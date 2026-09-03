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4. Konya GastroFest başladı! Konya’nın asırlık lezzetleri görücüye çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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4. Konya GastroFest başladı! Konya’nın asırlık lezzetleri görücüye çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Konya GastroFest, ünlü şefler, akademisyenler ve yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla başladı. Kalehan Ecdad Bahçesi’ndeki festivalde Konya’nın asırlık mutfak kültürü tanıtılırken, Başkan Uğur İbrahim Altay “Gelin; Konya’nın bereketini, sofra kültürünü ve eşsiz lezzetlerini hep birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.

Konya'da mutfak kültürü bir kez daha sahneye çıktı. Selçuklu'dan Mevlevi mutfağına, Çatalhöyük'ten günümüze uzanan köklü gastronomi mirası, 4. Konya GastroFest ile Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılıyor.

170 standın kurulduğu festivalde yöresel lezzetlerden geleneksel ürünlere, ünlü şeflerin workshoplarından konserlere kadar çok sayıda etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

"KONYA MUTFAĞI BÜYÜK BİR KÜLTÜR HAZİNESİ"

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını vurguladı.

Altay, "Bizim sofralarımızda gönüller doyar; dostluklar pekişir, kardeşlik güçlenir. Bizim mutfağımızda yemeklerle birlikte emek, sabır ve muhabbet de pişer. Mutfağımızdaki her lezzet, geçmişten bugüne uzanan ayrı bir hikâyeyi, ayrı bir hatırayı taşır" dedi.

Konya'nın gastronomi mirasına sahip çıkmanın şehrin kültürel hafızasına sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Altay, GastroFest'in her yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

"KONYAMIZI DÜNYAYA DAHA GÜÇLÜ TANITIYORUZ"

Festivalin yalnızca Konya için değil, Türkiye ve dünya gastronomisi açısından da önemli bir buluşma haline gelmesini hedeflediklerini belirten Altay, şu çağrıyı yaptı:

"Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli duraklarından biri oldu. GastroFest, başladığı ilk günden bu yana Konya'mızın mutfak kültürünü tanıtan, üreticimizi ve esnafımızı destekleyen, şehrimizin gastronomi turizmine güç katan önemli bir buluşmaya dönüştü. Sizlerle birlikte her yıl daha da büyüyen festivalimizle, Konya'mızın asırlardır yaşattığı lezzetleri ülkemize ve dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtıyoruz.

"GELİN, KONYA'NIN LEZZETLERİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Konya'nın sahip olduğu bu büyük zenginliğin yalnızca şehrimizde değil, ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında da daha yakından tanınmasını arzu ediyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime ve şehir dışından gelecek misafirlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin; Konya'nın bereketini, sofra kültürünü ve eşsiz lezzetlerini hep birlikte yaşayalım. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı sofrada buluşmanın ve birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. 4. Konya GastroFest'in hazırlanmasında emeği geçen şeflerimize, üreticilerimize, esnaflarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

"GASTRONOMİ STRATEJİK BİR YATIRIM"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise gastronominin yerel üreticiden çiftçiye, esnaftan turizme kadar geniş bir ekonomik alan oluşturduğuna dikkat çekti.

Özer, "GastroFest bu yönüyle yerel ürünlerimizi markalaştıran ve ekonomimize değer katan stratejik bir yatırımdır. Bu noktada özellikle gençlerimize buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Selçuklu'dan devraldığımız bu eşsiz mirası sadece korumakla kalmayın. Modern mutfak anlayışıyla harmanlayarak geleceğe taşıyın. Ben bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza, şeflerimize, esnafımıza ve bu lezzeti kuşaktan kuşağa aktaran ustalarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan Özer, Selçuklu'dan devralınan mirasın modern mutfak anlayışıyla geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

"ÇOK KUTLU BİR EMANET"

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da GastroFest'in Konya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artıracağını belirtti.

Göka, "Ben çok önemsiyorum çünkü bu Gastrofest hem ulusal hem uluslararası görünürlüğümüzü çok daha yukarıya taşıyacak, çok güzel bir proje. O yüzden tekrar ve tekrar tebrik etmek istiyorum başkanımızı. Tabii Konya'nın gastronomisi sadece bir yemek kültürü değil, şehrimizin tarihini, kültürünü, üretim gücünü ve misafirperverliğini de yansıtan önemli bir kültürel mirastır. Bu kültürel mirasların hepsi ama özellikle de gastronomi bizim için gerçekten çok kutlu bir emanettir yarınlara taşımamız gereken. Bu mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, Konya'nın gastronomisi ve turizmdeki potansiyelini güçlendirmek açısından çok önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Göka, gastronomiyi gelecek nesillere aktarılması gereken "çok kutlu bir emanet" olarak nitelendirdi.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

VALİ AKIN: "KONYA'DA YEMEK MEDENİYETTİR"

Konya Valisi İbrahim Akın ise festivalin şehrin köklü mutfak kültürünü yaşatmadaki önemine dikkat çekti.

Akın, "Yakinen biliyoruz ki bizim şehrimiz Konya'da yemek medeniyettir" dedi.

Konya'nın Selçuklu saray mutfağı ile Anadolu'nun tasavvufi kültürünü aynı mirasta buluşturduğunu belirten Akın, "Selçuklu'nun payitahtında saray mutfağının inceliğiyle Anadolu'nun tasavvufi sadeliğini aynı kazanda kaynatan bir mirasın varisleriyiz. Geçmişimizin hatırası bugünün zenginliği ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli kültürel konumuz olan bu muazzam miras, bugün Konya'mızda 91'e yükselen coğrafi işaretli ürünümüzle tescillenen bamya çorbamızdan fırın kebabımıza, etliekmekten tiritimize kadar her bir lezzetiyle misafirperverliğimizi ve kardeşlik bilincimizi yaşatmakta olan festivalimizin hayata geçirilmesinde sağlanan imkanlar ve destekler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

EMEĞİ GEÇENLERE "VEFA ÖDÜLÜ"

Açılış töreninde Konya'nın geleneksel lezzetlerinin yaşatılmasına ve tanıtılmasına uzun yıllardır katkı sağlayan esnaflara "vefa ödülleri" takdim edildi.

Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrencileri temsilen dört öğrenciye ise Mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi.

Protokol üyeleri ve misafirlere Türk mutfağında bolluk ve bereketin simgesi olan toyga çorbası ikram edilirken, açılışın ardından festival alanındaki stantlar gezildi.

(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)(Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi)

170 STANT, SAYISIZ LEZZET

Bu yıl teması "Ekmek" olarak belirlenen GastroFest'te 170 stant ziyaretçileri ağırlıyor.

Konya'nın yöresel lezzetleri ve geleneksel ürünlerinin sergilendiği festivalde ünlü şeflerin workshopları, gastronomi söyleşileri, yemek ve tadım etkinlikleri, çocuk programları, konserler ve dans gösterileri de düzenlenecek.

4. Konya GastroFest, pazar gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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