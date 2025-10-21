21 Ekim 2025, Salı

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar

Giriş: 21.10.2025 14:58
Güncelleme:21.10.2025 14:59
İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili görülen davanın 6. duruşması bugün görüldü. Bu kapsamda mahkeme heyeti, sanık B.B ve U.B hakkında en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmetti. Başsavcılık 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Peki karar ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de açıkladı.
