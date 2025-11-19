Şüphelilerin ilk ifadeleri A Haber’de: Sertifikasız çalışan, sahte adresli şirket ve ölümcül kimyasal karışımı!

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kritik raporlar ve şok ifadeler ortaya çıktı. Tarım İl Müdürlüğü’nün gıda numunelerinde sorun bulunmadığını açıklamasıyla gözler otelde yapılan ilaçlamaya çevrildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın aktardığı bilgilere göre, sertifikasız çalışanın “havalandırmayı bantladım” itirafı ve zehirli maddenin ailenin kaldığı odanın alt katına sıkıldığının belirlenmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yeni gözaltılar yapılırken, sorumluların ortaya çıkarılması için süreç titizlikle sürüyor.

