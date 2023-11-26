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AHMET ÇAKAR
Yıldızlar sahaya geri döndü

Yıldızlar sahaya geri döndü

26.11.2023, Pazar
Galatasaray için harika bir antrenman maçı oldu dün gece.. İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunu tümüyle kontrol eden, direkten dönen topları ve yakaladığı pozisyonlarla rakibini sürklase eden bir Galatasaray vardı sahada. Tabii bunda Alanyaspor'un bomboş bir takım olduğu, eski Alanyaspor'un da yerinde yeller estiği gerçeği var. Takım açısından ciddi bir tehlike var. Maçın antrenman maçı olmasından başka diğer güzel bir tarafı da özellikle bazı oyuncuların tekrar yıldızlaşmasıydı. Önce Mertens'ten bahsedelim… İki gol attı, bir de İcardi'yi mükemmel bir gol attırdı. İcardi, gerçekten ceza alanı içinde ne zaman nereye koşacağını, rakipten ne zaman ayrılacağını dünyada en iyi bilen forvetlerden biri. Ndombele ilk 11'de başladı. Çok değişik bir oyuncu, futbol bilgisi çok yüksek. Tek oynayıp hep doğru oynamaya çalışıyor ama fizik olarak asla yüksek seviyelerin oyuncusu değil. Fizik olarak toparladığında çok önemli katkı verecek. Maçın ilginç tarafı, hakemin sakatlığı. Kötü bir durum. Benim de hakemlik yaptığım yıllarda bir maçta yaşadığım sakatlık vardı. Ali Şansalan sakatlanana kadar kötü değildi. Belki Alanyasporlu oyuncuların ve özellikle kaleci Ertuğrul'un sistemli vakit geçirmesine enerjik müdahale edemedi ama genel olarak iyiydi. Artık Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde çok çok kritik bir Manchester United maçı kapıda. Dün de çok zorlanmadıkları için oldukça diri çıkacaklar.
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