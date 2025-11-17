Gözaltı sayısı yükseliyor! Zehirlenen ailenin kaldığı otele mühür

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen aileden anne ve iki çocuğunun zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Fatih'te kaldıkları otel, 2 turistin daha hastanelik olmasının ardından mühürlendi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN