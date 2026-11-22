Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 arkadaş bisikletleriyle kırsal Deydinler Mahallesi'ne gitti. Bir süre tarla yollarında bisiklet süren gruptan yabancı uyruklu Ahmet E. (13) ve Fadıl E. (11), diğer arkadaşlarından ayrılarak ormanlık alana doğru ilerledi.

Ormanlık alana giren iki çocuk, bir süre sonra yollarını kaybetti. Geri dönmeyi başaramayan çocuklardan haber alamayan aileleri, endişelenerek polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

JANDARMA EKİPLERİ MONTLARINI VEREREK ISITTI İhbar üzerine İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deydinler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu iki çocuk ormanlık alanda bulundu.

Üstleri çamur içinde olduğu ve soğuktan titredikleri görülen çocuklara jandarma ekipleri montlarını vererek yardımcı oldu. Ardından iki çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.