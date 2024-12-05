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Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı'ya 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 07:57 Güncelleme: 05.12.2024 09:16
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Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı’ya 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şoförü Murat Demirtaş ile birlikte silahlı saldırıyla öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması tamamlandı. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi hakkında başlatılan soruşturma dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da girdi.

FALYALI'NIN EŞİNE 40 MİLYON $'LIK BAHİS DAVASI

60 SANİYEDE 10 BİN 115 TRANSFER
Sabah'ın haberine göre 125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak paranın izinin kaybettirmeye çalışıldığı, son olarak toplanan paranın bazıları tüzel kişiliğe ait bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı.

Bu yolla elektronik para kuruluşu veya banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlendi.

Halil Falyalı ile eşi Özge FalyalıHalil Falyalı ile eşi Özge Falyalı

YAZILIMLAR ARACILIĞIYLA İŞLEM
İddianamede, söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılımlar aracılığıyla işlem yapılmış olabileceği vurgulandı.

KRİPTO BORSASINA YATIRILDI
Kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırdıkları Türk lirasını kripto varlığa dönüştüren, kripto varlıkları ise başka cüzdanlara aktaran 218 kişinin 223 hesabına ulaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin kripto borsa hesaplarına 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırdığı tespit edildi.

Halil FalyalıHalil Falyalı

TÜRKİYE'DE AKLANDI
Suç gelirleri paranın son olarak suç örgütü lideri Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderildiği ve Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.

HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
Halil Falyalı'ya ilişkin tespitlerde; Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğuna, bu 2 varlığın toplam değerinin son transfer yapılan 2021 tarihinde 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğuna yer verildi.

Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi. 33 şüphelinin örgüt üyesi olarak kabul edildiği iddianamede; 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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