CANLI | Böcek ailesi neden öldü? Kaldıkları otel mühürlendi

12:59 16 Kasım 2025

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim şu detayları aktardı:

Tabii sonuçlara ilişkin henüz yeni bir gelişme yok, ancak bir son dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 saat önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada otelde kalan iki yabancı uyruklu kişinin yanında artı ekstra birini daha önlem amaçlı hastanede tedavi altına aldıklarını ifade etti. Zira bir zehirlenme şüphesi yok, ancak kalp ritimlerinde düzensizlik, ritimlerinde artış olduğu tespit edildi otelde kalan üçüncü kişinin. Şu anda 3 kişi artık hastanede tedavi altına alındı diyebiliriz.

Biz de sonuçları bekliyoruz. Alınan örneklerden gelecek olan sonuçları beklediğimizi söyleyebiliriz. Otel şu anda halen daha kapalı bir vaziyette, mühürlü bir şekilde burada durduğunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde giriş çıkış yapılmıyor. Tamamen artık otel kapanmış durumda olduğunu ifade edelim.