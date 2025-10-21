CANLI | Mattia Ahmet Minguzzi davasında hesap vakti! 6. duruşma bugün

09:05 21 Ekim 2025

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6. duruşma yapılacak.

SAVCI, EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Bir önceki celsede savcı, dört sanık hakkında mütalaasını sunmuştu.

Savcı, iki sanık için "çocuğun ölümüne neden olma", diğer iki sanık için ise "cinayete yardım" suçlarından en üst sınırdan ceza talep etmişti.

Ayrıca mütalaada "takdiri indirim" ve "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması istendi. 5. duruşmada iki sanık ifade vermiş, yeni eklenen bir sanığın avukatı ise müvekkilinin ilkokul dönemine ait engelli raporunu mahkemeye sunmuştu.

Raporda dikkat dağınıklığı ve konuşma güçlüğü gibi ifadelerin yer alması salonda tepkiyle karşılanmıştı. Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti.