İşte Halil Falyalı cinayetindeki köstebek! Kırmızı bültenle aranan Cemil Önal katillere içerden bilgi vermiş

OLAYDAN SONRA ÜLKEDEN KAÇMIŞ

Baz bilgileri de tespit edilen şüpheli Cemil Önal'ın, öldürme eylemini gerçekleştirenler arasında olan Mehmet Faysal Söylemez ile de hem olaydan önce hem de olaydan sonra bir araya geldikleri kaydedildi.

Halil Falyalı'nın daha önceden para transferlerini kontrol eden kişi olarak bilinen Önal'ın cinayetten kısa bir süre sonra ülkeden ayrıldığı açıklandı.