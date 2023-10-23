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AHMET ÇAKAR
Penaltının iptal edilmesi hata

Penaltının iptal edilmesi hata

23.10.2023, Pazartesi
F.Bahçe rekora devam ediyor. Aslında dün geceye baktığımızda mükemmel bir ilk yarı, kontrollü bir ikinci yarı ama sadece gecenin değil yılın en güzel gollerinden ikisini atan takım da Hatayspor… Fenerbahçe maça öyle bir başladı ki, öyle bir 45 dakika oynadı ki seyreden herkes 'Bu takımı kim durduracak, bu takım Türkiye Ligi'nde kime kaybedecek' diye düşünmeye başlamıştır. Szymanski, Osayi ve Dzeko ile art arda gelen gollerle ilk yarı bitti. Aslında devrede skor 6/7-0'a gidebilirdi. İkinci yarıda Hatay hareketlendi. O anlarda da Ghoulam ile harika bir frikik golü buldu. Acaba maç sıkıntıya girebilir mi derken bu sefer de İrfan Can serbest vuruştan skoru perçinledi.
Fenerbahçe her mevkisiyle Türkiye'nin en iyi oyuncularına sahip. Takım savunmasını belki de Türkiye'de en az hatayla yapan takım.
Hücum silahlarına baktığımızda da 4-5 oyuncusu var ki her an her şeyi yapıp, skoru değiştirebilirler.
Sonuçta F.Bahçe oynadığı futbol ve sıfır puan kaybıyla şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Üstelik her oyuncunun kendine kalite olarak yakın alternatifi de mevcut. İstanbul derbileri hariç belki Adana Demir dışında Fenerbahçe'den puan alacak takım olur mu bilmiyorum.
Hakem Volkan Bayarslan samimi ve iyi niyetli bir hakem. Oyuncuların da ona sevgisi ve güveni olduğunu çok net görüyorum. Dün gece de oldukça iyi bir maç yönetti. Ancak VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda 'Dzeko ofsaytta' diyerek penaltıyı iptal ettirmesi hata. Dzeko'nun topa hamlesi yok, üstelik top o hamle yapsa bile yetişemeyeceği mesafede. Dolayısıyla burada ofsayttan söz edilemez.
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