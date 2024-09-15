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AHMET ÇAKAR
Osimhen çok faydalı olacak

Osimhen çok faydalı olacak

15.09.2024, Pazar
Galatasaray, Rize karşısında tıpkı Fenerbahçe'nin aldığı gibi çok rahat bir galibiyet aldı. Görünen o ki Anadolu takımları 3 büyükler karşısında bu yıl çok zorlanacaklar. Makas çok açılmış. Mesela ilk yarı iki duran toptan gelen iki Galatasaray golü. Buna karşılık maç boyu sahada Rizespor diye bir takım var mı, yok mu belli değil. Sözüm ona bu Rizespor, Anadolu'nun iyi takımlarından.
Sara soru işaretiydi, dün gece iki asist, bir golle "Ben de önemli oyuncuyum" imajını vermeye başladı. Osimhen dün gece gol atmadı. 5 gol var ama Osimhen'in golü yok. Yine de hiç fark etmez, Galatasaray için çok faydalı olacağı çok açık. Defansın arkasına koşuları var, dribblig özelliği var, ceza alanı içinde kıpır kıpır, yani bir başka maçta denk getirdiğinde 3-4 gol atabilir.
Diğer bir yeni transfer Jakobs, defansif yönü iyi ama ofansif yönünü değerlendirebilmek için birkaç maç daha izlemek lazım. Böyle olunca da Galatasaray dün gece genelde Barış Alper ile sağ kanadı kullandı. Galatasaray seyircisi yetersiz transfer nedeniyle köpürüyor. Bence abartıyorlar. Galatasaray'ın kadrosu kötü değil. Sol kanatta sorunları olduğu bir gerçek ama giderilmeyecek sorun değil.
Hakem için iyi şeyler söylemeyi isterdim. Maç basitti ama Yunus'a sarı kart göstermedi ve çok tuhaf bir pozisyon var. Galatasaray ceza alanı içinde Torreira, rakibine faul yapıp kendini yere atıyor. Hakem de Torreira'nın lehine faul veriyor. Fakat çok dikkatli baktığımızda pozisyonun penaltı olduğunu görüyoruz.
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