Eskişehir Sivrihisar'da çiftlik yangını: Saman balyaları alev aldı 25 küçükbaş telef oldu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu.