Girne'deki gemi kazasından bir acı haber daha! Cevdet Yılmaz açıkladı: Can kaybı 10'a yükseldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Girne açıklarındaki gemi kazasına ilişkin açıklamalarda bulunurken bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kazada can kaybı 10'a yükseldi.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirildi.
BİR ACI HABER DAHA! CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.