Yaşadıklarını anlatan Sudenaz Sönmez, "Kaptanı ilk uyardıklarında, Mersin Limanı'na kadar duramayacaklarının söylendiğini ve gemi batarken bile hâlâ 'Sakin olun, bir şey yok' dediklerini söyledi. Batarken ilk terk eden kaptan ve yardımcı kaptandı. İnsanlar el uzatırken hepimiz bakıyordık, hiçbir çalışan yoktu. El ele tutuşarak birbirimizi çıkardık. Ben Kozanlı arkadaşlarımızla limana inince bayıldım. Kayıplarımızın bulunması öncelik. Hukuki süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza, AFAD'a, Türk Konsolosluğu'na destekleri için ve Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya çok teşekkür ederim. Annemi görünce o ağladı, eve çıkınca ben de ağladım" diye konuştu.

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Anne Selcan Sönmez ise kızına gözyaşları içinde sarılarak, "Kızıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ailesini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Biz çok kötüydük, onları düşünemiyorum bile" dedi.

"CAMI KIRARAK ÇIKTIM, ÇOK DALGA VARDI"

Arkadaşlarının yanına ziyarete giden ve feribotta birlikte dönerken faciayı yaşayan Burak Can Keskin ise, "Allah bir daha göstermesin. Biz gittiğimizde yerler ıslaktı. Herkes kaptana bildirmiş ama 'Ben burada yıllardır kaptanım' demiş. Camı kırarak çıktım. Çok dalga vardı. O can havliyle, bilsen de kurtulamazdın. Herkes kendi canının derdine düştü. Zaten durdu ve geminin batması ile durması bir oldu." diye konuştu.