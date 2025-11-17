Baba Böcek’ten de acı haber geldi

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ile iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ağır yaralı baba Servet Böcek’ten de acı haber geldi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada Baba Böcek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, olayla ilgili detayları aktardı.

