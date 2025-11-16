CANLI | Böcek ailesi neden öldü? Kaldıkları otel mühürlendi
Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan ailede anne ve iki çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Entübe edilen babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken ölen 3 kişinin neden hayatlarını kaybettiği henüz netleşmedi. Oteldeki ilaçlama ve damacana su iddiaları sıcaklığını korurken Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi.
Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
1 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim şu detayları aktardı:
Tabii sonuçlara ilişkin henüz yeni bir gelişme yok, ancak bir son dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 saat önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada otelde kalan iki yabancı uyruklu kişinin yanında artı ekstra birini daha önlem amaçlı hastanede tedavi altına aldıklarını ifade etti. Zira bir zehirlenme şüphesi yok, ancak kalp ritimlerinde düzensizlik, ritimlerinde artış olduğu tespit edildi otelde kalan üçüncü kişinin. Şu anda 3 kişi artık hastanede tedavi altına alındı diyebiliriz.
Biz de sonuçları bekliyoruz. Alınan örneklerden gelecek olan sonuçları beklediğimizi söyleyebiliriz. Otel şu anda halen daha kapalı bir vaziyette, mühürlü bir şekilde burada durduğunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde giriş çıkış yapılmıyor. Tamamen artık otel kapanmış durumda olduğunu ifade edelim.
OTEL MÜHÜRLENDİ
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
4 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILDI
İstanbul’da gıda zehirlenmesi iddiasıyla aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otelde 4 gün önce ilaçlama yapıldığı tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ‘gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı 2 ve ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
ODADAKİ EŞYALAR İNCELENİYOR
İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma tamamlanırken, Böcek ailesinin ve diğer rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.
"SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
"KAHVALTI DA YOK, DAMACANA DA YOK, SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.
ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yapılan çalışmada ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlendi.
ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri, annenin kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.
Çocuklar burada yaşamını yitirirken, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.
