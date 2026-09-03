Eskişehir Sivrihisar'da çiftlik yangını: Saman balyaları alev aldı 25 küçükbaş telef oldu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu.
Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Paşakadın Mahallesi' nde, A.A.'ya ait çiftlikte elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tesis içerisinde bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 25 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.