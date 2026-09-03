Konya'da mutfak kültürü bir kez daha sahneye çıktı. Selçuklu'dan Mevlevi mutfağına, Çatalhöyük'ten günümüze uzanan köklü gastronomi mirası, 4. Konya GastroFest ile Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılıyor.

Altay, "Bizim sofralarımızda gönüller doyar; dostluklar pekişir, kardeşlik güçlenir. Bizim mutfağımızda yemeklerle birlikte emek, sabır ve muhabbet de pişer. Mutfağımızdaki her lezzet, geçmişten bugüne uzanan ayrı bir hikâyeyi, ayrı bir hatırayı taşır" dedi.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

"KONYAMIZI DÜNYAYA DAHA GÜÇLÜ TANITIYORUZ"

Festivalin yalnızca Konya için değil, Türkiye ve dünya gastronomisi açısından da önemli bir buluşma haline gelmesini hedeflediklerini belirten Altay, şu çağrıyı yaptı:

"Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli duraklarından biri oldu. GastroFest, başladığı ilk günden bu yana Konya'mızın mutfak kültürünü tanıtan, üreticimizi ve esnafımızı destekleyen, şehrimizin gastronomi turizmine güç katan önemli bir buluşmaya dönüştü. Sizlerle birlikte her yıl daha da büyüyen festivalimizle, Konya'mızın asırlardır yaşattığı lezzetleri ülkemize ve dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtıyoruz.

"GELİN, KONYA'NIN LEZZETLERİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Konya'nın sahip olduğu bu büyük zenginliğin yalnızca şehrimizde değil, ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında da daha yakından tanınmasını arzu ediyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime ve şehir dışından gelecek misafirlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin; Konya'nın bereketini, sofra kültürünü ve eşsiz lezzetlerini hep birlikte yaşayalım. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı sofrada buluşmanın ve birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. 4. Konya GastroFest'in hazırlanmasında emeği geçen şeflerimize, üreticilerimize, esnaflarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.