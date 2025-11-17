17 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Baba Böcek'ten de acı haber geldi
Baba Böcek’ten de acı haber geldi

Baba Böcek'ten de acı haber geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2025 20:24
Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ile iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ağır yaralı baba Servet Böcek’ten de acı haber geldi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada Baba Böcek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, olayla ilgili detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baba Böcek’ten de acı haber geldi
Baba Böcek’ten de acı haber geldi
Baba Böcek'ten de acı haber geldi
Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Şantiyede yangın!
Şantiyede yangın!
Engelli aileyi komşuları kurtardı
Engelli aileyi komşuları kurtardı
Türk bayraklı ORINDA gemisinde yangın
Türk bayraklı ORINDA gemisinde yangın
Balıkçı ağlarına takıldı! Denize bırakıldı
Balıkçı ağlarına takıldı! Denize bırakıldı
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Dünyaca ünlü sahilde şaşırtan manzara
Ayşe Tokyaz cinayetinde istenen ceza belli oldu
Ayşe Tokyaz cinayetinde istenen ceza belli oldu
Evler yıkılacak hale geldi! Felaket kapıda
Evler yıkılacak hale geldi! Felaket kapıda
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler!
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler!
Durak yerine orta şeritte yolcu indirip alan halk otobüsü pes dedirtti
Durak yerine orta şeritte yolcu indirip alan halk otobüsü pes dedirtti
Ormanlık alanda kaybolan adamı 96 kişilik ekip arıyor
Ormanlık alanda kaybolan adamı 96 kişilik ekip arıyor
Daha Fazla Video Göster