Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (AA)

BİR ACI HABER DAHA! CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.