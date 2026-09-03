Girne'deki feribot faciadan kurtulan gençler dehşet anlarını anlattı: Gemiyi ilk terk eden kaptandı
KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından kurtulan Adanalı 3 genç memleketlerine döndü. Yaşadıkları dehşeti anlatan gençlerden Sudenaz Sönmez, gemi batarken kaptanın ilk terk eden kişi olduğunu öne sürerken, Burak Arif Kaya 8 aylık hamile bir kadını camı kırarak kurtardığını söyledi.
Girne'deki feribot faciasından kurtulan arkadaşlar Sudenaz Sönmez, Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya, memleketleri Adana'ya havayoluyla döndü.
AFAD ekipleri tarafından Çukurova Havalimanı'nda karşılanan gençler, ailelerine kavuştu.
KKTC'deki feribot faciasından kurtulan Sudenaz Sönmez'i, Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'ndeki ailesi büyük sevinçle karşıladı. Ablası Gamze Sönmez, 4 gündür hiç uyumadığını ve kız kardeşine kavuşmayı beklediğini söyledi.
"GEMİ BATARKEN İLK TERK EDEN KAPTANDI"
Yaşadıklarını anlatan Sudenaz Sönmez, "Kaptanı ilk uyardıklarında, Mersin Limanı'na kadar duramayacaklarının söylendiğini ve gemi batarken bile hâlâ 'Sakin olun, bir şey yok' dediklerini söyledi. Batarken ilk terk eden kaptan ve yardımcı kaptandı. İnsanlar el uzatırken hepimiz bakıyordık, hiçbir çalışan yoktu. El ele tutuşarak birbirimizi çıkardık. Ben Kozanlı arkadaşlarımızla limana inince bayıldım. Kayıplarımızın bulunması öncelik. Hukuki süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza, AFAD'a, Türk Konsolosluğu'na destekleri için ve Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya çok teşekkür ederim. Annemi görünce o ağladı, eve çıkınca ben de ağladım" diye konuştu.
Anne Selcan Sönmez ise kızına gözyaşları içinde sarılarak, "Kızıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ailesini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Biz çok kötüydük, onları düşünemiyorum bile" dedi.
"CAMI KIRARAK ÇIKTIM, ÇOK DALGA VARDI"
Arkadaşlarının yanına ziyarete giden ve feribotta birlikte dönerken faciayı yaşayan Burak Can Keskin ise, "Allah bir daha göstermesin. Biz gittiğimizde yerler ıslaktı. Herkes kaptana bildirmiş ama 'Ben burada yıllardır kaptanım' demiş. Camı kırarak çıktım. Çok dalga vardı. O can havliyle, bilsen de kurtulamazdın. Herkes kendi canının derdine düştü. Zaten durdu ve geminin batması ile durması bir oldu." diye konuştu.
Feribot faciasından kurtulan Burak Can Keskin'in annesi Gülfidan Keskin de, "Oğlum aradı. 'Anne, biz ölüyoruz. Hakkını helal et anne' diye feryat etti. Oğlumun sesi ve diğerlerinin sesi... 'Anne, seni seviyorum. Hakkını helal et' demesiyle ben bittim. O kaptanlar da aynı acıyı tatsın. Bir de 'Haklarını helal etsin' diyorlar mı? Asla hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
Baba Cem Keskin ise oğlunun sözlerini ilk başta şaka yaptığını düşünerek karşıladığını belirterek, "Baba, gemi batıyor' demesi üzerine, 'Yelek, bot yok mu?' dedim. 'Helal olsun oğlum' dedim. Limana varınca haber verdi, büyük sevinç yaşadık" diye konuştu.
"8 AYLIK HAMİLE KADINI PENCEREDEN AYAKLARINDAN ÇIKARARAK KURTARDIM"
7 kişiyi camı kırarak kurtardığını söyleyen Burak Arif Kaya ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Gemiye bindik. İlk bastığımızda su vardı. Kaptana sordum, 'Cıvatalardan su alıyor' dedi. 'Emin misin, batmadan gideceğimize?' dedim. Bana, 'Sen 5 yıllık okul okuyorsun, ben 10 yıllık okul okuyorum' dedi. Gemiden çıktım, 'Kalkıyoruz' dediler, gemiye geri bindim. 8-9 kilometre gittik, gitmedik; yardımcı kaptan, 'Sakin olun, bir şey yok' dedi. 2 dakika geçti, geminin içi su dolmaya başladı. Yanımda küçük bir çocuk, 'Gemi batacak' dedi. İlerledik, ses gelince geminin her yerden su aldığını fark ettik. Kapılar kilitliydi. 'Benim de annem babam var' diyerek elimde imkân varken insanları kurtardım. 8 aylık hamile kadını pencereden ayaklarından çıkararak kurtardım. Kolumla vura vura çıkardım. 3 çocuk ve yaşlı bir amcayı da çıkarmaya çalıştık. Mazotlu su vardı, zemin kayıyordu. Cumhurbaşkanımızdan ve belediye başkanımızdan Allah razı olsun."