand Corporation'ın Türkiye aleyhindeki Pentagon için hazırladığı raporun 2010'da tanıtımı yapıldı. Peki bu tanıtım nerede yapıldı? CIA merkezinde mi? Yoksa Pentagon'da mı? Veya düşünce kuruluşunun kendi salonlarında mı? Hayır. Tanıtımın yapıldığı yer bildik bir mekandı. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Washington'daki "Rumi Forum"da dünyaya ilan edilmişti..

Türkiye düşmanları ile iç içe giren Rand Corporation'ın FETÖ'yü perde arkasında organize eden kurumlardan biri olduğu artık açık şekilde ortada.

Nitekim geçmişte FETÖ'ye destek için 'Ilımlı Müslüman Ağlar Oluşturmak' adlı raporu hazırlayan da bu kurum.

O raporda nasıl fitne çıkarılacağı, Türkiye'de Müslüman grupların nasıl tahrik edileceği, aralarında nasıl ihtilaflar çıkarılacağı, hangi yollarla kuşatılacağını anlatan bölümler de vardı. 15 Temmuz'da sokaklara çıkan Türk Milleti darbeyi önleyerek en büyük balyozu aslında bu Rand Corporation'a ve onun planlarına indirdi. Ancak adamlar ne kadar sopa yerlerse yesinler durmuyorlar. Nitekim yeni bir rapor daha yayınladılar.

"Türkiye'nin Milliyetçi rotası ABD ilişkilerini nasıl etkiliyor" diye. İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilimin baş müsebbibi olarak Başkan Erdoğan gösterildi.

Bu ülkede FETÖ ile yaptıkları darbe girişiminden, terörist PKK'ya verdikleri binlerce TIR silahtan hiç bahsetmediler.

Utanmadan terörizme karşı Türkiye ile ortak hareket ediyoruz dediler raporda.

Ve bir de "Türkiye'nin Millî Savunma Üniversitesi'nin müfredatının belirlenmesi noktasında pozisyon elde edilmeye çalışılmalı ve Türk askeriye öğrencilerinin ABD'deki okullara gönderilmesinin önü kapatılmamalıdır" çağrısı yaptılar. Yani askeri eğitim müfredatımıza mutlaka sızmaları gerektiğini vurgulayacak kadar alçaklaştılar. Geçmişte bu sızmayı kurdukları FETÖ ile yapmışlardı. Hepsi ayıklanınca 40 yıllık yatırımları boşa gitti. Herifler pes ediyor mu? Hayır.

"Durmayalım müfredata mutlaka sızalım" diyorlar açık bir şekilde hayasızca. Bir karın ağrılarını da dile getiriyorlar o raporda. "Türkiye'deki ABD üslerinin geçici veya sürekli kapanma tehlikesine hazır olmalıyız" diye. Ve bombayı patlatıyorlar. "Demokratik muhalefetle çalışmalıyız. Onlar yükselirse yani iktidara gelirse yeniden stratejik ortaklığı sağlarız" diye. Yani bizim muhalefete el atacaklar kesinlikle. Ekrem İmamoğlu şansını kaybetti. Ona en büyük desteği verenlerin şimdi nasıl sövdüğüne bizzat şahit oldum. Bu nedenle Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor, Başkan Erdoğan'a mektup yazıyor. Muhatap alınıp "Erdoğan'ın rakibi benim. Henüz bitmedim" algısını oluşturmayı arkasındaki ekip istiyor. Ancak nafile.

Ona en büyük desteği veren Amerikan kanalı bile sildi onu. Şimdi sürekli CHP'li Özgür Özel'i iki haberde bir ekrana sürüyorlar Amerikan kanalında hergün. Özgür Özel'i Başkan adaylığına hazırlıyor birileri. O yüzden CHP'de kavga büyük. Rand Corporation gibi düşünce kuruluşları ise Amerika'dan göndermeyi planladıkları bir Beyaz Türk'ü, muhalefetin liderliğine hazırlıyorlar. Adamlar binlerce km öteden"Erdoğan'ı indirme" ve "Bir cacık olmaz" dedikleri muhalefeti yükseltme planlarını açık açık ilan ediyor. Çünkü artık Türkiye'de at oynatamıyorlar. Önceki gün dediğimiz gibi... Nal topluyorlar.

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