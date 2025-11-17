17 Kasım 2025, Pazartesi
Gözaltı sayısı yükseliyor! Zehirlenen ailenin kaldığı otele mühür
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen aileden anne ve iki çocuğunun zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Fatih'te kaldıkları otel, 2 turistin daha hastanelik olmasının ardından mühürlendi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.