Sarıyer'de AVM otoparkında otomobil yangını! Patlamalar yaşandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobil alev aldı. Yangın sırasında otomobilde patlamalar meydana gelirken çevredeki araçlar sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.