Sarıyer'de AVM otoparkında otomobil yangını! Patlamalar yaşandı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobil alev aldı. Yangın sırasında otomobilde patlamalar meydana gelirken çevredeki araçlar sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde patlamalar meydana gelirken, yanan otomobilin yanındaki diğer araçları sahipleri uzaklaştırdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.