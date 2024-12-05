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Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 08:47 Güncelleme: 05.12.2024 08:56
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Bağcılar TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası

Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti Aksaray yol ayrımında 2 kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken, trafikte yoğunluk oluştu.

Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti Aksaray yol ayrımında 2 kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken, trafikte yoğunluk oluştu.

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